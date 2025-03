BLUETTI Llega a Chile Ofreciendo Energía de Respaldo Confiable para Hogares y Actividades al Aire Libre

BLUETTI BLUETTI AC70 BLUETTI AC50B BLUETTI AC180

SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE, March 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Un reciente apagón masivo dejó a 8 millones de hogares en Chile sin electricidad, lo que subraya la importancia de contar con fuentes de energía de respaldo.En un momento en que se necesita urgentemente energía de respaldo confiable, BLUETTI , líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía limpia, llega oficialmente a Chile este mes de marzo. A través de su sitio web chileno, la compañía presentará una amplia gama de estaciones de energía portátiles fáciles de usar. Estas soluciones innovadoras abordan los desafíos energéticos inmediatos de Chile, al mismo tiempo que se alinean con los objetivos de transición energética del país."Es difícil vivir sin electricidad en estos días, pero los cortes de energía ocurren con frecuencia", dijo James Ray, portavoz de BLUETTI. "Nuestro objetivo es asegurar que las personas tengan acceso a la electricidad cuando la necesiten, ya sea durante cortes de energía, cuando estén acampando al aire libre o trabajando en el campo".Fundada en 2009, BLUETTI se ha convertido en un nombre líder en soluciones de energía portátil, llegando a más de 110 países y regiones en todo el mundo. Sus estaciones de energía portátiles han ganado la confianza de más de 3 millones de clientes gracias a su fiabilidad y versatilidad.Estas estaciones de energía portátiles funcionan de manera similar a un banco de energía, pero con más funciones y capacidades. Proporcionan energía tanto de CA como de CC a través de salidas versátiles. Los usuarios pueden alimentar electrodomésticos y dispositivos electrónicos cuando no hay energía de la red disponible. Además, se pueden recargar rápidamente con paneles solares, lo que facilita el uso de energía limpia en la vida cotidiana.La Gama de Productos de BLUETTI en ChilePara satisfacer diversas necesidades, BLUETTI está introduciendo una variedad de estaciones de energía portátiles en Chile, incluyendo los modelos EB3A, AC70, AC180 , AC50B y AC200L . Cada modelo ofrece beneficios únicos, garantizando un suministro de energía sin interrupciones para diversos escenarios.BLUETTI EB3A (600W/268Wh): Una estación de energía portátil de nivel básico para respaldo de emergencia y camping al aire libre. Ligera, con solo 4.6 kg, puede cargar 8 dispositivos simultáneamente. Los usuarios pueden cargar luces, teléfonos y drones durante escapadas de fin de semana o cortes de energía repentinos.BLUETTI AC50B (700W/448Wh): Una fuente de energía portátil ideal para trabajadores remotos. Este generador de 6.7 kg tiene suficiente energía para cargar un teléfono 14 veces o una cámara 25 veces. En modo "Powerlifting", puede alimentar pequeñas arroceras.BLUETTI AC70 (1000W/768Wh): Esta estación de energía portátil de 10.2 kg ofrece el equilibrio perfecto entre peso y potencia, ideal para fiestas al aire libre y viajes. Puede alimentar un proyector durante aproximadamente 6 horas o un refrigerador durante 5 horas. Se carga rápidamente con energía solar en 2.5 horas.BLUETTI AC180 (1800W/1152Wh): Ideal para oficinas en el hogar y viajes por carretera, el AC180 proporciona energía confiable para computadoras de escritorio, enrutadores Wi-Fi e incluso cafeteras. Puede alimentar un refrigerador portátil durante 15 horas. Con carga rápida de CA, el AC180 puede alcanzar el 80% de carga en 45 minutos.BLUETTI AC200L (2400W/2048Wh, ampliable a 8192Wh): Una solución de energía portátil flexible para respaldo en el hogar y vida fuera de la red. El AC200L puede alimentar electrodomésticos de alta potencia como refrigeradores y microondas. Además, los usuarios pueden agregar módulos de batería adicionales para ampliar su capacidad según sus necesidades.El Compromiso de BLUETTI con la Innovación y la SostenibilidadDurante más de una década, BLUETTI ha estado a la vanguardia de la innovación, poseyendo más de 700 patentes globales. Esta búsqueda incansable de la excelencia ha llevado a la compañía a ganar prestigiosos premios, como el iF Design Award, el Good Design Award y el Red Dot Award. Los avances de BLUETTI también han sido destacados en medios de comunicación líderes como CNET, Forbes y CNN.Más allá de la innovación tecnológica, BLUETTI mantiene firme su misión de promover la sostenibilidad. Al integrar tecnología avanzada de almacenamiento solar con diseños intuitivos, la compañía empodera a individuos y empresas para adoptar un estilo de vida más verde.Con su llegada a Chile, BLUETTI no solo está introduciendo soluciones de energía de respaldo para prepararse ante apagones, sino que también está promoviendo un cambio hacia un consumo de energía más limpio y resistente para un futuro más sostenible.Acerca de BLUETTIComo pionero tecnológico en energía limpia, BLUETTI está comprometido con un futuro sostenible al proporcionar soluciones de almacenamiento de energía verde asequibles para uso tanto en interiores como en exteriores. A través de iniciativas como el programa LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI está dedicado a llevar energía a 1 millón de familias africanas en áreas fuera de la red. Con un fuerte enfoque en la innovación y las necesidades del cliente, BLUETTI se ha establecido como un líder confiable en la industria en más de 110 países y regiones.

