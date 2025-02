Ultra-Brag AG und Haeger&Schmidt Logistics rüsten «Blue Arrow Line» mit 5G Reefer Monitoring Technologie aus

Haeger&Schmidt Reefer Runner 5G transponder

Die Logistikspezialisten innovieren Rheinfracht & Terminalbetrieb mit automatisierter 24/7- Kühlcontainer-Überwachung „Reefer Runner 5G“ von Identec Solutions.

LUSTENAU, AUSTRIA, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Unter dem Namen «Blue Arrow Line» bietet Haeger&Schmidt Logistics aus Duisburg zusammen mit Ultra-Brag AG Basel einen Containerliniendienst entlang des Rheins von Antwerpen/Rotterdam nach Basel und umgekehrt an und führt einen neuen Service ein, der die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit der Kühlkette verbessert: die mobile 24/7-Überwachung von temperaturempfindlicher Ladung an Bord von sechs Binnenschiffen. Gleichzeitig erweitert auch Ultra-Brag AG an ihren Terminals die Überwachung von Kühlcontainern mit der neuesten 5G Reefer Runner Technologie von Identec Solutions. Das Unternehmen ist bereits in seinen Terminals mit Reefer Runner ausgestattet und erweitert nun mit diesem Upgrade seinen Kundenservice.Mit dem gemeinsamen Einsatz des gleichen «Reefer Runner» Systems sowohl auf den Schiffen als auch an den Terminals ist eine kontinuierliche Überwachung der Kühlkette von Basel zu einem der großen Seehäfen und umgekehrt jederzeit gewährleistet. Die Kunden erhalten digitale Reiseberichte während des Aufenthalts ihrer Kühlcontainer in den Containerterminals in Basel und Andernach sowie während der Fahrt auf dem Rhein.“Als Vorreiter in Sachen nachhaltiger Logistik suchen wir zusammen ständig nach innovativen Möglichkeiten, unsere Dienstleistungen zu verbessern und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren“, sagt Maik Bastian, General Manager des Geschäftsbereichs Intermodal bei Haeger & Schmidt Logistics. „Durch die Ausstattung unserer Rheinschiffe mit Reefer Runner 5G gewährleisten wir die höchsten Sicherheitsstandards in der Kühlkette und ermöglichen unseren Kunden eine größere Transparenz und Kontrolle über ihre Ladung. Diese Investition unterstreicht unser Engagement, zuverlässige, effiziente und umweltfreundliche Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen der modernen Logistik gerecht werden.“Die neue Technologie ermöglicht eine automatische Fernüberwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Stromversorgung und anderen Parametern eines sicheren Kühltransports. Die Schiffsführer werden bei Abweichungen sofort benachrichtigt, woraufhin eine manuelle Inspektion des betroffenen Kühlcontainers auf der Reise eingeleitet wird. Das Kontrollzentrum an Land kann die Ermittlungen unterstützen, da der Alarm auch dort auf den Monitoren zu sehen ist.„Reefer Runner 5G verändert die Kühllogistik“, sagt Jordi Asensio, Produktmanager für Reefer Runner 5G, und hebt den Standard ‚247 mobile‘ hervor. „Die Flexibilität dieser cloudbasierten Lösung ermöglicht eine nahtlose Nutzung über verschiedene Transportarten hinweg. Darüber hinaus können Unternehmen ihren Kunden einen Echtzeit-Zugang zur Verfügung stellen, so dass sie ihre Ladung direkt überwachen können, was die Transparenz und das Vertrauen erhöht.“Verschiedene andere Unternehmen entlang des Rheins testen die neue Lösung ebenfalls.ÜBER HAEGER & SCHMIDTHaeger & Schmidt Logistics mit Hauptsitz in Duisburg ist ein führender Logistikdienstleister mit Fokus auf nachhaltige Transportkonzepte für Container, Stahlprodukte, Schwergut und Projektladung entlang des Rheinkorridors. Über 300 Mitarbeiter sind in den Bereichen Inland Navigation, Projects, Port Logistics, Intermodal, Shipping & Forwarding, iCargo Solutions und Short Sea für die maritime Gruppe in diversen Gesellschaften tätig. Seit 2013 ist die Gruppe Teil des österreichischen Familienunternehmens Felbermayr.Mehr: https://haegerundschmidt.com/en/ ÜBER ULTRA-BRAG AGDie Ultra-Brag AG wurde 1925 in Basel gegründet und kann auf ein Jahrhundert Erfahrung in Sachen logistischer Innovation und Zuverlässigkeit zurückblicken. Ursprünglich für den Umschlag von Massengütern auf dem Rhein gegründet, erweiterte das Unternehmen seine Aktivitäten kontinuierlich um spezialisierte Dienstleistungen für die Lebensmittellogistik, Schwergut und Containerschifffahrt. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören die Entwicklung moderner Siloanlagen in den 1970er Jahren und die Einführung von Hochleistungs-Containerlinien in den frühen 2000er Jahren. Strategische Investitionen in modernste Infrastruktur und nachhaltige Lösungen haben die Rolle von Ultra-Brag als zuverlässiger Logistikpartner gefestigt. Heute ist das Unternehmen weiterhin ein Eckpfeiler der europäischen Binnenschifffahrtslogistik.Die Ultra-Brag AG, strategisch günstig am Rhein in Basel gelegen, bietet massgeschneiderte Logistiklösungen für verschiedene Branchen. Spezialisiert auf die Bereiche Lebensmittel, Schwergut, Schüttgut und Containertransport, nutzt das Unternehmen modernste Infrastrukturen für einen reibungslosen Ablauf.Für die Lebensmittellogistik bietet Ultra-Brag temperaturgeführte Lagerung, modernste Siloanlagen und eine Umschlagskapazität von bis zu 600m³/h. Zu den Schwergutservices gehören Cross-Docking-Operationen für Gewichte bis zu 600 mt und fachkundige Hebepläne. Schüttgutlösungen bieten einen trimodalen Zugang und ermöglichen den Umschlag von Materialien wie Holz, Stahl und Recyclingprodukten. Die Hochleistungs-Containerlinie verbindet Basel mit Antwerpen und Rotterdam und gewährleistet eine effiziente Transit- und Zollabwicklung.Mehr : https://www.ultra-brag.ch/ ÜBER REEFER RUNNER 5GReefer Runner 5G von Identec Solutions ist ein sofort einsatzbereites Überwachungs- und Managementsystem für Kühlcontainer auf Schiffen, Zügen und Lastwagen. Es nutzt die neueste 5G-Mobiltechnologie und bietet Echtzeittransparenz und automatisierte Überwachung, ohne dass eine vorinstallierte Infrastruktur erforderlich ist.Reefer Runner 5G wird einfach an den Datenanschluss eines Containers angeschlossen und überträgt Daten in die Cloud, sobald eine 5G-Abdeckung verfügbar ist, was eine nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften gewährleistet. Diese Lösung steigert die betriebliche Effizienz durch automatisierte Fernüberwachung, Alarmerkennung und -behebung, die alle über eine benutzerfreundliche Webschnittstelle zugänglich sind.Mehr: https://www.identecsolutions.com/reefer-runner-5g-for-logistics ÜBER IDENTEC SOLUTIONSBei IDENTEC SOLUTIONS entwickeln wir Ideen zur Verbesserung der Effizienz im industriellen Internet der Dinge. Unsere drahtlosen Lösungen sorgen für die Sicherheit der Menschen, ermöglichen eine bessere Teamarbeit, liefern wertvolle Erkenntnisse und vermeiden Verschwendung - selbst in rauen Umgebungen. Deshalb vertrauen die größten und produktivsten Häfen, Bergwerke, Energieversorger, Automobilzulieferer und Automobilhersteller der Welt darauf, dass wir sie dabei unterstützen, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen.IDENTEC SOLUTIONS hat seinen Hauptsitz in Österreich und verfügt über regionale Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen und Deutschland sowie über Vertriebsmitarbeiter in Großbritannien.Mehr : www.identecsolutions.com

