O melhor aplicativo de scanner de documentos para Android e iOS

Docutain: Digitalizar tudo rapidamente em PDF

Digitalize, edite, salve e compartilhe documentos com o aplicativo Docutain Scanner

BRAZIL, March 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Se você estiver procurando um scanner de documentos gratuito, há uma grande variedade na Google Play Store e na App Store.Para escolher o aplicativo de scanner correto dentre a grande variedade, os seguintes aspectos devem ser considerados:- Qualidade das digitalizações- Interface de usuário clara e intuitiva- Opções adicionais de filtro e edição- Reconhecimento de texto OCR para facilitar a leitura- Proteção de dadosEm termos dos aspectos mencionados, o aplicativo Docutain PDF Scanner é convincente em todas as áreas.O aplicativo Docutain pode ser baixado gratuitamente. Nenhum registro é necessário e você pode começar a digitalizar imediatamente. Basta segurar o celular sobre o documento e o Docutain reconhece automaticamente as bordas para digitalização. A digitalização pode então ser otimizada ou cortada usando filtros.O resultado final da digitalização parece como se o documento tivesse sido digitalizado com um scanner de mesa. O conteúdo do documento pode ser pesquisado graças ao reconhecimento de texto OCR e os componentes do texto podem ser extraídos para edição.Além da função de digitalização, o Docutain também oferece um sistema de gerenciamento de documentos digitais. Portanto, as digitalizações podem ser salvas e gerenciadas diretamente no Docutain. O Docutain oferece suporte ao gerenciamento de documentos, permitindo que o documento seja nomeado individualmente e que palavras-chave adicionais sejam atribuídas ao documento. Outros campos de informações, como o tipo de documento, endereços reconhecidos, valores (se houver faturas envolvidas, por exemplo), indicadores de relevância fiscal ou lembretes também podem ser preenchidos. Isso significa que todos os documentos podem ser armazenados digitalmente em um único local e podem ser acessados a qualquer momento, mesmo em viagens.Os filtros de pesquisa podem ser usados para localizar rapidamente documentos salvos no Docutain a qualquer momento. Você pode pesquisar por nome, por palavra-chave ou por texto reconhecido. Não é mais necessário fazer buscas demoradas e folhear pastas de papel.Depois que um documento é digitalizado e salvo, ele também pode ser compartilhado como PDF ou JPEG por e-mail, WhatsApp ou outros serviços de mensagens. Em uma comparação com os concorrentes, o Docutain impressiona com a melhor qualidade de digitalização com o menor tamanho de arquivo, o que é particularmente importante para o envio de documentos PDF. O Docutain também oferece a exportação de documentos.O conceito de proteção de dados da Docutain estipula que os documentos são armazenados apenas localmente no dispositivo do usuário. Em nenhum momento os dados são enviados para servidores externos ou provedores de terceiros. Todas as funções, como digitalização e reconhecimento de texto OCR, são executadas 100% off-line e localmente no dispositivo. Essa segurança de dados claramente diferencia o Docutain de muitos outros aplicativos de scanner.Alguns aplicativos de scanner também usam publicidade para monetizar seus serviços. Isso não só está associado a riscos de segurança, mas também é uma experiência desagradável e perturbadora para os usuários quando eles querem digitalizar seus documentos. Por esse motivo, a Docutain se abstém deliberadamente de exibir anúncios para garantir a máxima proteção dos dados e uma experiência positiva para o usuário.O Docutain Scanner App é ideal para o uso diário. Não importa se você precisa digitalizar documentos particulares, como faturas, contratos, notas ou receitas médicas, ou digitalizar documentos no escritório. O Docutain reconhece de forma confiável todos os documentos e os digitaliza com a mais alta qualidade. Portanto, o Docutain é versátil e pode ser recomendado tanto para uso no escritório quanto para uso particular.Todas as funcionalidades, como o reconhecimento de documentos, estão sendo constantemente desenvolvidas e otimizadas. Vários milhões de usuários em todo o mundo trabalham com o aplicativo todos os dias.Você pode encontrar mais informações sobre o Docutain em https://www.docutain.de/br

Digitalize e compartilhe documentos rapidamente | Docutain Scanner

