Optitex anuncia el lanzamiento de O/25, que ofrece nuevas optimizaciones en el patronaje digital y en la producción

TEL AVIV, ISRAEL, March 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Optitex, proveedor mundial de soluciones de software CAD/CAM de patronaje y de trazo automático, anuncia el lanzamiento de O/25, la última actualización de su avanzada plataforma de producción. O/25 introduce importantes mejoras que agilizan los flujos de trabajo, aumentan la precisión e impulsan la automatización para los fabricantes de moda, prendas de vestir, automoción y muebles tapizados.

O/25 se basa en la experiencia de Optitex en industrialización de patrones, validación de diseños, muestras virtuales, cálculo de costes, trazo automático y la producción, equipando a los fabricantes con nuevas herramientas para reducir el desperdicio de material, optimizar los procesos y garantizar la precisión en cada fase del desarrollo.

Con O/25, Optitex introduce avances en el desarrollo de patrones, la planificación de la producción, la automatización y la colaboración en la nube, entre los que se incluyen:

* Desarrollo de patrones más inteligente en PDS 2D: puntos de graduación automatizados para mejorar la precisión y agilizar el montaje de las prendas.

* Capacidades 3D avanzadas en PDS 3D: Exportación del 3D mejorada como la consolidación múltiple de las mallas en una única malla, y opciones de exportación GLTF/GLB ampliadas para una integración perfecta con software de terceros.

* Planificación optimizada de la producción en Marker: La nueva Herramienta de Diagrama de Producción mapea los procesos de corte y ensamblaje dentro de una única plataforma, eliminando la necesidad de aplicaciones de terceros.

* Eficiencia de materiales mejorada: Seguimiento en directo de la eficiencia del trazo automático permite la evaluación en tiempo real de la optimización del material, mientras que el algoritmo actualizado de Nest ++ PRO aumenta la utilización del material y la sostenibilidad.

* Automatización y control de calidad: Un nuevo comando de lotes para defectos de material reduce la intervención manual y mejora el seguimiento de defectos, y la aplicación “Script Builder” automatiza los flujos de trabajo sin un comando de lote manual.

* Mejoras de O/Cloud: Colaboración fluida para invitar a los usuarios de empresas externas de O/Cloud sin que ello afecte a su cuenta de licencia, encuentre rápidamente archivos y espacios de trabajo modificados y funciones de usuario con tres niveles de acceso Pro, Basic y API para mantener la seguridad y la eficiencia operativa.

«O/25 refleja nuestro compromiso continuo con la innovación, proporcionando a los fabricantes las herramientas que necesitan para seguir siendo competitivos en un mercado en evolución», dijo Frank Maeder, Presidente en Optitex y NedGraphics. «Con esta versión, estamos ofreciendo una mayor eficiencia, un control más preciso y la capacidad de optimizar los flujos de trabajo de producción en cada etapa.»

Disponibilidad

O/25 ya está disponible para todos los usuarios de Optitex. Para obtener más información sobre las últimas funciones y cómo O/25 puede integrarse en los flujos de trabajo existentes, visite https://optitex.com/es/latest-release/ o póngase en contacto con un representante de Optitex.

Acerca de Optitex

Optitex es un proveedor mundial de soluciones avanzadas de software CAD/CAM de patronaje y trazo automático para las industrias de la moda y la confección, la automoción y el mueble tapizado. Con tres décadas de experiencia y más de 30.000 instalaciones en todo el mundo, Optitex ofrece una amplia gama de herramientas que ayudan y aceleran el proceso de desarrollo de productos.

Las soluciones de software de Optitex ayudan a mejorar la eficacia de la producción, minimizar los costes de material y los residuos, y garantizar la precisión y trazabilidad de los patrones durante todo el proceso de desarrollo. Con un amplio conjunto de herramientas para la industrialización de patrones, validación de diseños, muestras y ajuste virtuales, cálculo de costes y trazo automático, apoyo a la producción y colaboración 3D, Optitex permite a sus clientes diseñar digitalmente y producir con precisión, acelerando el tiempo de comercialización y entregando productos de alta calidad bajo demanda y dentro del presupuesto.





