'ME ENAMORÉ DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN ALCANZA ESTA SEMANA EL PUESTO #2 EN MONITOR LATINO Y MEDIABASE

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- ICCF Firm -- La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga sigue sumando logros en el marco de su 60 aniversario, consolidando su tercer éxito consecutivo, Me Enamoré, como uno de los favoritos del público. A poco más de un mes de su lanzamiento, la romántica canción continúa su ascenso en los charts, alcanzando esta semana el puesto #2 en los charts Regional y General de Monitor Latino, así como en Mediabase, y el #6 en el prestigioso ranking de Billboard Regional Mexicano.

Durante los últimos días, Me Enamoré ha mantenido un sólido crecimiento en la radio de Estados Unidos, incrementando su audiencia y reafirmando el vínculo especial que La Original Banda El Limón ha construido con su público a lo largo de seis décadas. Su impacto en las emisoras de música regional mexicana refleja la gran aceptación de la canción, convirtiéndola en una de las más solicitadas del momento a nivel nacional.

Escrita por Ramón Maldonado, uno de los vocalistas de La Original Banda El Limón, esta canción captura la esencia de los sentimientos más profundos que pueden compartirse en una relación.

Para continuar con la celebración de este histórico aniversario y reforzar la promoción de Me Enamoré, La Original Banda El Limón ofrecerá una conferencia de prensa el próximo jueves 3 de abril, 2025. Para mas info. sobre entrevistas, contactar a iriscorral@me.com.

Sigue a La Original Banda El Limón en sus redes sociales y únete a la celebración de 60 años de trayectoria musical.

