Silverfin and Accounton Join Forces to Deliver a Unified PIT Solution within Visma Ecosystem

Silverfin en Accounton bundelen krachten voor uniforme PB - oplossing binnen Visma - ecosysteem

BELGIUM, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Als toonaangevend cloudaccountingplatform kondigt Silverfin een strategisch partnerschap aan met Accounton , specialist in communicatie en workflowautomatisering, voor de lancering van een uniforme personenbelasting PB-oplossing. Deze samenwerking benadrukt de synergie binnen het Visma -ecosysteem en combineert de troeven van beide bedrijven om een geoptimaliseerde oplossing te bieden voor accountantskantoren en hun klanten. Door PB-processen te stroomlijnen, versnelt dit partnerschap ook Silverfin’s inzet van AI om de PB-voorbereiding verder te automatiseren. Dit zal de compliance-workflows nog efficiënter maken.Verderbouwend op de eerder aangekondigde samenwerking tussen AdminPulse en Accounton, tilt deze samenwerking automatisering naar een hoger niveau door klantcommunicatie en workflowautomatisering te integreren met geavanceerd databeheer. Dit helpt accountants hun processen onder controle te houden en tegelijk de efficiëntie en nauwkeurigheid te verbeteren.De Personenbelasting-oplossing is een cruciale stap in Silverfin’s bredere doel: compliance versnellen door essentiële datavolumes te vergroten en boekhoudprocessen te automatiseren. Deze datagedreven aanpak zorgt voor meer automatisering, zowel binnen als tussen dossiers, wat flexibelere en efficiëntere workflows mogelijk maakt.Het partnerschap houdt in dat Kamigo, het klantcommunicatieportaal van Accounton, wordt geïntegreerd met de workflowautomatisering van Silverfin. Het resultaat: een naadloos proces voor PB-beheer. Belangrijke voordelen zijn:● Gestroomlijnde gegevensverzameling: Geautomatiseerde vragenlijsten en gegevensinvoer vanuit Tax-On-Web en MyMinfin via Accounton vereenvoudigen de informatie-uitwisseling tussen ondernemingen en accountants.● Geautomatiseerde berekeningen en integratie: Silverfin verwerkt complexe berekeningen en integreert deze met andere belangrijke boekhoudprocessen, zoals vennootschapsbelasting en jaarrekeningen.Deze mogelijkheden, waaronder gegevensuitwisseling tussen dossiers binnen Silverfin, verminderen handmatig werk aanzienlijk en tillen efficiëntie een niveau hoger. Via geoptimaliseerde processen kunnen accountants meer tijd winnen.Accountants kunnen contact opnemen met hun Silverfin-accountmanager om de mogelijkheden voor PB binnen hun kantoor te verkennen. Na implementatie kunnen zij rekenen op een uitstekende ondersteuning vanuit Silverfin voor een soepele installatie en een integratie die maximale meerwaarde oplevert.Louis Verbeke, General Manager Belgium, Silverfin: “Deze samenwerking binnen het Visma-netwerk laat zien hoe snel we impactvolle oplossingen kunnen leveren door de juiste expertise te combineren. We hebben dit gedaan met behoud van Silverfin’s neutrale platformbenadering. Door het juiste moment te grijpen, bieden we de best mogelijke PB-oplossing in België, terwijl we blijven investeren in integraties van derde partijen die onze klanten tal van voordelen opleveren.”Dries Wijnen, Medeoprichter, Accounton: “Onze samenwerking met Silverfin resulteert in een oplossing die niet alleen onze klanten ten goede komt, maar ook een nieuwe standaard zet voor de accountancysector. Door de krachten van onze tools te bundelen, hebben we een gestroomlijnd en betrouwbaar proces gecreëerd waarop accountants kunnen vertrouwen om hun efficiëntie en serviceverlening te verbeteren.”Ari-Pekka Salovaara, SMB Segment Director, VISMA: “Het partnerschap tussen Silverfin en Accounton, ondersteund door de datagedreven rol van AdminPulse, benadrukt hoe samenwerking binnen de Visma-groep innovatie kan versnellen. Deze integratie illustreert hoe voordelig het is om deel uit te maken van een groter ecosysteem waarin complementaire kwaliteiten samen wederzijdse groei stimuleren en uitzonderlijke waarde leveren aan klanten.”De samenwerking rond Personenbelasting is de eerste stap in een bredere samenwerking tussen Silverfin en Accounton, waarbij in de toekomst tal van nieuwe opportuniteiten mogelijk zijn. Een belangrijke groeipoot is een diepere integratie met het Kamigo-portaal, een krachtig hulpmiddel binnen het Visma-ecosysteem dat communicatie en procesautomatisering verbetert. Het uitbreiden van deze samenwerking buiten PB zal belangrijke workflows zoals vennootschapsbelasting en jaarrekeningen efficiënter maken, waardoor kantoren de kans krijgen om flexibel en proactief te blijven inspelen op veranderende boekhoudkundige behoeften bij klanten.Door PB in zijn platform op te nemen, versterkt Silverfin zijn positie als een uitgebreide compliance-oplossing en biedt het accountants een uniforme, end-to-end workflow. Deze uitbreiding benadrukt Silverfin’s toewijding aan het stroomlijnen van complianceprocessen, het verhogen van efficiëntie en het leveren van meerwaarde aan gebruikers.De geïntegreerde oplossing zal beschikbaar zijn tegen het huidige PB-seizoen. Ook belangrijk om te weten, het zal volstaan om een Silverfin licentie te hebben om deze module te gebruiken.Over SilverfinSilverfin is een cloud-first SaaS-platform dat boekhoudprocessen transformeert en accountantskantoren helpt efficiënter te werken, zowel vandaag als in de toekomst. Opgericht in België in 2013, en in 2023 overgenomen door Visma, bedient Silverfin meer dan 900 toonaangevende accountantskantoren (waaronder alle Big 4) in 16 landen. Het platform combineert live klantgegevens, geautomatiseerde boekhouding en compliance-workflows in één oplossing, met een betere efficiëntie, kwaliteit en winstgevendheid als resultaat. Meer informatie vindt u op de website of op LinkedIn.Over AccountonAccounton werd onlangs overgenomen door de Visma-groep, wat de strategische samenwerking tussen Accounton en AdminPulse (de marktleider in CRM-oplossingen voor accountantskantoren) heeft versterkt. AdminPulse maakt al langer deel uit van de Visma-groep. Accounton ondersteunt accountantskantoren in heel België bij het automatiseren van administratieve en repetitieve processen. Accountants kampen immers met een hoge werkdruk, vaak veroorzaakt door repetitieve en tijdrovende taken. Accounton wil deze werkdruk verminderen en accountants tijd doen besparen, zodat zij zich kunnen richten op werk dat er écht toe doet. Dit doet Accounton door tools aan te bieden die deze tijdrovende taken automatiseren, zoals de persoonlijke belastingassistent, een documentengenerator, klantvragenlijsten en virtuele assistenten. Meer informatie vindt u op de website of op LinkedIn.Wilt u graag de personenbelastingen module leren kennen? Wij organiseren zéér binnenkort een show & tell moment.Schrijf u nu in!

