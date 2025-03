State report highlights success in rural oral health programs, despite high childhood cavity rates

DENVER (March 6, 2025): A new report from the Colorado Department of Public Health and Environment reveals encouraging progress in rural school districts served by state-funded Regional Oral Health Specialists. The communities served by this program show lower rates of tooth decay and urgent dental needs in third graders and higher rates of protective dental sealants than their peers in urban communities. The findings underscore the impact of targeted public health efforts in preventing disease, improving access to care, and strengthening collaborations with local public health agencies.

The 2022-23 Basic Screening Survey report details the burden of oral disease in Colorado's kindergartners and third-graders. The survey, an oral exam conducted by a dental professional at schools, is conducted at two key developmental stages and provides vital insights into the overall prevalence of cavities among young Coloradans. Importantly, the findings also reveal a high level of tooth decay in Colorado’s children and disparities in oral health that especially impact some families. Access to dental care remains one factor in these findings, as many families face barriers such as cost, transportation, and provider availability. These challenges contribute to untreated decay and disparities in oral health outcomes.

Key findings include:

Rural third-graders had lower rates of untreated decay (17.0%) than urban students (26.4%), reflecting the impact of school-based programs aimed at preventing cavities. This is the inverse of what is observed in other parts of the country where children experience higher rates of decay and lower use of preventive care in rural communities.

Over 60% of third-graders and nearly 46% of kindergarteners had experienced a cavity, with about one-quarter needing urgent dental care at the time of screening.

Children in lower-income schools had significantly higher rates of cavities, revealing strong evidence of socioeconomic disparities in oral health.

Black and Hispanic kindergarteners experienced nearly double the rate of cavities compared to white peers, with similar disparities among third-graders.

"The latest Basic Screening Survey findings emphasize the urgency to address childhood oral disease," said State Dental Director Dr. Maryam Mahmood. "Research has shown the links between oral health and overall health. By identifying these needs early, we can collaborate with schools, health care providers, and community partners to promote evidence-based prevention strategies that have the capacity to improve the health of Colorado children throughout their lives."

The report details the methodologies used in the survey and highlights the department’s ongoing commitment to monitoring and improving oral health among school-aged children. By preventing disease, improving access to care, and collaborating with local public health agencies, the department advances oral health through initiatives such as Regional Oral Health Specialists, community water fluoridation, and chronic disease integration. These efforts, combined with the survey data, will be instrumental in shaping future programs and initiatives designed to enhance access to preventive dental care and treatment.

The full report and the Colorado Basic Screening Survey Dashboard are available on the Colorado Oral Health website.

###

Denver (6 de marzo de 2025): Un nuevo informe del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado revela un progreso alentador en los distritos escolares rurales atendidos por especialistas regionales en salud bucal financiados por el estado. Las comunidades atendidas por este programa muestran tasas más bajas de caries y trabajos dentales urgentes en los estudiantes de tercer grado, así como tasas más altas de selladores dentales protectores que sus compañeros en las comunidades urbanas. Los hallazgos subrayan el impacto de los esfuerzos de salud pública específicos para prevenir enfermedades, el mejoramiento del acceso a la atención y el fortalecimiento de la colaboración con las agencias de salud pública locales.

El informe de la Encuesta de Detección Básica 2022-23 detalla el peso de las enfermedades bucales en los niños de preescolar y tercer grado de Colorado. La encuesta, que consiste en un examen oral realizado por un profesional dental en las escuelas, se lleva a cabo en dos etapas clave y proporciona información vital sobre la prevalencia general de caries entre los jóvenes de Colorado. Es importante destacar que los hallazgos también revelan un alto nivel de caries en los niños de Colorado y disparidades en la salud bucal que afectan especialmente a algunas familias. El acceso a la atención dental sigue siendo un factor en estos hallazgos, ya que muchas familias enfrentan barreras como el costo, el transporte y la disponibilidad de proveedores de salud. Estos desafíos contribuyen a las caries no tratadas y a las disparidades en los resultados de salud bucal.

Los hallazgos clave incluyen:

Los estudiantes de tercer grado de zonas rurales tuvieron tasas más bajas de caries no tratadas (17,0%) que los estudiantes urbanos (26,4%), lo que refleja el impacto de los programas escolares destinados a prevenir las caries. Esto es contrario de lo que se observa en otras partes del país donde los niños experimentan tasas más altas de caries y un menor uso de atención preventiva en las comunidades rurales.

Más del 60% de los niños de tercer grado y casi el 46% de los de preescolar habían experimentado caries, y aproximadamente una cuarta parte necesitaba atención dental urgente en el momento de la evaluación.

Los niños de escuelas de bajos ingresos tenían tasas significativamente más altas de caries, lo que revela una fuerte evidencia de disparidades socioeconómicas en la salud bucal.

Los niños afroamericanos e hispanos de preescolar experimentaron casi el doble de caries en comparación con sus compañeros de raza blanca, con disparidades similares entre los niños de tercer grado.

"Los últimos hallazgos de la Encuesta de Detección Básica enfatizan la urgencia de abordar las enfermedades bucales infantiles", dijo la directora dental estatal, la Dra. Maryam Mahmood. "Las investigaciones han demostrado los vínculos entre la salud bucal y la salud general. Al identificar estas necesidades tempranamente, podemos colaborar con escuelas, proveedores de atención médica y socios comunitarios para promover estrategias de prevención basadas en evidencia que tienen la capacidad de mejorar la salud de los niños de Colorado a lo largo de sus vidas".

El informe detalla las metodologías utilizadas en la encuesta y destaca el compromiso continuo del departamento de monitorear y mejorar la salud bucal entre los niños en edad escolar. Al prevenir enfermedades, mejorar el acceso a la atención y colaborar con agencias de salud pública locales, el departamento promueve la salud bucal a través de iniciativas como contar con especialistas regionales en salud bucal, fluoración del agua comunitaria e integración de enfermedades crónicas. Estos esfuerzos, combinados con los datos de la encuesta, serán fundamentales para dar forma a futuros programas e iniciativas diseñados para mejorar el acceso a la atención y el tratamiento dental preventivo.

El informe completo y el Tablero de la Encuesta de Detección Básica de Colorado están disponibles en el sitio web Salud Bucal de Colorado.

###