High level of political relations between Serbia, Russian Federation

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је данас да су припадници полиције у Београду, у две одвојене акције, запленили 91 пакетић и приближно 30 грама прашкасте материје за коју се сумња да је хероин, 340 пакетића и три кесе зелене биљне материје за коју се сумња да је марихуана, пакетић амфетамина, два пиштоља, гасни пиштољ и муницију. У саопштењу се наводи да су ухапшене три особе, и додаје да је полиција претресом куће и других просторија осумњиченог Д.Ж. (1976) на Новом Београду пронашла пакетиће и прашкасту материју браон боје, за коју се сумња да је хероин, гасни пиштољ са оквиром и два метка. Претресом стана на Звездари, када су ухапшени осумњичени Ф.Д. (1991) и И.П. (1991), пронађени су пакетићи и кесе са зеленом биљном материјом за коју се сумња да је марихуана, пакетић прашкасте материје за коју се сумња да је амфетамин, револвер „магнум 357“, пиштољ „ЦЗ“, три метка и електронска вага за прецизно мерење. Осумњиченима Д.Ж, Ф.Д, и И.П. одређено је задржавање због сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, а Ф.Д, и И.П. и због недозвољеног држања оружја и експлозивних материја.

