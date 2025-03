Markt für natürliche Kältemittel soll bis 2032 1,59 Milliarden USD erreichen, CAGR von 6,5 % im 2025–2032

Marktgröße für natürliche Kältemittel Marktanteil natürlicher Kältemittel

Wichtige Unternehmen, die im Marktbericht für natürliche Kältemittel behandelt werden, sind Air Liquide, Linde plc, AGC Inc., Tazzetti S.p.A. und andere.

BERLIN, GERMANY, March 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Der globale Markt für natürliche Kältemittel wurde 2023 auf 1,59 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 1,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 2,81 Milliarden US-Dollar bis 2032 wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % im Prognosezeitraum. Europa war Marktführer mit einem Marktanteil von 37,74 % im Jahr 2023.Der globale Markt für natürliche Kältemittel verzeichnete in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum, angetrieben durch zunehmende Umweltbedenken und den Bedarf an nachhaltigen, energieeffizienten Kühllösungen. Da Länder bestrebt sind, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und synthetische Kältemittel schrittweise abzuschaffen, werden natürliche Kältemittel in verschiedenen Branchen, darunter Industriekälte, Klimaanlagen und gewerbliche Kühlung, zu einer bevorzugten Alternative.Fortune Business Insights™ präsentiert diese Informationen in einem Bericht mit dem Titel „Anteil, Größe, globaler Bericht und Prognose der Branche für natürliche Kältemittel, 2024–2032“.Kostenloses PDF-Beispiel der Studie:➤ Berichtsumfang:♦ Marktwert 2024: 1,70 Mrd. $♦ Marktwert 2032: 2,81 Mrd. $♦ Wachstumsrate: CAGR von 6,5 % (2024–2032)♦ Basisjahr: 2023♦ Historische Daten: 2019–2022♦ Für die Studie berücksichtigte Jahre: 2019–2032♦ Seitenzahl des Berichts: 216♦ 𝗦𝗲𝗴𝗺𝗲𝗻 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱: Größe, Anteil und Branchenanalyse nach Typ (Kohlenwasserstoffe, Ammoniak und Kohlendioxid) und Endverbrauchsbranche (Industrie, Gewerbe und Haushalt).➤ Segmentierungsanalyse:♦ Kohlenwasserstoffsegment wird dank hervorragender Produkteigenschaften stark wachsenDer Markt unterteilt sich nach Typ in Ammoniak, Kohlenwasserstoffe und Kohlendioxid. Für das Kohlenwasserstoffsegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Der starke Anstieg ist auf das ozonneutrale Potenzial zurückzuführen.♦ Industriesegment verzeichnet dank hoher Produktnachfrage ein deutliches WachstumNach Endverbrauchsbranchen unterteilt sich der Markt in Haushalt, Gewerbe und Industrie. Das Industriesegment wird im Analysezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Anstieg ist auf die zunehmende Produktnutzung in verschiedenen industriellen Anwendungen zurückzuführen.Der Markt für natürliche Kältemittel ist regional in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.➤ Berichtsumfang:Der Bericht analysiert die wichtigsten Faktoren, die das globale Geschäftsumfeld im Prognosezeitraum beeinflussen. Darüber hinaus bietet er einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Trends, die das Branchenwachstum in den kommenden Jahren fördern werden. Weitere Aspekte sind Partnerschaftsvereinbarungen, Kooperationen und die Einführung neuer Lösungen durch wichtige Branchenakteure.𝐁𝐫𝐨𝐰𝐬𝐞 𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐎𝐂:➤ LISTE DER PROFILIERTEN WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN:• Air Liquide (Frankreich)• Linde plc (Irland)• A-Gas International Ltd. (Großbritannien)• HyChill Australia Pty Ltd (Australien)• engas Australasia (Australien)• Tazzetti S.p.A. (Italien)• Shandong Yuean Chemical Industry Co., Ltd. (China)• AGC Inc. (Japan)• Puyang Zhongwei Fine Chemical Co., Ltd. (China)• Danfoss (Dänemark)➤ Schlüsselfaktoren für den globalen Markt für natürliche KältemittelDer globale Markt für natürliche Kältemittel wird von mehreren Schlüsselfaktoren getrieben. Einer der wichtigsten Treiber ist die zunehmende Umsetzung strenger Umweltvorschriften zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Regierungen weltweit, darunter die Europäische Union mit ihrer F-Gas-Verordnung und der Kigali-Änderung des Montrealer Protokolls, schreiben den Übergang von synthetischen Kältemitteln wie HFKW zu natürlichen Alternativen vor. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Kühllösungen das Marktwachstum an, da natürliche Kältemittel wie Ammoniak, Kohlendioxid (CO₂) und Kohlenwasserstoffe überlegene thermodynamische Eigenschaften und eine geringere Umweltbelastung bieten.➤ Herausforderungen, die das Wachstum des globalen Marktes für natürliche Kältemittel behindern könntenTrotz des vielversprechenden Wachstums steht der Markt für natürliche Kältemittel vor mehreren Herausforderungen, die sein Wachstum behindern könnten. Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Handhabung und Lagerung einiger natürlicher Kältemittel wie Ammoniak und Kohlenwasserstoffen, die giftig oder entzündlich sind, bergen erhebliche Risiken, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt werden. Darüber hinaus stellen die hohen Anschaffungskosten für die Umstellung auf natürliche Kältemittel für viele Branchen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, ein Hindernis dar, da sie Schwierigkeiten haben, in neue Anlagen zu investieren oder bestehende Systeme nachzurüsten.➤ Potenzielle Wachstumschancen im globalen Markt für natürliche KältemittelTrotz der Herausforderungen bietet der Markt für natürliche Kältemittel zahlreiche potenzielle Wachstumschancen. Technologische Fortschritte bei Kälte- und Kühlsystemen machen den Einsatz natürlicher Kältemittel sicherer und kostengünstiger und erschließen neue Märkte. Die wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Kältetechnik in Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung, der Pharmaindustrie und der Kühlkettenlogistik bietet ebenfalls erhebliche Chancen, da diese Branchen Umweltvorschriften einhalten und gleichzeitig ihre Betriebseffizienz steigern möchten.➤ Top-Regionen im globalen Markt für natürliche KältemittelEuropa, Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum sind die drei wichtigsten Regionen im globalen Markt für natürliche Kältemittel. Europa hat aufgrund der strengen Regulierung und der frühen Einführung natürlicher Kältemittel den größten Marktanteil. Die Länder der Europäischen Union haben umfassende Vorschriften zur Reduzierung des Einsatzes synthetischer Kältemittel erlassen und damit die Nachfrage nach natürlichen Alternativen angekurbelt. Nordamerika verzeichnet dank des Ausstiegs aus der Verwendung von HFKW und der verstärkten Fokussierung auf Nachhaltigkeit ein deutliches Wachstum.Angebot anfordern: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/get-a-quote/natural-refrigerants-market-105256 ➤ Aktuelle MarktentwicklungenMärz 2023 – Danfoss gab die Übernahme der BOCK GmbH bekannt, einem Hersteller von Kohlendioxid- und Niedrig-GWP-Kompressoren. Die BOCK GmbH verfügt über eines der größten Portfolios an Kompressoren für natürliche Kältemittel wie Kohlenwasserstoffe, CO2 (R744) und andere Niedrig-GWP-Kältemittel. Die Transaktion wird die Energieeffizienz und den weltweiten Übergang zu natürlichen und Niedrig-GWP-Kältemitteln beschleunigen.Zugehörige Berichte:Marktgröße, Marktanteil und Prognosen für industrielle und institutionelle Reinigungschemikalien, 2032Marktgröße, Nachfrage und Berichtsanalyse für atmosphärische Wassergeneratoren, 2032𝐀𝐛𝐨𝐮𝐤𝐭 𝐔𝐬:Fortune Business Insights™ liefert präzise Daten und innovative Unternehmensanalysen und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

