Information on USAID operations requested from US authorities

Стефановић је истакао да очекује да ће полиција бити ефикаснија, а резултати њеног рада такви да се криминалци неће осећати сигурно. Полиција ће, како је нагласио, посвећено и вредно радити на расветљавању свих кривичних дела, без обзира на то да ли је реч о крађи новчаника, пољопривредних машина, или о тешким кривичним делима. Он је, указујући на то да је један од приоритета Министарства унутрашњих послова приближавање полиције грађанима и снажнији рад у заједници, истакао да је од изузетне важности да грађани осете да полицајцима могу да верују и да знају да могу да им се обрате у сваком тренутку и од њих добију очекивану помоћ. Према његовим речима, резултати Полицијске управе у Ваљеву сваке године су бољи, а на састанку са директором полиције Милорадом Вељовићем, начелником Полицијске управе Сашом Марковићем и начелником полицијске станице Александром Вилотијевићем констатовано је да је потребно обезбедити већи број оперативних радника криминалистичке полиције. Један од безбедносних проблема са којим се суочава општина су крађе, навео је Стефановић и поручио да очекује ефикаснији рад с обзиром на нове техничке капацитете полицијске станице. Министар је објаснио да нова зграда има 1.300 квадратних метара и да је изграђена уз помоћ општине Уб и приватних компанија које су помогле у њеном опремању. Председник општине Уб Дарко Глишић пренео је захвалност Влади Републике Србије и Министарству унутрашњих послова на разумевању, уз подсећање на то да је зграда полицијске станице била проблем који је ту општину мучио годинама. Велики проблем општине Уб је решен, рекао је Глишић и додао да очекује да ће резултати рада полиције у новим условима допринети томе да се грађани осећају још безбедније. Стефановић је данас посетио и Ваљево, где је открио спомен-плочу погинулим припадницима Полицијске управе у том граду од 1994. до 1999. године. Он је истакао да ће Србија увек бити поносна на те људе који су не жалећи своје животе штитили нашу државу и њене грађане, и поручио да њихове породице не смемо да заборавимо. Сваки радник МУП-а свестан је тога да обављајући своје свакодневне задатке може да дође у ситуацију да ризикује свој живот за слободу и безбедност других људи, истакао је министар, уз молбу грађанима да то разумеју и поштују. Стефановић је, оценивши да полиција данас обавља, можда, најтежи и најсложенији посао у земљи, поновио да полиција у Ваљеву бележи добре резултате. Према његовим речима, полицајци у тој управи су свесни чињенице да само посвећеним радом могу да придобију поверење грађана. То се не стиче лако и не може да буде засновано само на рутинском раду, већ на томе што ће грађани познавати полицајце у свом крају, бити упознати са тим шта они раде, а, с друге стране, полицајци ће знати на које људе треба посебно обратити пажњу како би остали грађани били безбедни, објаснио је министар. У борби против криминала и корупције не сме бити пропуста, поштеђених и повлашћених, поручио је Стефановић и нагласио да је МУП у последњих годину дана интензивно радио на томе да покаже да нема заштићених.

