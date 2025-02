Silverfin and Accounton Join Forces to Deliver a Unified PIT Solution within Visma Ecosystem

Silverfin et Accounton unissent leurs forces pour proposer une solution - Impôt sur le revenu des personnes physiques - unifiée au sein de l'écosystème Visma

BELGIUM, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Silverfin , plateforme cloud leader en comptabilité, annonce un partenariat stratégique avec Accounton , spécialiste de la communication et de l'automatisation des workflows, pour lancer une solution unifiée d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IPP). Cette collaboration illustre la synergie au sein de l'écosystème Visma , combinant les expertises des deux entreprises afin d’optimiser les processus des cabinets comptables et de leurs clients. En simplifiant la déclaration de revenus, ce partenariat permet à Silverfin d’accélérer l’intégration de l’IA pour automatiser davantage la préparation de l’IPP, renforçant ainsi l’efficacité des workflows de conformité.S'appuyant sur le partenariat précédemment annoncé entre AdminPulse et Accounton, cette nouvelle collaboration franchit une étape supplémentaire en combinant la gestion des données, l'automatisation des workflows et la communication client. Les comptables gagnent ainsi en précision et en contrôle tout en optimisant leur productivité.L’introduction du module - impôt des personnes physiques - s'inscrit dans l'objectif plus large de Silverfin : renforcer la conformité en exploitant un volume accru de données et en automatisant les processus comptables. Grâce à une approche centrée sur les données, l'automatisation est optimisée aussi bien au sein des fichiers qu’entre eux, fluidifiant ainsi l’ensemble des workflows.Dans le cadre de ce partenariat, le portail de communication client d'Accounton, Kamigo, sera intégré à l’automatisation des workflows de Silverfin, garantissant une gestion fluide des IPP. Les principaux avantages sont les suivants :Collecte de données simplifiée : Les questionnaires automatisés et l’intégration des données provenant de Tax-On-Web et MyMinfin via Accounton facilitent l’échange d’informations entre entreprises et comptables.Calculs et intégration automatisés : Silverfin prend en charge les calculs complexes et les intègre directement aux workflows comptables, notamment l’impôt sur les sociétés et les comptes annuels.En combinant ces fonctionnalités d’échange de données inter-fichiers au sein de Silverfin, cette solution réduit considérablement le travail manuel et améliore l’efficacité globale. Les comptables peuvent ainsi se concentrer davantage sur des missions de conseil à forte valeur ajoutée.Les cabinets intéressés peuvent contacter leur gestionnaire de compte Silverfin pour explorer l’intégration du module IPP dans leur offre de services. Seule la licence Silverfin suffit à accéder à l’ensemble de la solution.Une fois le module déployé, les fiduciaires bénéficient des canaux d’assistance Silverfin pour assurer une configuration fluide et maximiser la valeur de cette nouvelle intégration.Louis Verbeke, Directeur général de Silverfin Belgique : « Cette collaboration au sein du réseau Visma démontre notre capacité à proposer rapidement des solutions performantes en combinant les bonnes expertises. Nous avons réussi à le faire tout en restant fidèles à l’approche agnostique de Silverfin. En saisissant l’opportunité au bon moment, nous proposons aujourd’hui la meilleure offre IPP en Belgique, tout en poursuivant nos investissements dans des intégrations tierces au service de nos clients. »Dries Wijnen, Co-Fondateur d'Accounton : « Notre partenariat avec Silverfin a donné naissance à une solution qui profite non seulement à nos clients, mais qui redéfinit également les standards du secteur comptable. En combinant nos expertises, nous avons conçu un processus rationalisé et fiable, garantissant aux comptables une efficacité accrue et une prestation de services optimisée. »Ari-Pekka Salovaara, Directeur du Segment PME chez VISMA : « Le partenariat entre Silverfin et Accounton, renforcé par l'approche axée sur les données d'AdminPulse, illustre la force de la collaboration au sein du groupe Visma. Cette intégration met en lumière les avantages d’un écosystème où des expertises complémentaires s’unissent pour stimuler l’innovation, favoriser la croissance et offrir une valeur exceptionnelle aux clients. »Pour l’avenir, ce partenariat autour du module IPP représente la première étape d’une collaboration plus large entre Silverfin et Accounton, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Parmi les axes de développement envisagés, une intégration plus poussée avec Kamigo, un outil clé de l’écosystème Visma conçu pour optimiser la communication et l’automatisation des processus, constitue un levier stratégique. L’élargissement de cette collaboration au-delà du module IPP permettra d’optimiser davantage les workflows comptables, notamment en matière de fiscalité des entreprises et de comptes annuels. En mettant à disposition des cabinets comptables des outils toujours plus performants, Silverfin et Accounton leur permettent de gagner en agilité et en réactivité face aux évolutions réglementaires et aux exigences croissantes du secteur.Avec l’intégration du module IPP à sa plateforme, Silverfin renforce son positionnement en tant que solution complète de conformité, offrant aux comptables un flux de travail unifié et optimisé de bout en bout. Cette expansion illustre l’engagement de Silverfin à simplifier les processus comptables, améliorer l’efficacité et offrir une valeur accrue à ses utilisateurs.La solution intégrée sera disponible dès la saison actuelle de l’impôt des personnes physiques.À propos de SilverfinSilverfin est une plateforme SaaS cloud-first qui révolutionne les processus comptables, permettant aux entreprises de fonctionner plus efficacement aujourd’hui et de se préparer aux défis de demain. Fondée en Belgique en 2013 et intégrée au groupe Visma en 2023, Silverfin accompagne plus de 900 cabinets comptables de premier plan, dont l’ensemble du Big 4, dans 16 pays. La plateforme centralise les données clients en temps réel, l’automatisation comptable et les workflows de conformité au sein d’une solution unifiée, améliorant ainsi l’efficacité, la qualité et la rentabilité des cabinets comptables. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn.À propos d'AccountonRécemment acquis par le groupe Visma, Accounton a renforcé son partenariat stratégique avec AdminPulse, le leader du marché des solutions CRM pour les cabinets comptables, également membre du groupe Visma. Spécialiste de l’automatisation des processus administratifs et répétitifs, Accounton accompagne les cabinets comptables à travers toute la Belgique pour réduire leur charge de travail et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel. Face à des tâches chronophages et répétitives, les comptables doivent optimiser leur temps : c’est là qu’intervient Accounton. Grâce à une gamme d’outils innovants, Accounton automatise ces tâches fastidieuses avec des solutions telles que l'assistant fiscal personnel, un générateur de documents, des enquêtes clients et des assistants virtuels. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn.

