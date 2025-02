inCruises эми Казакстандын расмий салык төлөөчүсү

КНС өнөктөш төлөмдөрүнө кошумча чыгымдарсыз кошулат Санариптик салыкты жөнгө салуу боюнча дүйнөлүк технология лидерлерине кошулат

GUAYNABO, PUERTO RICO, February 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- inCruises бренди астында иштеген inGroup International LLC, 2025-жылдан тарта Казакстан Республикасында расмий салык төлөөчү жана санариптик салык төлөөчү экенин кубаныч менен жарыя кылат. Бул маанилүү этап inGroupтун нормативдик укуктук актыларга ылайык иш алып барууга жана дүйнөлүк масштабда кеңейүүгө болгон берилгендигин бекемдейт.

Анын алкагында, inGroup азыр Казакстандын салык мыйзамдарына ылайык бардык өнөктөштөрдү активдештирүү жана жаңыртуу боюнча кошумча нарк салыгы (КНС) төлөп жатат. Белгилей кетчү нерсе, $95 долларлык өнөктөштүк төлөм өзгөрүүсүз бойдон калууда, анткени ал азыр КНСти камтыйт. Бул өнөктөштөр үчүн жеткиликтүүлүктү жана арзандыкты сактап калуу менен бирге бүтүндөй ачык-айкындыкты камсыз кылат.

«Казакстандын санариптик рыногунда иштеген чет элдик компаниялар үчүн юридикалык жана каржылык тобокелдиктерди болтурбоо үчүн КНС боюнча милдеттенмелерди түшүнүү жана сактоо абдан маанилүү. "Буларга өз убагында каттоодон өтүү, так салык эсептөөлөрүн жүргүзүү жана төлөм графиктерине баш ийүү кирет,"- деди Энтони Варваро, inGroup компаниясынын Операциялар боюнча директору (ОБА) жана башкы финансы адиси (БФА).

Бул кадам менен inGroup Казакстандын санариптик салык түзүмүнө ылайык иш алып барган Google, Netflix, Amazon, Temu, жана Garmin сыяктуу 80ден ашык алдыңкы эл аралык компаниялардын катарына кошулду.

"Бул маанилүү этап inGroup компаниясынын ачык-айкындуулукка, мыйзам талаптарына ылайык иш алып барууга жана дүйнөлүк масштабда кеңейүүгө болгон бекем берилгендигин көрсөтөт,” - деди inGroup компаниясынын БД жана орток-негиздөөчүсү Майкл Хатчисон. “Казакстандын салык түзүмүнө ылайык иш алып баруу менен биз мүчөлөрүбүздүн жана өнөктөштөрүбүздүн ишенимин бекемдеп, дүйнө жүзү боюнча биздин кызматтарга үзгүлтүксүз жеткиликтүүлүктү камсыз кылабыз”.

inGroup International жана inCruises тууралуу

inCruises дүйнөдөгү эң ири абоненттик негиздеги саякат клубдарынын бири жана inGroup International компаниясынын бир бөлүгү. 2016-жылы түптөлгөндөн бери inCruises 200дөн ашуун өлкөдө жана аймактарда бир миллиондон ашуун мүчөлөрдү жана өнөктөштөрдү кабыл алган. 2022-жылы inStays ишке киргизилип, бул мүчөлөргө 200,000ге жакын круиздерди, мейманканаларды жана курорттук сунуштарды жеткиликтүү кылды.

inCruises клубунун мүчөлөрү 17 тилде жеткиликтүү болгон inCruises веб-сайты аркылуу саякаттарды брондоодо колдонулуучу бонустук упайларын ала алышат. inGroup өнүгүп келе жаткан өнөктөштөр тармагына өзгөчө бизнес мүмкүнчүлүктөрдү берүү менен өз мүчөлөрүнүн жашоосун жакшыртууга умтулат. inCruises мүчөлүгү программанын уникалдуу артыкчылыктарын бөлүшүү аркылуу компенсация алган көз карандысыз өнөктөштөр аркылуу гана жайылат.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.