Real Capital Ventures Espande gli Investimenti nell’Ospitalità Europea con un Budget di €25M

Real Capital Ventures annuncia un budget di €25M per acquisizioni nel settore turistico europeo, con focus su Spagna e Italia, consolidando il private equity.

La nostra vasta esperienza nel settore ci ha permesso di andare oltre la consulenza e di assumere un ruolo attivo nel consolidamento dell’industria alberghiera.” — Antonio Velardo - Chairman

MILANO, LOMBARDIA, ITALY, March 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Real Capital Ventures , la società di investimenti strategici guidata da Antonio Velardo , annuncia la sua espansione nel settore turistico e dell’ospitalità in Europa con un budget dedicato di 25 milioni di euro per acquisizioni. Questa iniziativa segue anni di investimenti di successo nei Caraibi e in Florida, segnando la transizione della società da un ruolo di consulenza a quello di operatore attivo nel private equity turistico.Con un focus su Spagna e Italia, Real Capital Ventures mira a identificare e acquisire aziende consolidate in regioni chiave, in particolare Costa del Sol, Sardegna e Campania. L'obiettivo è integrare questi asset in un network alberghiero più ampio, migliorando l'efficienza operativa e creando valore a lungo termine.Strategia di Investimento MirataL'espansione in Europa segue un approccio di investimento collaudato, sfruttando l'esperienza di Real Capital Ventures in fusioni e acquisizioni, gestione patrimoniale e sviluppo strategico. La società è attivamente alla ricerca di opportunità nei seguenti settori:- Hotel boutique e operatori turistici in Costa del Sol con elevato potenziale di crescita.- Strutture di lusso e ospitalità esperienziale in Sardegna e Campania.- Aziende turistiche consolidate che si allineino alla strategia di espansione della società.Una Visione Globale con un'Expertise LocaleReal Capital Ventures si distingue per un approccio diretto che combina esperienza negli investimenti globali con una profonda conoscenza dei mercati locali. Questa strategia garantisce che ogni acquisizione non sia solo finanziariamente solida, ma anche in linea con le dinamiche del turismo regionale.Antonio Velardo, Chairman di Real Capital Ventures, ha sottolineato: “Crediamo nel potere degli investimenti strategici per trasformare i settori e creare valore duraturo. Sfruttando la nostra esperienza globale e la nostra competenza locale, vogliamo ridefinire il potenziale del settore dell’ospitalità in Europa.”Impegno per una Crescita SostenibileCon questa iniziativa, Real Capital Ventures continua a costruire il proprio percorso di investimenti basati sul valore. L’approccio della società si concentra su:- Apprezzamento del valore degli asset a lungo termine attraverso acquisizioni strategiche.- Miglioramenti operativi che aumentano l’efficienza e la redditività.- Crescita sostenibile che beneficia le economie locali e gli ecosistemi turistici.Informazioni su Real Capital VenturesReal Capital Ventures è una società di investimenti strategici specializzata in private equity e real estate. Con un solido track record nel settore dell’ospitalità e del turismo, la società sfrutta la propria esperienza in M&A e gestione patrimoniale per creare valore a lungo termine. L’azienda opera con una prospettiva globale, integrando approfondimenti sui mercati locali per massimizzare l’impatto degli investimenti.

