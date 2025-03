L’agenzia svizzera Discerning Media arriva a New York. Prossima fermata: Milano

Stefan Hottinger-Behmer, Fondatore e Direttore di Discerning Media PLus Alcune delle pubblicazioni rappresentate da Discerning Media Leading Media Journeys from Strategy to Impact.

Competenza locale e visione globale: Infoplus e Discerning Media siglano un'alleanza strategica e aprono un ufficio a NY, oltre alle sedi di Zurigo e Londra.

Le nostre competenze rafforzano Discerning Media Plus come partner strategico per i brand premium, offrendo soluzioni integrate.” — Stefan Hottinger-Behmer

MILANO, ITALY, March 3, 2025 / EINPresswire.com / -- La svizzera Discerning Media , fondata a Lugano e specializzata nella vendita di spazi pubblicitari e nella produzione di contenuti editoriali di alta gamma, accelera la sua espansione internazionale con una partnership strategica con Info Plus Mediaservice di Zurigo, dando vita a Discerning Media Plus. Questa sinergia riunisce due protagonisti del settore media, coniugando un know-how locale consolidato con un network globale d’eccellenza, per offrire ai clienti soluzioni su misura e accompagnarli con efficacia nei mercati europei e internazionali.La nuova realtà sarà guidata da Stefan Hottinger-Behmer , fondatore di Discerning Media ed ex Publisher di Vogue Arabia, con un'esperienza consolidata nella collaborazione con marchi prestigiosi come American Express, Jumeirah Hotels e The Art Dubai Group, e da Hans Otto, esperto di media sales con oltre 20 anni di esperienza alla guida della filiale svizzera di Gruner+Jahr.«Questa partnership ci consente di offrire ai nostri clienti un mix unico tra la forza di un network internazionale e una conoscenza approfondita dei mercati locali», sottolinea Hans Otto. Stefan Hottinger-Behmer aggiunge: «Le nostre competenze complementari rafforzano la posizione di Discerning Media Plus come partner strategico per i brand premium. Offriamo soluzioni integrate che spaziano dalla creazione di strategie di branding alla produzione di contenuti, dal content marketing alla comunicazione strategica, fino al performance marketing».Parallelamente all’espansione europea, Discerning Media ha inaugurato una nuova sede a New York, affidandone la direzione a Diane Ciaglia , ex Publisher di PACE Media e di The Four Seasons Magazine, consolidando così la propria presenza nel mercato nordamericano. È inoltre in programma per il 2025 l’apertura di un ufficio a Milano, destinato a supportare in modo mirato i brand del lusso in Italia.«Nel mio ruolo di direttrice e membro del consiglio di amministrazione di questa dinamica agenzia, mi assumo con determinazione la responsabilità di orientare l’innovazione, garantire risultati misurabili per i nostri clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico e definire nuovi standard di eccellenza per il nostro settore», dichiara Diane Ciaglia.Grazie a un portafoglio di testate di prestigio, Discerning Media Plus risponde alle esigenze degli inserzionisti offrendo un accesso privilegiato a un’audience altamente selezionata. L’agenzia rappresenta, tra gli altri, Swissquote Magazine, The Four Seasons Magazine, Elite Traveler, The Nr 1 Luxury Magazine, Traveller's World, oltre a tre edizioni internazionali di Vogue e all’edizione australiana di The New York Times T Style Magazine. Vanta inoltre una solida expertise nel custom publishing, con progetti editoriali su misura, tra cui la realizzazione di bewegt, la rivista clienti del Binelli Group in Svizzera tedesca per BMW e Mini.La sede principale di Discerning Media Plus è a Zurigo, con uffici a Londra e New York e un progetto di espansione a Milano, pensato per affiancare aziende e brand italiani con soluzioni su misura e strategie di comunicazione d’eccellenza.

