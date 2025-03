Castles Technology, acteur mondial de terminaux de paiement marque une étape clé vers son objectif de neutralité carbone

L'entreprise dévoile son rapport ESG annuel marqué par une priorisation de l’environnement et de la durabilité

PARIS, FRANCE, March 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Dans le cadre de son engagement continu envers la durabilité et la responsabilité sociale, Castles Technology est fière de présenter les résultats de son rapport RSE , mettant en lumière les progrès significatifs réalisés dans ses initiatives environnementales.Grâce à son engagement proactif en matière environnementale et à une anticipation des réglementations RSE pour les entreprises, Castles Technology a réalisé une réduction significative de ses émissions de CO2, marquant une étape clé vers son objectif de neutralité carbone. L’entreprise, leader mondial dans les solutions de paiement sur Android, a également intensifié ses initiatives de recyclage, en enregistrant une nette progression des taux de récupération et de valorisation des déchets. Ces avancées lui ont permis d’enregistrer un score EcoVadis de 58/100 et à la placer parmi le top 36% des entreprises. Ce qui reflète sa volonté d’intégrer des pratiques durables au cœur de ses activités et de contribuer activement à la protection de l’environnement.Impact environnemental : un pas de plus vers le changementL’entreprise taïwanaise s’est fixé comme objectif de promouvoir la durabilité en intégrant une éco-conception innovante lui permettant de proposer des produits plus robustes et durables, mais aussi avoir une efficacité énergétique bien plus optimisée et une chaîne d'approvisionnement rationalisée avec l’ensemble de ses partenaires.Dans cette démarche d’amélioration continue, Castles Technology a développé un réseau de centres de réparation locaux, renforçant ainsi son expertise et optimisant la gestion du cycle de vie de ses produits. Grâce à cette approche, l’entreprise réduit ses émissions de CO2 tout en garantissant un service plus réactif et efficace. Aujourd’hui, Castles Technology s’appuie sur ses propres centres de réparation dans plusieurs pays et collabore avec des partenaires externes pour maximiser la performance et la durabilité de ses équipements.Une autre initiative a pu faire la différence en termes d’émissions : l’optimisation des itinéraires de transport ayant aussi amélioré l’efficacité en termes d’approvisionnement. Voici les principaux chiffres découlant du rapport :- L’utilisation d’emballages en plastique a été réduit à 88%- 85% de déchets électroniques ont été recyclés- 40 000 tonnes de matériaux renouvelables ont été utilisés dans les gammes des produits de Castles TechnologyCes premières avancées démontrent que plusieurs initiatives s’offrent aux grands leaders technologiques afin d’offrir des produits plus responsables et durables.Impact social : un engagement en faveur de l’inclusivitéAu sein de Castles Technology, l’instauration d’un milieu de travail plus inclusif, diversifié et formateur est essentiel. C’est pour cette raison que l’entreprise a mis en place diverses initiatives pour offrir un environnement plus progressiste et engagé. Présente dans plus de 160 pays, Castles Technology compte aujourd’hui plus de 800 employés dans le monde. Et au fil des années, l’entreprise a su rendre sa structure plus inclusive. À ce jour, plus de la moitié de ses employés sont des femmes.Vers une culture d'entreprise durable et responsableCastles Technology s’engage fermement à avoir un impact social, sociétal et environnemental positif pour le bénéfice des générations présentes et futures. En 2023, Castles Technology a renforcé son programme de formation RSE, destiné aussi bien à l’équipe dirigeante qu’aux employés. Conscients des enjeux, les dirigeants ont suivi 36 heures de formation dédiées aux problématiques du développement durable. De leur côté, les employés bénéficient d’un programme couvrant notamment la sécurité, l’éthique et les bonnes pratiques, représentant environ 12 heures par an. La formation continue reste une priorité, avec une montée en puissance prévue dans les années à venir pour ancrer durablement ces enjeux au sein de l’entreprise.Des standards d'excellence : Quatre certifications ISO attestant d'une gouvernance solideEn matière de gouvernance, 56 audits ont été réalisés auprès des fournisseurs afin de garantir la conformité totale avec les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance de Castles Technology. Toutes les actions respectent pleinement le code éthique et sont dépourvues de toute fraude. Elles offrent une validation indépendante et reconnue des pratiques de l’entreprise dans des domaines clés tels que la gestion de la qualité, l’environnement, la sécurité et la responsabilité sociale. A ce jour, l’entreprise compte les 4 certifications ISO suivantes, prouvant la structure de gouvernance solide :- ISO 9001 (gestion de la qualité) : Une norme qui améliore la satisfaction des clients en mettant en œuvre un système de gestion de la qualité axé sur l'amélioration continue.- ISO 14064:2018 (Émissions de gaz à effet de serre) : Norme fournissant des lignes directrices pour la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, visant à mesurer avec précision et à réduire les émissions.- ISO 14067 (Empreinte carbone des produits) : Une certification qui mesure l'empreinte carbone d'un produit tout au long de son cycle de vie, aidant les organisations à réduire leur impact sur l'environnement.- ISO 27001 (Gestion de la sécurité de l'information) : Norme relative à la gestion de la sécurité de l'information, garantissant que les données et les systèmes sont protégés conformément aux normes de sécurité les plus strictes."Grâce à un fort engagement de l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires, nous nous efforçons de devenir un leader technologique respectueux des normes éthiques et environnementales. Conscients de notre responsabilité envers la planète, nous renforçons continuellement notre politique RSE, intégrant des pratiques durables à tous les niveaux de nos opérations. Nous sommes déterminés à poursuivre ce cheminement partout dans le monde afin d’offrir des solutions de paiement innovantes et sécurisées, tout en préservant activement l’environnement et en contribuant à un avenir plus responsable." Jean-Philippe Niedergang, CCO Group et CEO EMEA-LATAM et Pacifique de Castles Technology.Pour plus d'informations : Castles Technology

