Programas y Recursos para Padres y Estudiantes de MCPS serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, February 21 - For Immediate Release: Thursday, February 20, 2025 ROCKVILLE, Md., 20 de febrero del 2025—La invitada del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery será Edith Lozada, especialista en comunicaciones y oficial de información pública de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 21 de febrero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial destacará varios anuncios importantes del distrito escolar de MCPS. Entre ellos se encuentra la inscripción al jardín de infantes, conocido en inglés como Kindergarten, que ya está abierta a través del portal ParentVue. Las inscripciones en persona para el año escolar 2025-2026 comenzarán el 17 de marzo. Edith Lozada ampliará sobre los requisitos de vacunación, la documentación necesaria y el proceso de inscripción. La edición radial continuará destacando el programa "Girls With Impact", diseñado para empoderar, conectar y guiar a estudiantes de secundaria en su desarrollo académico y profesional. Este programa incluye oportunidades de entrenamiento y tutoría dirigidas por profesionales que buscan guiar a las próximas generaciones. El programa Girls With Impact se ofrece completamente gratis a estudiantes de MCPS. La academia virtual comenzará el 3 de marzo. Otro tema de discusión será el concurso de videos informativos "Heads Up, Phones Down", organizado por el Departamento de Transporte del Condado de Montgomery en colaboración con MCPS. Se invita a los estudiantes de secundaria a elaborar un video que destaque la seguridad vial y la importancia de dejar de usar el teléfono mientras se camina, se conduce o se anda en bicicleta. El concurso permite a los jóvenes usar su creatividad mediante la producción de un video de 30 segundos promoviendo la seguridad de los peatones. El programa concluirá con detalles sobre el próximo Foro Familiar y Feria de Recursos sobre la Prevención del Consumo de Sustancias y Salud Mental, que se llevará a cabo el 1 de marzo de 8 a. m. a 12 p. m. en la Escuela Secundaria de Gaithersburg. El foro incluirá varias sesiones de apoyo impartidas tanto en inglés como en español, junto con una feria de recursos. Los participantes pueden elegir a qué sesiones asistir, y estas se realizarán consecutivamente en diferentes salas durante toda la mañana. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-051

Media Contact:

Release ID: 25-051Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.