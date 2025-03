1822direkt integriert Docutain Photo Payment SDK in ihre Banking App

Sichere Fotoüberweisung mit dem Docutain Photo Payment SDK

KOBLENZ, GERMANY, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- 1822direkt, eine Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH, hat das Docutain Photo Payment SDK zur Fotoüberweisung in ihre 1822direkt Banking App integriert. Dies erleichtert Kunden der 1822direkt Banking App das Bezahlen von Rechnungen, da diese nur noch schnell gescannt werden müssen. Die für die Zahlung relevanten Daten werden dann in Echtzeit automatisch, zuverlässig und ohne Datenschutzrisiko erkannt.Als Unternehmen der Frankfurter Sparkasse kombiniert die 1822direkt das Beste aus zwei Welten: Die Tradition und Sicherheit der Frankfurter Sparkasse mit der Schnelligkeit und dem Komfort des Direktbankings der 1822direkt.Mit dem Docutain Photo Payment SDK wird hochwertiges Scannen und lokale Texterkennung in Echtzeit in die Banking-App integriert. Es erkennt Rechnungsdaten wie IBAN, Empfänger, Betrag und Verwendungszweck präzise und schnell und ermöglicht das automatische Ausfüllen der Überweisungsmaske mit den zuvor erkannten Informationen.Die Datenerkennung läuft dabei lokal auf dem Endgerät des Nutzers und es sind keine externen Server angebunden, um die Daten auszuwerten. Der Datenschutzaspekt überzeugt immer mehr Banking-App Anbieter in Deutschland, denn Rechnungen enthalten viele sensible Daten eines Kunden.„Uns war es wichtig, eine Fotoüberweisungsfunktion anzubieten, deren Datenerkennung lokal auf dem Gerät läuft. Ich möchte als Endnutzer schließlich auch nicht, dass externe Dienstleister sämtliche Inhalte meiner Rechnung kennen, diese Daten auf Servern vorhalten und womöglich noch zum Trainieren von KI verwenden.“, so Marvin Frankenfeld, CPO von Docutain. „Mit dem Docutain Photo Payment SDK stellen wir eine hochwertige, performante Alternative zu Branchengrößen dar, die bereits in Banking-Apps eingebunden sind, im Gegensatz zu uns aber serverbasiert arbeiten.Die Kunden der 1822direkt können also künftig ruhigen Gewissens ihre Rechnung per Fotoüberweisung zahlen und sicher sein, dass die Daten der Rechnung nicht auf externen Servern gespeichert sind. Fehleranfälliges und manuelles Abtippen von Rechnungsinformationen entfallen komplett.„Wir integrieren die Lösung von Docutain in unsere 1822direkt Banking-App und ersetzen damit die bisherige Lösung zur Erfassung von Überweisungsdaten. Nutzer:innen können Rechnungen oder Überweisungsträger einfach abfotografieren. Die Software erkennt automatisch alle relevanten Zahlungsinformationen – Empfänger, IBAN, Verwendungszweck und Betrag – und überträgt diese direkt in das Überweisungsformular.Ein wesentlicher Vorteil der neuen Lösung ist die lokale Verarbeitung auf dem Gerät. Sensible Daten werden nicht an externe Server gesendet, was die Datensicherheit erhöht und die Funktion unabhängig von einer Internetverbindung macht.Mit dieser Neuerung erleichtern wir unseren Nutzer:innen die Erfassung von Überweisungen und sorgen für mehr Sicherheit und Komfort beim Online-Banking.“, so Wolfgang Degenkolb, Sprecher der Geschäftsführung der 1822direkt.Weitere Informationen zum Docutain Photo Payment SDK, unverbindliche Kontaktinformationen und Demo-Apps finden Sie auf der Docutain SDK Webseite Über das Docutain SDKINFOSOFT bietet mit ihrem Docutain SDK zuverlässige Lösungen rund um Scannen, OCR, Datenextraktion und Fotoüberweisung zur einfachen Integration in Android, iOS und Windows für Unternehmen aller Größen und Branchen. Diese Funktionen helfen Unternehmen weltweit, manuelle Dateneingaben einzusparen, Prozesse in Echtzeit zu beschleunigen und nachhaltig Kosten zu reduzieren. Branchenführer aus Logistik, Mobile Banking, Gesundheitswesen, Versicherung und weitere vertrauen bereits darauf.

