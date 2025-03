La Semana Nacional de Protección al Consumidor será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, June 3 - For Immediate Release: Thursday, March 6, 2025 En honor al Mes de la Historia de la Mujer también de discutirán detalles sobre los esfuerzos para educar y empoderar a mujeres en torno a su salud y los cambios que llegan a medida transcurre la vida ROCKVILLE, Md., 6 de marzo del 2025—Las invitadas del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Michelle Escobar, investigadora de la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery, y Jhoselyn Rodriguez, fundadora y directora de Coaching Salud Holistica. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 7 de marzo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. En honor a la Semana Nacional de Protección al Consumidor, la edición radial de esta semana contará con una conversación con Michelle Escobar, investigadora de la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery. La Sra. Escobar compartirá valiosa información en torno a los derechos del consumidor con el fin de educar y ayudar a evitar fraudes y estafas. Hablará sobre cómo protegerse de los intentos de robo de información personal, que pasos tomar en caso de ser víctima de estafas y cómo presentar una queja. La Oficina de Protección al Consumidor tiene como objetivo proteger a los consumidores del Condado de Montgomery investigando y resolviendo quejas, otorgando licencias, registrando empresas y participando en la educación del consumidor. La segunda mitad del programa se centrará en el Mes de la Historia de la Mujer y las sesiones virtuales gratuitas que Coaching Salud Holística organizará durante todo marzo. Estas sesiones tienen como objetivo educar a las niñas y mujeres sobre las distintas etapas de la vida y los cambios en la salud. Los eventos se llevarán a cabo todos los miércoles en marzo a las 6:30 p. m. a través de Zoom. Esta serie de sesiones informativas, que se realizarán en español, cubrirán temas como la importancia de las vacunas, el equilibrio hormonal, el embarazo, el bienestar físico y mental, y las estrategias para prevenir o controlar la osteoporosis, entre otros temas. Participarán profesionales de la salud y se invita a los residentes a participar y hacer preguntas. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-079

Release ID: 25-079

