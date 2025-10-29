CDPHE to send reminder texts and emails to families about human papillomavirus (HPV) vaccines
Messages urge families to provide lasting protection against cancer by getting their children vaccinated
Denver (Oct. 29, 2025) — Beginning today, the Colorado Department of Public Health and Environment will send text messages and email notifications to families of nearly 317,000 children ages 11 to 18 years whose records in the Colorado Immunization Information System show their child/children may be overdue for a human papillomavirus (HPV) vaccine.
The text messages will come from 45778 and read:
- From CDPHE: Give your child lasting protection against cancer. According to our records, your child aged 11-18 years may be due for their human papillomavirus (HPV) vaccine(s). The HPV vaccine protects against infections that can cause six types of cancers, and it has led to an 88% drop in HPV infections and pre-cancerous conditions in vaccinated teens and young adults. Find a vaccine provider today: https://cdphe.colorado.gov/find-no-cost-vaccine-provider.
-
- You can exempt your child/children from school-required vaccines. More info: https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions
Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:
- Dear parent(s) and/or guardian(s),
-
- According to state public health records, your child aged 11 through 18 years may be due for a human papillomavirus (HPV) routine vaccine(s).
- HPV is the most common sexually transmitted infection in the United States. Persistent HPV infections can cause six different types of cancer. The HPV vaccine offers lasting protection against HPV infections that cause these cancers. It has led to an 88% drop in HPV infections and pre-cancerous conditions in teens and young adults who get the vaccine.
-
- The HPV vaccine prevents new HPV infections but it doesn’t treat ones someone already has. That’s why it works best when kids get vaccinated before they are exposed to HPV. The recommended age to get the vaccine is at 11 or 12 years, with just two doses given 6-12 months apart. Kids can also begin their HPV vaccine series early at 9 or 10 years of age, if parents so choose. Contact a health care provider or your local public health agency to make an appointment and to learn more about HPV.
-
- If your child/children are already up to date with their HPV vaccine(s), let us know by filling out this secure form. Be sure to attach a copy of their vaccine record. We are standing by to update their vaccination record in our Colorado Immunization Information System and will notify you by email when it has been updated.
-
- To find a vaccine provider near you, visit: https://cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated.
-
- You can exempt your child/children from school-required vaccines. For more information, visit cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.
You can access the immunization record for yourself or your child from the online Colorado Immunization Information System self-serve portal. For more information, including step-by-step directions on how to use the portal, visit cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.
Most health insurance plans, including Medicaid and CHP+, cover the cost of routine childhood vaccines, so you don't have to pay anything at providers that accept your health plan. Even if you don't have any health insurance, you can get recommended vaccines for free at one of nearly 600 vaccine providers statewide.
Los mensajes instan a las familias a vacunar a sus hijos para mantener a las comunidades de Colorado seguras y saludables
DENVER (29 de octubre de 2025) — A partir de hoy, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado enviará mensajes de texto y notificaciones por correo electrónico a los padres y tutores de casi 317.000 niños de 11 a 18 años de edad cuyos registros en el Sistema de Información sobre Inmunización de Colorado muestran que su hijo/hijos puedan estar atrasados en la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).
Los mensajes de texto provendrán del 45778 y dirán lo siguiente:
- De CDPHE: Brinde a su hijo una protección duradera contra el cáncer. Según nuestros registros, puede que su(s) hijo(s) (de 11 a 18 años) deba(n) aplicarse la vacuna contra el el virus del papiloma humano (VPH). La vacuna contra el VPH protege contra infecciones que pueden causar seis tipos de cáncer, y ha llevado a una disminución del 88% en las infecciones por el VPH y condiciones precancerosas en adolescentes y adultos jóvenes vacunados. Encuentre hoy mismo un proveedor de vacunas: cdphe.colorado.gov/espanol/encontrar-vacunas-gratuitas.
-
- Ud. puede eximir a su(s) hijo(s) de las vacunas obligatorias en la escuela. Más info: cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.
Los correos electrónicos provendrán de cdphe.vaccine.registry@state.co.us y dirán lo siguiente:
- Estimado(s) padre(s) o tutor(es),
-
- Según los registros de salud pública de Colorado, es posible que a su(s) hijo(s) de 11 a 18 años les toque aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).
-
- El VPH es la infección de transmisión sexual más común en los Estados Unidos. Las infecciones persistentes por VPH pueden causar seis tipos diferentes de cáncer. La vacuna contra el VPH ofrece una protección duradera contra las infecciones por VPH que causan estos cánceres. Ha llevado a una reducción del 88% en las infecciones por VPH y condiciones precancerosas en adolescentes y adultos jóvenes que reciben la vacuna.
-
- La vacuna contra el VPH previene nuevas infecciones por el VPH, pero no trata las que alguien ya tiene. Es por eso que funciona mejor cuando los niños son vacunados antes de ser expuestos al VPH. La edad recomendada para recibir la vacuna es de 11 o 12 años, con solo dos dosis administradas con un intervalo de 6 a 12 meses. Los niños también pueden comenzar su serie de vacunas contra el VPH temprano a los 9 o 10 años de edad, si así lo deciden los padres. Comuníquese con un proveedor de atención médica o con su agencia local de salud pública para concertar una cita y obtener más información sobre el VPH.
-
- Si su(s) hijo(s) ya están al día con la vacuna contra el VPH, háganoslo saber llenando este formulario de Google. Asegúrese de adjuntar una copia de su cartilla de vacunación. Estamos listos para actualizar su registro de vacunación en nuestro Sistema de Información de Vacunación de Colorado y le notificaremos por correo electrónico cuando este se haya actualizado.
-
- Para encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted, visite: cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese
-
- Usted puede solicitar que su(s) hijo(s) sean exentos de las vacunas exigidas por la escuela. Para obtener más información, visite cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.
Acceda su tarjeta de vacunación o a la de su hijo desde el portal en línea del Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado. Para más detalles, incluyendo instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el portal, visite cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.
La mayoría de las coberturas médicas, incluyendo Medicaid y CHP+, cubren el costo de las vacunas de rutina para niños; usted no tiene que pagar nada a los proveedores de atención médica que acepten su plan de salud. Incluso si no tiene seguro médico, puede obtener las vacunas recomendadas de forma gratuita en uno de los casi 600 proveedores de vacunas de todo el Estado.
