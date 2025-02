Castles Technology, leader des solutions de paiement Android, présente sa gamme premium de 3ème génération à EuroCIS

Cette nouvelle ligne de produits offre la meilleure technologie du marché, sous Android 13, avec une puissance accrue pour améliorer les performances.

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, February 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Castles Technology , leader des solutions de paiement Android, présente sa gamme premium de 3ème génération à EuroCISCette nouvelle ligne de produits innovants offre la meilleure technologie du marché, sous Android 13, avec une puissance accrue pour améliorer les performances, la connectivité et la personnalisation.A l'occasion du salon EuroCIS, Castles Technology, le plus ancien fournisseur de solutions de paiement Android et leader de cette technologie, présente sa nouvelle gamme de terminaux de paiement intégrant sa dernière expertise sur le système d'exploitation Android 13. Dotés de nouvelles fonctionnalités et d'une approche éco-responsable, ces nouveaux terminaux sont conçus pour répondre aux besoins évolutifs des commerçants et des utilisateurs.L'équipe de Castles Technology sera présente à EuroCIS, du 18 au 20 février, à Düsseldorf, sur le stand E39, Hall 9. C'est l'occasion pour les professionnels de la distribution et du commerce omnicanal de découvrir les dernières innovations de l'entreprise, avec un éventail de solutions de paiement flexibles, abordables et accessibles, allant des solutions multi-pistes et de comptoir aux solutions mobiles, portables et autonomes.De nouvelles fonctionnalités uniques sur le marché du paiementAlors que la plupart des offres actuelles du marché utilisent les fonctionnalités d'Android 10 et 11, Castles Technology passe à la vitesse supérieure avec sa nouvelle gamme premium en intégrant les fonctionnalités d'Android 13. Avec un processeur plus puissant, il est possible de piloter un plus grand nombre d'applications sur un terminal de paiement de la taille d'une main, doté d'un grand écran et de fonctions d'inclinaison (Tilt). Les commerçants pourront ainsi intégrer autant d'applications qu'ils le souhaitent sur leurs terminaux et dynamiser leur activité.La nouvelle gamme améliore considérablement l'expérience du client, non seulement en termes de sécurité, mais aussi pour une protection maximale contre les transactions frauduleuses. Les solutions de Castles Technology vont au-delà des normes de sécurité établies, grâce à des protocoles quantiques qui garantissent l'utilisation d'un terminal portant les valeurs de l'entreprise : sécurité et solidité.La nouvelle gamme premium de Castles TechnologyLe S1F4 PRO est un terminal Android de dernière génération, certifié Android 13, PCI 6, doté d'un écran de 6,7 pouces, offrant une amélioration significative par rapport aux précédents modèles de 5,5 pouces. Ce produit est conçu pour optimiser l'expérience client à de nombreux niveaux :Meilleure visibilité : Grâce à son écran plus grand, le S1F4 PRO offre une meilleure lisibilité des menus et des fonctionnalités, rendant l'interaction plus intuitive et agréable.Puissance accrue : Équipé d'un processeur ultra-puissant, ce terminal garantit des performances exceptionnelles, permettant une navigation fluide et des temps de réponse rapides.Confort d’utilisation : L'écran du S1F4 PRO s'oriente automatiquement vers l'utilisateur, s'adaptant aux besoins de lecture et minimisant ainsi les manipulations nécessaires. Cette fonctionnalité assure une expérience utilisateurLe S1U2-Mini est un terminal de paiement Android de dernière génération, spécialement conçu pour le marché de la distribution automatique et des stations de bornes de recharge pour véhicules électriques. Avec son écran de 4 pouces, ce terminal allie compacité et sécurité pour répondre aux exigences les plus strictes.Le S1U2-Mini apporte un vrai changement dans le paiement automatique :Innovation et performance : Premier terminal de sa génération à combiner Android 13 et la certification PCI 6.Confort d'utilisation : Son écran de 4 pouces offre une visibilité optimale pour une interaction fluide et intuitive.Sécurité renforcée : Avec la certification PCI 6, les transactions sont sécurisées et conformes aux normes les plus strictes.Design et sécurité : Conçu pour être compact et robuste, le S1U2-Mini s'intègre parfaitement dans les distributeurs automatiques et les bornes de recharge pour véhicules électriques. Idéal pour les environnements où la sécurité et la fiabilité sont essentielles.Le V1M, le nouveau terminal de paiement mobile Linux. Avec un design entièrement repensé, le V1M combine élégance et performance pour offrir une solution de paiement moderne et abordable.Les plus :Design innovant : Un nouveau design élégant et ergonomique qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement commercial. Conçu pour une utilisation intuitive et une manipulation facile.Technologie de pointe : intègre toutes les dernières innovations, offrant une expérience de paiement fluide, sécurisée et une stabilité inégalée.Rapport qualité-prix : offre toutes les fonctionnalités avancées de paiement mobile sur linux à un prix abordable, sans compromettre la qualité.Le S1Mini2 est un mini terminal de paiement mobile, ultra petit et léger, qui vient remplacer la gamme Linux MiniPOS. Doté d’un écran de 4 pouces, ili permet de faire du queue-busting. Facile d’utilisation, il permettra aux commerçants de faciliter le processus de paiement et s'équiper d’un PIN PAD si besoin pour améliorer l'expérience client.Un coup de pouce pour les commerçantsGrâce aux améliorations apportées dans la nouvelle gamme de solutions de Castles Technology, les commerçants pourront gérer plus facilement leur terminal de paiement. En outre, ils pourront effectuer des opérations de télémaintenance sans que les commerçants aient à attendre des heures pour que leur terminal de paiement soit réparé.En cas de vol du terminal, l'appareil est équipé d'un géolocalisateur pour neutraliser ses fonctions et empêcher son utilisation par des tiers.À propos de Castles TechnologyForte de 30 ans d'expérience sur le marché mondial des paiements, Castles Technology s'est imposée comme l'un des cinq principaux fabricants mondiaux de terminaux de paiement d'acceptation Android avec une offre des solutions sécurisées, fiables et transparentes.Les applications de paiement développées par l'entreprise s'adressent aux commerçants dans la finance, le retail, l'hôtellerie, les transports, en autres. Castles Technology travaille en partenariat avec plus de 1 000 banques, commerçants, FinTechs, acquéreurs, ISV et PSP, déployant des millions de terminaux de paiement dans le monde entier pour des retailers de toutes tailles comme Total Energies, Adyen et Nexi.Le siège social américain est basé à Atlanta, une métropole en plein essor pour les paiements et la technologie financière. Le siège mondial se trouve à Taipei City. Castles possède également des bureaux régionaux en France, Espagne, en Italie, à Singapour et au Japon.Pour plus d’informations : Castles TechnologyContact presse : castlestech@storiesout.com

