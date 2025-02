inCruises енді Қазақстанда ресми салық төлеушісі болып табылады.

ҚҚС серіктестік төлемдерге қосымша шығындарсыз қосылады Цифрлық салық заңнамасын сақтау саласындағы әлемдік технологиялық көшбасшыға қосылады

GUAYNABO, PUERTO RICO, February 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- inCruises брендімен жұмыс істейтін inGroup International LLC компаниясы 2025 жылдан бастап Қазақстан Республикасында ресми салық төлеуші және "цифрлық салық төлеуші" атанғанын хабарлауға қуаныштымыз. Бұл маңызды кезең inGroup-тың сәйкестік міндеттемесін және оның одан әрі жаһандық кеңеюін растайды.

Осы Келісім шеңберінде inGroup енді Қазақстанның салық заңнамасына сәйкес серіктестік қатынастарды жандандыру және ұзарту үшін барлық төлемдерден қосылған құн салығын (ҚҚС) төлеуге құқылы. Айта кету керек, 95 АҚШ доллары көлеміндегі серіктестік төлем өзгеріссіз қалады, өйткені ол қазір ҚҚС-ты қамтиды. Бұл серіктестер үшін қолайлы баға мен қолжетімділікті сақтай отырып, толық ашықтықты қамтамасыз етеді.

"Қазақстанның цифрлық нарығында жұмыс істейтін шетелдік компаниялар үшін ҚҚС төлеу жөніндегі міндеттемелерді түсіну және сақтау заңдық және қаржылық тәуекелдердің алдын алу үшін маңызды мәнге ие. Бұған уақтылы тіркелу, салықтарды дәл есептеу және төлем кестелерін сақтау кіреді", - деді Энтони Варваро, inGroup бас атқарушы директоры және қаржы директоры.

Осы қадаммен inGroup Қазақстанның цифрлық салық салу туралы заңнамасын сақтауда Google, Netflix, Amazon, Temu және Garmin сияқты жаһандық технологиялық және медиа алпауыттарды қоса алғанда, 80-нен астам жетекші халықаралық компанияларға қосылады.

"Бұл кезең inGroup - тың ашықтыққа, сәйкестікке және жаһандық экспансияға деген мызғымас міндеттемесін көрсетеді", - деді Майкл Хатчисон, inGroup бас директоры және негізін қалаушы. - Қазақстанның салық жүйесін соған сәйкес келтіре отырып, біз бүкіл әлем бойынша қызметтерімізге кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, өз мүшелеріміз бен серіктестерімізге деген сенімді нығайтамыз".

InGroup International және inCruises туралы

inCruises, inGroup International бөлімшесі, жазылымға негізделген әлемдегі ең ірі туристік клубтардың бірі. 2016 жылы іске қосылғаннан бері inCruises 200-ден астам елдер мен аумақтардан миллионнан астам мүшелер мен серіктестерді қабылдады. 2022 жылы inStays қызметі іске қосылды, ол мүшелердің 200 000-ға жуық круиздерге, қонақүйлерге және курорттық ұсыныстарға қол жетімділігін кеңейтті.

InCruises клубының мүшелері 17 тілде қол жетімді inCruises веб-сайты арқылы туристік қызметтерді брондау үшін бонустық ұпайларды ала алады. inGroup өзінің өсіп келе жатқан серіктестік желісі үшін ерекше бизнес мүмкіндіктерін ұсына отырып, өз мүшелерінің өмірін жақсартуға тырысады. InCruises клуб мүшелігі бағдарламаның бірегей артықшылықтарымен бөлісу арқылы сыйақы алатын Тәуелсіз шақыру серіктестері арқылы ғана кеңейеді.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.