Los estadounidenses celebrarán el Carnaval en Río de Janeiro

MIAMI, FL, UNITED STATES, February 26, 2025 / EINPresswire.com / -- A medida que se acerca el Carnaval, los viajeros de Estados Unidos están acudiendo en masa a Río de Janeiro para celebrar esta icónica festividad, atraídos por una combinación de precios accesibles y experiencias culturales inmersivas. Según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamientos en Río de Janeiro entre viajeros estadounidenses que seleccionaron español o inglés como su idioma principal en la plataforma han aumentado casi un 350% (1) para la temporada de Carnaval. En cuanto a reservas, Estados Unidos ocupa el primer lugar en la plataforma, solo después de Brasil (2).Esta celebración está atrayendo especialmente a los millennials, con el 65% de las reservas en Airbnb provenientes de huéspedes de entre 25 y 40 años (3). Esto refleja el fuerte deseo de los jóvenes adultos de sumergirse por completo en las vibrantes festividades del Carnaval. Además, los visitantes están entusiasmados por descubrir todo lo que la Ciudad Maravillosa tiene para ofrecer, con una estancia promedio de aproximadamente 10 días durante el período del Carnaval.Para ofrecer una experiencia local única, Airbnb ha preparado una oportunidad irrepetible junto a la sensación del pop brasileño, Anitta. Un grupo selecto de afortunados fanáticos tendrá la oportunidad de hospedarse en el penthouse favorito de Anitta en Copacabana y unirse al mundialmente famoso Bloco da Anitta desde su propio carro alegórico. La exclusiva experiencia también incluye una barbacoa privada con la artista y una noche VIP en el Sambódromo durante el Desfile das Campeãs.Estas estadías y experiencias cuidadosamente seleccionadas destacan el compromiso de Airbnb de conectar a los viajeros con momentos culturales inolvidables.Más allá de las festividades, el impacto de Airbnb en Río trasciende los puntos turísticos tradicionales, ayudando a los visitantes a explorar una diversidad de barrios y contribuyendo directamente a las economías locales. Con un creciente interés de los viajeros internacionales, especialmente de Estados Unidos, en experiencias inmersivas en festivales, el Carnaval de Río sigue consolidándose como un evento cultural global que impulsa el turismo y genera beneficios económicos en toda la ciudad.Descarga las imágenes promocionales aquí -----------------------(1) Porcentaje de aumento en las búsquedas de viajeros de EE. UU. que desean viajar a Río y que tienen configurado español o portugués como su idioma predeterminado - para las fechas del 28 de febrero al 5 de marzo de 2025 en comparación con las mismas fechas de 2024, según información actualizada en diciembre de 2024.(2) Según datos internos de Airbnb, estos son los 10 principales países de origen con la mayor cantidad de noches reservadas en Río de Janeiro para el período del 28 de febrero al 5 de marzo de 2025, según información actualizada en diciembre de 2024.(3) Según datos internos de Airbnb, reservas por grupo de edad y ciudad para el período del 28 de febrero al 5 de marzo de 2025, según información actualizada en diciembre de 2024.

