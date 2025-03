Ramadan Campaign

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة رمضان 2025 تحت عنوان "س من الناس"

AMMAN, JORDAN, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- منذ تأسيسه، يواصل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام التزامه بدعم الشباب الأيتام فوق سن ال 18 من خريجي دور الرعاية ومناطق جيوب الفقر، من خلال توفير ال تعليم والتأهيل اللازم لتمكينهم في المجتمع. وفي هذا العام، أطلق الصندوق حملة لشهر رمضان المبارك تحت اسم "س من الناس"، بهدف جمع التبرعات لتأمين التعليم والدعم المعيشي للشباب الأيتام، ومساعدتهم على بناء مستقبل أكثر استقرارًا ونجاحًا.تتمحور حملة " س من الناس” حول تعزيز قيم العطاء والصدقة التي يقوم بها الفرد بسرية تامة، حيث لا تعلم يدك اليسرى ما تعطيه يدك اليُمنى. وتهدف الحملة إلى إلهام الأفراد الذين يرغبون في إحداث تأثير على مستقبل الشباب الأيتام، وتجسيد الروح الحقيقية للعطاء، دون السعي إلى الإعلان عن الخير والشكر والتقدير. وفي خطوة تُجسّد رسالة الحملة، تعاون صندوق الأمان لمستقبل الأيتام مع فرقة "جماعة خير" الأردنية لكتابة كلمات وإنتاج أغنية " س من الناس " بمشاركة شباب الصندوق في تصوير فيديو الأغنية، والتي تعكس المعنى الحقيقي للدعم والعطاء، وتحمل في طياتها رسالة مؤثرة تشجع الجميع ليعطوا ويتبرعوا من القلب لدعم مستقبل الشباب الأيتام ويكونوا طريقهم نحو الأمان.من خلال حملته، يسعى صندوق الأمان لمستقبل الأيتام إلى تعزيز حضوره بين أفراد المجتمع بطرق مبتكرة وتقنيات حديثة في مجال التبرع التفاعلي. مثل التواجد من خلال شاشة تفاعلية تعرض فوازير رمضان، حيث يرمز حرف "س" إلى الحملة والذي هو بالواقع يعكس السؤال، إلى جانب شخصية متجولة في المولات تحمل الحرف ذاته. كما سيكون الحرف "س" جزءًا لا يتجزأ من البوثات ويتواجد بأسلوب تفاعلي يجذب الانتباه. بالإضافة إلى ذلك، سيطلق الصندوق مجموعة من الفعاليات لجمع التبرعات وتعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي. وخلال الشهر الفضيل، سيتواجد الصندوق في الفعاليات والخيم الرمضانية، ملهمًا الجميع لفعل الخير والانضمام إلى المبادرة ليكونوا "س من الناس" في دعم مستقبل الشباب الأيتام.كما وعلّقت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، قائلة: “تعكس حملة “س من الناس” روح العطاء المتجذرة في مجتمعنا، والتي تجسّد الدعم الحقيقي لشبابنا الأيتام. من خلال هذه الحملة وكافة مبادرات الصندوق، نحرص على تمكين الشباب أكاديمياً ومهنياً، و تزودهم بالأدوات اللازمة لشق طريقهم في الحياة بثقة واستقلالية. ونؤمن بأن كل مساهمة، مهما كان حجمها، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياتهم، ويمهد لهم طريق النجاح والأمان.”والجدير بالذكر بأن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام حاصل على فتوى شرعية من دائرة الإفتاء العام الأردنية رقم 7/2010 تُجيز أن تُقدّم الزكاة للأيتام غير القادرين على تأمين تعليمهم ومعيشتهم، باعتبار نشر العلم نوعًا من أنواع الصدقة الجارية التي تستمر بالنفع لصاحبه.يدعو صندوق الأمان جميع الأفراد الراغبين في إحداث فرق في مستقبل الشباب الأيتام إلى أن يكونوا جزءًا من حملة "س من الناس" والمساهمة بالتبرع من خلال أي من الطرق المتنوعة والآمنة التي يوفرها الصندوق، والتي تشمل: الاتصال على 065664427، أو من خلال التبرع الإلكتروني عبر كليك (AMANFUND)،الموقع الإلكتروني alamanfund.jo/donate ، إي فواتيركم، المحافظ الإلكترونية، التطبيقات البنكية ضمن فئة الجمعيات الخيرية، أجهزة نقاط البيع (POS)، وصناديق التبرعات التابعة لصندوق الأمان المنتشرة في المولات والمحلات التجارية في جميع مناطق المملكة.نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتاميُذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى اليوم أكثر من 4910 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3544 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية وحالياً لدينا 713 من الشباب حالياً على مقاعد الدراسة

س من الناس | صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.