Governo de Luanda adquire camiões para combate à cólera

Entrega de camiões em Luanda

Quatro unidades da Grand Lakes serão utilizadas na capital angolana

LUANDA, ANGOLA, March 3, 2025 / EINPresswire.com / -- O governo da província de Luanda, em Angola , acaba de adquirir quatro veículos da Grand Lakes Veículos , representante oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) no país. A aquisição inclui duas unidades do Volkswagen Constellation com carroçaria simples e duas do Volkswagen Constellation 31.320 com carroçaria Roll On Roll Off. Esta compra junta-se a diversas iniciativas do governo para melhorar o sistema de gestão de saneamento, num momento em que o país vive um surto de cólera.Os camiões serão utilizados na recolha de lixo em bairros afastados da capital, Luanda, evitando assim a contaminação de ribeiros por alimentos ou fezes de pessoas infectadas pela bactéria transmissora da doença. "Mais uma vez estamos ao lado dos angolanos na superação de dificuldades, fazendo a diferença no seu dia a dia", afirma o diretor da Grand Lakes Veículos, Geraldo Kulaif.A empresa está em Angola desde 2007 e, atualmente, é líder de mercado no segmento de veículos pesados, gerando emprego e rendimento. Ao oferecer os melhores produtos e serviços para os seus clientes, conquista maiores possibilidades de crescimento e expansão. "Estamos sempre ao lado do povo angolano para oferecer o melhor em produtos e serviços, contribuindo assim para o desenvolvimento do país", destaca José Maurício Caldeira, sócio conselheiro da Adone Holding.Com sede na capital, Luanda, a Grand Lakes Veículos pertence à Adone Holding e já está a finalizar a entrega de 2000 unidades para o Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), cujo objetivo é mapear e definir as principais rotas operacionais e selecionar as paragens de autocarros urbanos e interprovinciais, possibilitando o transporte diário de milhares de pessoas.Além disso, mais de 200 camiões foram destinados ao Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), que tem como objetivo melhorar o escoamento dos produtos do campo para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do setor rural.Em 2024, a empresa recebeu os prémios de Melhor Pós-venda e Melhor Projeto de Sustentabilidade ao participar, pelo segundo ano, do Programa de Alta Performance, criado pela indústria automóvel para os importadores da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) da América Latina e África.

