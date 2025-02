Science, innovation infrastructure presented as investment potential

У поређењу са оним што је договорено са ММФ-ом, како је истакао, приходи су у првих седам месеци већи за 36,6 милијарди динара, односно за 7,2 одсто. Премијер је прецизирао да су приходи већи у свим областима, почев од непореских преко пореза на доходак, акциза, царина и ПДВ-а, док су и расходи много нижи, и очекује се њихово даље смањење. Он је рекао да су у плану и велике реформе Пореске управе и да је забележен огроман повраћај ПДВ-а. Према његовим речима, подаци о кретању просечне нето зараде у првих пола године показују међугодишњи пад зарада од 0,4 одсто због пада плата у јавном сектору, док је у приватном сектору забележен раст зарада од 2,3 одсто. У јуну је, како је навео, забележен међугодишњи просечни пад нето зараде од 0,65 одсто, при чему је у свим деловима јавног сектора забележен пад зарада, док је у приватном сектору остварен раст зарада од 1,7 одсто. Вучић је потврдио и да је обављен први круг консултација о закону о пореклу имовине, који ће онемогућити да људи примају плату од 400 хиљада динара, а пријављују минималац од 21 хиљаду динара, због чега држава не може да убире порез. Нема смисла да онај ко живи веома богато пред државним органима представља себе као некога ко зарађује минимална примања. Наша је обавеза да уредимо тај систем, поручио је премијер. Вучић је истакао да због свега што се ради на том и на другим плановима очекује да Србија на "Дуинг бизнис" листи Светске банке побољша позицију не за пет или 10, већ за више од 30 места.

