María José Treviño reconocida por cuarto año como una de las 100 Mujeres Más Poderosas de los Negocios por Expansión

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, March 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Acclaim Energy se enorgullece en anunciar que María José Treviño , Directora General de Acclaim Energy México, ha sido reconocida por la revista Expansión como una de las 100 Mujeres Más Poderosas de los Negocios en México para 2025. Este es el cuarto año consecutivo en que recibe este prestigioso reconocimiento, destacando su liderazgo, visión e impacto en el sector energético.“Este reconocimiento no solo refleja mi trayectoria, sino también el esfuerzo colectivo de un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia, la innovación y el impacto. Me siento honrada de formar parte de este grupo de mujeres que están transformando el mundo de los negocios en México y más allá”, expresó María José Treviño.Por su parte, John Elder III, CEO y Fundador de Acclaim Energy, comentó: “María José ha demostrado un liderazgo excepcional en la industria energética, impulsando la innovación y el crecimiento de nuestra empresa en México y LATAM. Su visión estratégica y compromiso con la excelencia han sido clave para nuestro éxito y el valor que generamos para nuestros clientes”.La distinción otorgada por Expansión resalta su capacidad para enfrentar los retos del sector, promover estrategias sostenibles y de responsabilidad social, y generar nuevas oportunidades de negocio en un mercado altamente competitivo.Con este reconocimiento, María José Treviño reafirma su liderazgo en la industria y su compromiso con la transformación del sector energético en México, consolidando aún más el papel de Acclaim Energy como un socio estratégico en soluciones energéticas corporativas.Acerca de Acclaim Energy:Acclaim Energy es un proveedor líder de soluciones integrales de gestión energética, especializado en ofrecer estrategias innovadoras que optimizan el ahorro de costos y la sostenibilidad para empresas en América del Norte y América Latina. Con un compromiso con la excelencia y el servicio centrado en el cliente, Acclaim Energy continúa impulsando cambios transformadores en la industria energética.Para más información sobre nuestro reconocimiento en el Ranking de Top Companies o nuestras soluciones energéticas, contáctanos aquí:Alejandro Valentín MataAcclaim EnergyAlejandro.mata@acclaimenergy.com.mx+52 5583260112

