BLUETTI Brinda Energía a Chile Durante Apagón Nacional con Soluciones Solares Portátiles

SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE, February 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Ante el apagón nacional ocurrido en Chile, BLUETTI , líder global en soluciones de energía portátil, está tomando medidas inmediatas para ayudar a las comunidades a mantenerse conectadas durante esta prolongada emergencia.Tras el catastrófico corte de energía del 25 de febrero, millones de chilenos enfrentan interrupciones en su vida diaria, cierre de negocios y riesgos para su seguridad. BLUETTI reconoce la necesidad urgente de acceso a energía resiliente y está desplegando soluciones solares para mitigar el impacto."En tiempos de crisis, el acceso a energía confiable es vital", afirmó Wondar Law, CEO de BLUETTI. "Nuestras estaciones de energía portátil están diseñadas para brindar alivio inmediato y garantizar que nadie quede a oscuras".Estaciones de Energía Portátil BLUETTI para EmergenciasLos generadores solares y estaciones de energía de BLUETTI ofrecen soporte crucial durante cortes de energía:1. Energía 24/7 para lo Esencial: Mantenga en funcionamiento dispositivos críticos como equipos médicos, luces y teléfonos, utilizando energía limpia y renovable.2. Independencia Energética: Cargue con energía solar en lugar de depender de la red inestable, brindando tranquilidad durante apagones prolongados.3. Portabilidad: Las estaciones de energía BLUETTI pueden desplegarse donde más se necesiten: hogares, clínicas o refugios de emergencia.Productos Destacados:EB3A (600W/268Wh): Un generador compacto, ideal para cargar teléfonos y dispositivos pequeños durante emergencias.AC70 (1000W/768Wh): Una unidad versátil de capacidad media, capaz de alimentar laptops, luces y electrodomésticos pequeños. AC180 (1800W/1152Wh): Potente para dispositivos de alto consumo como refrigeradores, equipos médicos y herramientas eléctricas, esencial como respaldo para hogares y pequeños negocios. BLUETTI AC200L (2400W/2048Wh): Una solución flexible para respaldo domiciliario y vida fuera de la red. Alimenta la mayoría de los electrodomésticos y permite ampliar su capacidad hasta 8192Wh con baterías adicionales.Paneles Solares PV200 (200W): Carga rápida incluso con poca luz, asegurando suministro continuo sin depender de la red.La crisis energética en Chile subraya la necesidad urgente de independencia energética. BLUETTI invita a hogares y empresas a invertir en soluciones portátiles para protegerse ante futuros apagones. Con los sistemas solares de respaldo de BLUETTI, las comunidades pueden recuperar el control de sus necesidades energéticas y mantener la seguridad durante crisis.Acerca de BLUETTIComo pionera en tecnología de energía limpia, BLUETTI está comprometida con un futuro sostenible, ofreciendo soluciones de almacenamiento energético accesibles para uso interior y exterior. A través de iniciativas como el programa LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI busca llevar energía a 1 millón de familias africanas en zonas sin red eléctrica. Con enfoque en innovación y necesidades del cliente, BLUETTI se ha consolidado como líder de la industria en más de 110 países y regiones.

