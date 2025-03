Exports to China launched under Free Trade Agreement

Премијер Кине је у писму, у веома пријатељском тону, обраћајући се премијеру Србије као личном пријатељу, упутио позив Вучићу у званичну билатералну посету НР Кини. Председник Владе Србије рекао је да прихвата позив са највећим задовољством, а термин посете биће договорен дипломатским каналима за децембар ове, или почетак следеће године. Премијер Кине у писму, између осталог, са великим задовољством констатује да се кинеско-српски односи успешно развијају, да конкретна сарадња у областима енергетике, трговине, саобраћаја и у другим сегментима непрекидно постиже нове успехе, као и да две стране максималним напорима реализују договоре постигнуте током његове посете Србији у децембру прошле године. Кећијанг је истовремено упутио позив премијеру Србије да присуствује и Четвртом самиту шефова влада Кине и 16 земаља централне и источне Европе, који ће у новембру ове године бити одржан у граду Суџоу. Вучић и Манчанг разговарали су и о изградњи и модернизацији пруге између Београда и Будимпеште, како би реализација тог пројекта, који је од виталног значаја за Србију, могла да почне до краја године. Размотрени су и други пројекти у Србији у којима учествују кинеске компаније, посебно у области инфраструктуре и енергетике, као и могућности за извоз српских производа на кинеско тржиште и сви други видови могуће економске сарадње двеју земаља.

