Próximos eventos: Medio Maratón Cancún 2025

MEXICO CITY, MEXICO, March 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cancún se prepara para albergar el esperado Medio Maratón 2025, programado para el 27 de abril. El evento reunirá a corredores y espectadores de diversas partes del mundo y se consolidará como una de las citas deportivas más relevantes del año.

El Medio Maratón Cancún 2025 promete ser un evento deportivo de gran envergadura, reuniendo a corredores de todo el mundo en un entorno paradisiaco. Además de la principal prueba de 21 kilómetros, los participantes podrán competir en distancias de 5 km y 10 km, lo que permite que atletas de diferentes niveles de habilidad y experiencia se sumen a la competencia.

Requisitos de edad y categorías

La edad mínima para participar en la Carrera de 5 km será de 13 años cumplidos al día del evento. Por otro lado, aquellos interesados en participar en la Carrera de 10 km o en el Medio Maratón deberán tener 15 años cumplidos al día del evento.

Es importante señalar que la categoría del participante se determinará según la edad que tendrá el corredor el día del evento, es decir, el 27 de abril de 2025. Esto significa que, para efectos de la clasificación y asignación de categorías, no se tomará en cuenta la edad al momento de la inscripción, sino la que el corredor tendrá en la fecha de la competencia.

Requisitos para menores de edad

Los participantes menores de edad deberán presentar documentación adicional para validar su edad. En este caso, los menores deberán presentar una Acta de Nacimiento o una Credencial Escolar como prueba de su edad. Esto es especialmente relevante para aquellos corredores que no hayan alcanzado la mayoría de edad en la fecha de la competencia.

Categorías

El evento contará con diferentes categorías tanto para hombres como para mujeres, según las distancias y las edades de los corredores. Las categorías se organizarán de la siguiente manera:

Carrera de 5 km

Juvenil (13-17 años)

Libre (18-39 años)

Master (40-49 años)

Veteranos (50 años y más)

Carrera de 10 km

Juvenil (15-19 años)

Libre (20-39 años)

Master (40-49 años)

Veteranos (50 años y más)

Medio Maratón (21 km)

Juvenil (15-19 años)

Libre (20-39 años)

Master (40-49 años)

Veteranos (50-59 años)

Veteranos Plus (60 años y más)

Estas categorías están diseñadas para que todos los corredores, independientemente de su edad, tengan la oportunidad de competir en su grupo específico y de acuerdo a su nivel de habilidad. Además, se premiarán a los primeros lugares de cada categoría, brindando una oportunidad única para que los atletas de todas las edades demuestren su rendimiento.

Inscripciones y recomendaciones

Las inscripciones para el Medio Maratón Cancún 2025 ya están abiertas, y se recomienda a los interesados asegurar su lugar con anticipación, ya que el evento suele generar una alta demanda. Además, es importante tener en cuenta los requisitos de edad y presentar la documentación necesaria para los menores de edad, a fin de evitar contratiempos el día del evento.

Este será, sin lugar a dudas, un evento deportivo destacado que combinará la pasión por el running con la belleza de Cancún, ofreciendo una experiencia única tanto para los participantes como para los espectadores.

