Optitex annuncia O/25, con nuove efficienze in modellistica digitale e ottimizzazione della produzione

TEL AVIV, ISRAEL, March 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Optitex, fornitore globale di soluzioni software CAD/CAM all'avanguardia per la modellistica e il nesting, annuncia il lancio di O/25, l'ultimo aggiornamento della sua piattaforma di produzione avanzata. O/25 introduce miglioramenti significativi che semplificano i flussi di lavoro, migliorano la precisione e favoriscono l'automazione per i produttori di moda, abbigliamento, automobili e mobili.

O/25 si basa sull'esperienza di Optitex nella costruzione di modelli, nella convalida dei progetti, nella campionatura virtuale, nel calcolo dei costi, nel nesting e nel supporto alla produzione, dotando i produttori di nuovi strumenti per ridurre gli sprechi di materiale, ottimizzare i processi e garantire l'accuratezza in ogni fase dello sviluppo.

Con O/25, Optitex introduce progressi nello sviluppo dei modelli, nella pianificazione della produzione, nell'automazione e nella collaborazione nel cloud, tra cui:

* Sviluppo di modelli più intelligente in PDS 2D: punti di classificazione automatizzati per una maggiore precisione e un assemblaggio più rapido degli indumenti.

* Funzionalità 3D avanzate in PDS 3D: esportazione 3D migliorata, con consolidamento di più mesh in un'unica mesh, e opzioni di esportazione GLTF/GLB ampliate per una perfetta integrazione con software di terze parti.

* Pianificazione della produzione ottimizzata in Marker: Il nuovo strumento Production Diagram mappa i processi di taglio e assemblaggio all'interno di un'unica piattaforma, eliminando la necessità di applicazioni di terze parti.

* Efficienza dei materiali migliorata: Il Live Nesting Efficiency Tracking consente di valutare in tempo reale l'ottimizzazione dei materiali, mentre l'algoritmo Nest ++ PRO aggiornato aumenta l'utilizzo dei materiali e la sostenibilità.

* Automazione e controllo qualità: Un nuovo comando batch per i difetti dei materiali riduce l'intervento manuale e migliora la tracciabilità dei difetti, mentre l'applicazione Script Builder automatizza i flussi di lavoro senza uno script manuale.

* Miglioramenti O/Cloud: Collaborare senza problemi invitando utenti O/Cloud di aziende esterne senza impattare sugli account di licenza, trovare rapidamente file e spazi di lavoro modificati e assegnare ruoli utente con livelli di accesso Pro, Basic e API per mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa.

“O/25 riflette il nostro costante impegno verso l'innovazione, fornendo ai produttori gli strumenti necessari per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione”, ha dichiarato Frank Maeder, Presidente di Optitex e NedGraphics. “Con questa versione, offriamo una maggiore efficienza, un controllo più preciso e la possibilità di ottimizzare i flussi di lavoro della produzione in ogni fase”.

Disponibilità

O/25 è ora disponibile per tutti gli utenti Optitex; per maggiori informazioni sulle ultime funzionalità e su come O/25 può integrarsi nei flussi di lavoro esistenti, visitate il sito https://optitex.com/it/latest-release/ o contattate un rappresentante Optitex.

Informazioni su Optitex

Optitex è un fornitore globale di soluzioni software CAD/CAM all'avanguardia per la creazione di modelli e il nesting per i settori della moda e dell'abbigliamento, dell'automobile e dell'arredamento. Con tre decenni di esperienza e oltre 30.000 installazioni in tutto il mondo, Optitex offre una gamma completa di strumenti che assistono e accelerano il processo di sviluppo del prodotto.

Le soluzioni software di Optitex aiutano a migliorare l'efficienza produttiva, a ridurre al minimo i costi e gli sprechi di materiale e a garantire l'accuratezza e la tracciabilità dei modelli durante l'intero processo di sviluppo. Grazie a un ricco set di strumenti per la costruzione di modelli, la convalida dei progetti, la campionatura e il montaggio virtuali, il calcolo dei costi e il nesting, il supporto alla produzione e la collaborazione 3D, Optitex consente ai suoi clienti di progettare digitalmente e di produrre con precisione, accelerando il time-to-market e fornendo prodotti di alta qualità su richiesta e nel rispetto del budget.

