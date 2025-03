New York accueille Discerning Media, pionnier suisse des médias d’exception. Prochaine destination: Paris

Stefan Hottinger-Behmer, fondateur et directeur de Discerning Media Plus Sélection de titres représentés par Discerning Media Leading brands from strategy to impact

AGENCY NEWS | Expertise locale et rayonnement global : les agences suisses Infoplus et Discerning Media s’unissent dans un partenariat stratégique

Les synergies de nos offres renforcent Discerning Media Plus, de la création de concepts holistiques au content marketing, branding, communication stratégique, performance marketing et publishing.” — Stefan Hottinger-Behmer

PARIS, FRANCE, March 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Infoplus Mediaservice et Discerning Media unissent leurs forces sous la nouvelle enseigne Discerning Media Plus. Ce partenariat réunit deux acteurs de premier plan du monde médiatique Suisse, alliant une expertise internationale à un savoir-faire local. La nouvelle agence sera dirigée par les experts des médias Hans Otto et Stefan Hottinger-Behmer . Par ailleurs, Discerning Media Americas LLC a ouvert ses portes à New York sous la direction de Diane Ciaglia, ancienne Publisher chez PACE Media. « C’est avec enthousiasme que j’assume la direction de l’agence de à New York. Dans un marché en constante évolution, nous continuerons à innover, à proposer des solutions stratégiques à forte valeur ajoutée et à redéfinir les critères du succès mesurable pour nos clients », déclare Ciaglia.A Zurich, Hans Otto apporte à ce partenariat des décennies d'expérience dans la vente de médias en Suisse. Sa carrière a débuté au sein de la NZZ, avant de passer par Time Magazine et Dow Jones Media. Pendant plus de 20 ans, il a dirigé la filiale suisse de Gruner+Jahr en tant que Directeur Général. Depuis 2015, il gère avec succès l’agence, Infoplus Mediaservice AG, qui représente, entre autres, des titres prestigieux tels que le Swissquote Magazine, Monocle (jusqu'en 2021) et le magazine luxe Séduction.Stefan Hottinger-Behmer possède plus de 20 ans d'expérience internationale en communication, médias et publishing. Ancien Vice-Président des Communications Globales pour une entreprise financière Fortune 500, il a conseillé des clients internationaux tels qu'American Express, Jumeirah Hotels et Art Dubai Group. En tant que Publisher et Brand Market Director chez Vogue Arabia, ainsi qu'en tant qu'auteur pour des titres comme Harper's Bazaar, Vogue, Elle Decoration, Esquire, Frame et Wallpaper, il apporte une expertise précieuse en distribution médiatique, développement de contenu et storytelling.« Ce partenariat nous permet de combiner nos forces et d'offrir à nos clients un accès à un réseau international inégalé et à des solutions innovantes », déclare Hans Otto. Stefan Hottinger-Behmer ajoute : « Les synergies et les complémentarités de l'offre des nos deux entreprises renforcent durablement la position de Discerning Media Plus. De l'élaboration de concepts holistiques au content marketing, en passant par le branding, la communication stratégique, le performance marketing et la réalisation de projets publishing sur mesure. »Discerning Media Plus et Infoplus AG représentent désormais conjointement une large palette de publications renommées, incluant le Swissquote Magazine, The Four Seasons Magazine, Elite Traveler, The Nr 1 Luxury Magazine, La Réserve Magazine, Traveller's World ainsi que trois éditions internationales de Vogue et l'édition australienne de The New York Times T Style Magazine.Parmi les projets de custom publishing figure également la production de bewegt, le magazine client du Binelli Group en Suisse-Allemande. « Chez Binelli Group, nous avons optimisé de nombreux processus internes et, dans cette démarche, nous avons recherché un nouveau partenaire pour notre magazine client. Avec Discerning Media, nous avons trouvé l’excellence. Le résultat est tout simplement remarquable. Notre nouveau magazine bewegt reflète la qualité et l’innovation qui définissent l’ambition de Binelli Group », déclare Julian Dubacher, Directeur Marketing & Communication de Binelli Group.Le siège principal de Discerning Media Plus se situe à Zurich, complété par des bureaux à Londres et à New York.

