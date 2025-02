Centric Software® übernimmt deutschen PIM/PXM-Anbieter Contentserv

Michael Kugler, CEO of Contentserv Chris Groves, CEO of Centric Software®

Der Zusammenschluss ermöglicht Marken, schneller auf den Markt zu kommen und intelligenter zu verkaufen.

Die Übernahme stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Integration der Unternehmen zu stärken und allen Kunden einen besseren End-to-End-Mehrwert über den gesamten Produktlebenszyklus zu bieten.” — Michael Kugler, CEO Contentserv

ROHRBACH / ILM, BAVARIA, GERMANY, February 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Contentserv , führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Product Information Management (PIM) und Product Experience Management (PXM)-Lösungen, hat heute die Übernahme durch Centric Software® bekannt gegeben. Centric Softwareist der führende Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)-Software.Investcorp, eine globale Investmentgesellschaft, ist seit 2019 Mehrheitsinvestor von Contentserv. Unter der Eigentümerschaft von Investcorp konnte Contentserv seine wiederkehrenden Umsätze um das Sechsfache steigern und seine Marktführerschaft im PXM-Sektor weiter ausbauen. Dank der strategischen Unterstützung von Investcorp trieb Contentserv Innovationen voran und schaffte erheblichen Mehrwert für Kunden weltweit.Georg Knoflach, Managing Director bei Investcorp, kommentiert: „Unsere Investition in Contentserv folgt der Tradition, wachstumsstarke Technologieunternehmen in der DACH-Region dabei zu unterstützen, sich international aufzustellen, neue Produktplattformen zu entwickeln und ihre Strukturen zukunftssicher zu gestalten. Contentserv hat sich in den letzten fünf Jahren dynamisch entwickelt und eine marktführende Plattform aufgebaut. Wir freuen uns, dass das Unternehmen nun bereit ist für sein nächstes Kapitel mit Centric Software.“Centric Software, ein im Silicon Valley ansässiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Campbell, Kalifornien, ist eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA). Das Unternehmen ist weltweit führender Anbieter von 3D-Designsoftware, 3D-Digital Mock-up und Product-Lifecycle-Management-(PLM)-Lösungen. Mit über 1.200 Mitarbeitern in 30 Ländern bietet es PLM-Software und Lösungen für Planung, Preisgestaltung und Market Intelligence an. Centric Softwarebietet Unternehmenslösungen zur Planung, Entwicklung, Beschaffung, Preisgestaltung und Vermarktung von Produkten in den Branchen Mode, Sport, Elektronik, Kosmetik, Lebensmittel und Luxusgüter.„Unsere Mission war es stets, Marken und Händler dabei zu unterstützen, ihre Produktdaten in konvertierende Produkterlebnisse zu verwandeln,“ sagt Contentserv CEO Michael Kugler. „Innovation endet nicht beim Produktdesign – der Erfolg hängt davon ab, wie Produkte präsentiert und erlebt werden“, ergänzt Kugler. „In den letzten Jahren haben wir unseren Umsatz versechsfacht, Contentserv profitabel gemacht und eine starke Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Wir haben PIM zu einem umsatzsteigernden Product Experience Management (PXM) weiterentwickelt und die Verbindung zwischen Content, Commerce und Customer Experience geschlossen.“Durch die Übernahme bekommt die Product Experience Cloud von Contentserv eine einzigartige Position, um seine „Close the Loop“-Produktstrategie voranzutreiben. Mit „Close the Loop“ können Nutzer auf der Basis von KI-Analysen das Kauferlebnis ihrer Kunden durch personalisierte und kontextualisierte Produktinhalte verbessern.„Wir freuen uns sehr, Contentserv in der Centric Software-Familie willkommen zu heißen“, sagt Chris Groves, CEO von Centric Software. „Durch die Integration der Contentserv-Lösungen können Marken, Einzelhändler und Hersteller ihre Produktinhalte nahtlos in marktreife Erlebnisse umwandeln. Zusammen werden wir weitere Innovationen vorantreiben.“Michael Kugler, CEO von Contentserv, ergänzt: „Die strategische Übernahme stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Integration der Unternehmen zu stärken und allen Kunden einen besseren End-to-End-Mehrwert über den gesamten Produktlebenszyklus zu bieten.“Contentserv bleibt seinen Kunden verpflichtet und wird weiterhin führende PXM-Lösungen entwickeln, während die Kombination von PIM, DAM (Digital Asset Management) und Feed Management sowie die Verbesserung der Digital Shelf Analytics die Basis für weiteres Wachstum ist. Gestärkt durch die Expertise und globale Präsenz von Centric Software, steht Contentserv nun bereit, Unternehmen mit innovativen Lösungen zu unterstützen.Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.Der E-Commerce-Markt wächst weltweit dynamisch. Der Umsatz im E-Commerce Markt wird 2025 laut Statista-Prognose rund 3,94 Billionen Euro betragen. 2029 werden global knapp fünf im E-Commerce-Markt mit physischen Gütern umgesetzt.Über ContentservContentserv ist führender Anbieter von Product Information Management (PIM)- und Product Experience Management (PXM)-Systemen. Das Unternehmen ermöglicht Markenherstellern und Händlern, ihre Produktinhalte KI-gestützt intuitiv und effizient zu verwalten sowie das Kundenerlebnis über alle digitalen Vertriebskanäle hinweg zu optimieren. Die Cloud-Lösung von Contentserv sorgt für mehr Traffic auf Produktseiten, für höhere Konversionsraten und Kundenzufriedenheit, für verbesserte Time-to-Value und optimierten ROI. Mehr als 1.600 Marken in 90 Ländern vertrauen Contentserv ihre Produktinhalte an. Die Contentserv GmbH wurde 2000 in Deutschland gegründet, Firmenhauptsitz ist in Rohrbach/Ilm bei München. Mit 14 globalen Niederlassungen in Europa, den USA und Asien, 250 Mitarbeitern und branchenführenden Partnern setzt das Unternehmen seine Expansion fort. Contentserv wurde in der Forrester Wave™ Q4 2023: Product Information Management als Strong Performer ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.contentserv.com Über Centric SoftwareCentric Softwaremit Hauptsitz im Silicon Valley bietet eine innovative, KI-gestützte Plattform, die den gesamten Produktlebenszyklus – von der Idee bis zur Nachbestückung – für Einzelhändler, Marken und Hersteller jeder Größe optimiert. Als Experte für schnelllebige Konsumgüter wie Mode, Outdoor, Luxus, Home & Living, Multikategorie-Handel, Lebensmittel, Kosmetik, Körperpflege und Unterhaltungselektronik liefert Centric Softwarebranchenführende Lösungen für die Planung, Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Preisgestaltung, Bestandszuweisung, den Vertrieb und die Nachbestückung von Produkten. Die marktgetriebenen Lösungen von Centric Softwarebieten die höchste Benutzerakzeptanz, Kundenzufriedenheit und schnellste Time-to-Value der Branche. Das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet und regelmäßig in führenden Analystenberichten erwähnt.Mehr unter: www.centricsoftware.com Über InvestcorpInvestcorp ist ein globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Anlagen in vier Asset-Klassen spezialisiert: Private Equity (Mid-Market Buyouts, Wachstumsinvestitionen und GP Staking), Real Assets (Infrastruktur und Immobilien), Kreditmärkte (CLOs, syndizierte Kredite, strukturierte Kredite und Mittelstandsfinanzierung) sowie Liquid Strategies (Absolute-Return-Investitionen und Versicherungs-Asset-Management). Seit der Gründung im Jahr 1982 konzentriert sich Investcorp darauf, attraktive Renditen für seine Kunden zu erzielen und langfristige Werte in seinen Portfoliounternehmen zu schaffen – durch einen disziplinierten Investitionsprozess, hochqualifizierte Fachkräfte und die Ressourcen einer global agierenden Institution. Investcorp investiert eigenes Kapital in seine Produkte und Strategien und verfolgt nachhaltige Wertschöpfung in den Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist. Heute verwaltet Investcorp rund 53 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, einschließlich von Drittanbietern verwalteter Anlagen. Mit 14 Standorten in den USA, Europa, dem GCC-Raum (Golfstaaten) und Asien – darunter Indien, China, Japan und Singapur – beschäftigt das Unternehmen etwa 500 Mitarbeitende aus 50 Nationen.Weitere Informationen unter www.investcorp.com

