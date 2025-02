inCruises oficjalnym podatnikiem w Kazachstanie

VAT uwzględniony w płatnościach partnerskich bez dodatkowych kosztów Dołącza do globalnych liderów technologicznych w zakresie cyfrowej zgodności podatkowej

GUAYNABO, PUERTO RICO, February 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- inGroup International LLC, działająca pod marką inCruises, ma przyjemność ogłosić, że od 2025 r. jest teraz oficjalnym podatnikiem i podatnikiem cyfrowym w Republice Kazachstanu. Ten kamień milowy wzmacnia zaangażowanie inGroup w zgodność z przepisami i jej dalszą globalną ekspansję.

W ramach tego inGroup płaci teraz podatek od wartości dodanej (VAT) od wszystkich płatności za aktywację i odnowienie Partnera, zgodnie z przepisami podatkowymi Kazachstanu. Co ważne, opłata partnerska w wysokości 95 USD pozostaje niezmieniona, ponieważ teraz zawiera podatek VAT. Zapewnia to pełną przejrzystość przy jednoczesnym zachowaniu przystępności cenowej i dostępności dla Partnerów.

„Dla zagranicznych firm działających na kazachskim rynku cyfrowym zrozumienie i przestrzeganie obowiązków związanych z podatkiem VAT ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia ryzyka prawnego i finansowego. Obejmuje to terminową rejestrację, dokładne obliczenia podatkowe i przestrzeganie harmonogramów płatności” - powiedział Anthony Varvaro, dyrektor operacyjny i dyrektor finansowy inGroup.

Dzięki temu krokowi inGroup dołącza do ponad 80 wiodących międzynarodowych firm, w tym globalnych gigantów technologicznych i medialnych, takich jak Google, Netflix, Amazon, Temu i Garmin, przestrzegając kazachstańskich ram podatku cyfrowego.

„Ten kamień milowy podkreśla niezachwiane zaangażowanie inGroup w przejrzystość, zgodność z przepisami i globalną ekspansję” - powiedział Michael Hutchison, dyrektor generalny i współzałożyciel inGroup. „Dostosowując się do ram podatkowych Kazachstanu, wzmacniamy zaufanie naszych Członków i Partnerów, zapewniając jednocześnie płynny dostęp do naszych usług na całym świecie”.

Informacje o inGroup International i inCruises

inCruises, oddział inGroup International, jest jednym z największych na świecie klubów turystycznych opartych na subskrypcji. Od momentu uruchomienia w 2016 r. inCruises powitał ponad milion członków i partnerów z ponad 200 krajów i terytoriów. W 2022 r. wprowadzono inStays, rozszerzając dostęp członków do prawie 200 000 rejsów wycieczkowych, hoteli i ofert kurortów.

Członkowie inCruises Club mogą zdobywać punkty premiowe, aby rezerwować podróże za pośrednictwem strony internetowej inCruises, dostępnej w 17 językach. inGroup dąży do poprawy życia swoich Członków, zapewniając jednocześnie wyjątkowe możliwości biznesowe dla rosnącej sieci Partnerów. Członkostwo w inCruises Club rozszerza się wyłącznie za pośrednictwem niezależnych Partnerów polecających, którzy otrzymują wynagrodzenie, dzieląc się wyjątkowymi korzyściami programu.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.