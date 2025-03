Kosovo and Metohija is and will forever be Serbia’s heart and soul

Вучић је на скупу одржаном након Самита о западном Балкану оценио да је процес евроинтеграција изузетно значајан за Србију, и у том смислу нагласио да је Србија била међу земљама које су прве потписале Уговор о формирању енергетске заједнице. Он је, подсећајући на то да ова заједница предвиђа и прилагођавање националних стратегија у циљу развоја и промоције економског и еколошког развоја у области енергетике, констатовао да је Србија међу водећим земљама на плану енергетике у региону, али и да ову област није лако развијати по стандардима ЕУ. Отварање и развој регионалног тржишта јесте процес који је почео и требало би да омогући пословање у енергетском систему по тржишним условима, навео је премијер и додао да је, захваљујући географском положају, преносни енергетски систем Србије кључан за добру повезаност струјом и гасом у целом региону. Вучић је, говорећи о приоритетима Србије, указао на Трансбалкански коридор, чијом ће реализацијом бити испуњена три циља из европских директива, а то су повећање безбедности снабдевања, интеграција производње обновљивих извора енергије и успостављање унутрашњег европског тржишта. Према његовим речима, као четврти циљ у том низу од великог значаја за регион јесте пројекат изградње 400 киловолтне трафо-станице између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, која је вредна 48 милиона евра, а чија се реализација очекује током 2018. године. Приоритетни пројекат за Србију јесте изградња гасне интерконекције са Бугарском, навео је премијер и нагласио да наша земља, осим снабдевања из Берегова, нема алтернативне токове снабдевања гасом. У том контексту, Вучић је навео да тај пројекат Србија не може извести сама, без помоћи ЕУ. Уговор о формирању Енергетске заједнице земаља југоисточне Европе 25. октобра 2005. године у Атини потписали су представници Србије и Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске, Румуније, Албаније и привремене Мисије УН за Косово, чиме је дефинисано тржиште електричне енергије и природног гаса. Уговором је створен јединствен, стабилан и регулаторни оквир за прекограничну трговину енергијом, с обзиром на то да су земље потписнице прихватиле важећа општа правила у области енергије, која се односе и на заштиту животне средине и конкуренцију.

