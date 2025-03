Optitex kündigt O/25 an – neue Effizienzen in Musterherstellung & Produktionsoptimierung

O/25 spiegelt unser fortwährendes Engagement für Innovation wider und gibt Herstellern die Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um in einem sich entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.” — Frank Maeder, Präsident von Optitex und NedGraphics.

TEL AVIV, ISRAEL, March 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Optitex, ein weltweiter Anbieter von hochmodernen CAD/CAM-Softwarelösungen für die Stoffmustererstellung und Nesting, gibt die Einführung von O/25 bekannt, dem neuesten Update seiner fortschrittlichen Produktionsplattform. O/25 führt bedeutende Verbesserungen ein, die Arbeitsabläufe erleichtern, die Präzision verbessern und die Automatisierung für Mode-, Bekleidungs-, Automobil- und Möbelhersteller vorantreiben.

O/25 baut auf der Expertise von Optitex in den Bereichen Musterkonstruktion, Designvalidierung, virtuelle Bemusterung, Kalkulation, Nesting und Produktionsunterstützung auf und stattet Hersteller mit neuen Werkzeugen aus, um Materialabfälle zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und Genauigkeit in jeder Entwicklungsphase sicherzustellen.

Mit O/25 führt Optitex Verbesserungen in den Bereichen Musterentwicklung, Produktionsplanung, Automatisierung und Cloud-Zusammenarbeit ein, darunter:

* Intelligentere Schnittmusterentwicklung in PDS 2D: Automatisierte Gradierpunkte für verbesserte Präzision und schnellere Konfektionierung.

* Erweiterte 3D-Funktionen in PDS 3D: Verbesserter 3D-Export, Konsolidierung mehrerer Netze in ein einziges Netz und erweiterte GLTF/GLB-Exportoptionen für die nahtlose Integration mit Software von Drittanbietern.

* Optimierte Produktionsplanung in Marker: Das neue Produktionsplanungs-Tool bildet Schneide- und Montageprozesse innerhalb einer einzigen Plattform ab und macht Drittanbieter-Anwendungen überflüssig.

* Verbesserte Materialeffizienz: Die Live-Verfolgung der Nesting-Effizienz ermöglicht eine Echtzeit-Bewertung der Materialoptimierung, während ein aktualisierter Nest ++ PRO-Algorithmus die Materialausnutzung und Nachhaltigkeit erhöht.

* Automatisierung und Qualitätskontrolle: Der neue Batch-Befehl für Materialfehler reduziert manuelle Eingriffe und verbessert die Fehlerverfolgung, und die Script Builder Application automatisiert Arbeitsabläufe ohne ein manuelles Skript.

* O/Cloud-Verbesserungen: Nahtlose Zusammenarbeit durch Einladung von O/Cloud-Benutzern aus externen Unternehmen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Lizenzkonten hat, schnelles Auffinden von geänderten Dateien und Arbeitsbereichen und Zuweisung von Benutzerrollen mit Pro-, Basic- und API-Zugriffsstufen, um Sicherheit und betriebliche Effizienz zu gewährleisten.

„O/25 spiegelt unser fortwährendes Engagement für Innovation wider und gibt Herstellern die Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um in einem sich entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben“, so Frank Maeder, Präsident von Optitex und NedGraphics. „Mit dieser Version bieten wir eine höhere Effizienz, eine präzisere Kontrolle und die Möglichkeit, Produktionsabläufe in jeder Phase zu optimieren.“

Verfügbarkeit

O/25 ist jetzt für alle Optitex-Anwender verfügbar. Weitere Informationen über die neuesten Funktionen und darüber, wie O/25 in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden kann, finden Sie unter https://optitex.com/latest-release/ oder kontaktieren Sie einen Optitex-Vertreter.

Über Optitex

Optitex ist ein weltweiter Anbieter modernster CAD/CAM-Softwarelösungen für die Modeindustrie, die Bekleidungs-, Automobil- und Möbelindustrie. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung und mehr als 30.000 Installationen weltweit bietet Optitex eine umfassende Palette von Werkzeugen, die den Produktentwicklungsprozess unterstützen und beschleunigen.

Die Softwarelösungen von Optitex tragen dazu bei, die Produktionseffizienz zu steigern, Materialkosten und Abfall zu minimieren und die Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit von Mustern während des gesamten Entwicklungsprozesses sicherzustellen. Mit einem umfangreichen Toolset für Musterkonstruktion, Designvalidierung, virtuelle Bemusterung und Anprobe, Kalkulation und Verschachtelung, Produktionsunterstützung und 3D-Zusammenarbeit ermöglicht Optitex seinen Kunden, digital zu entwerfen und präzise zu produzieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte bedarfs- und budgetgerecht zu liefern.

