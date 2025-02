Los Líderes del Condado de Montgomery serán los Anfitriones de una Reunión Comunitaria en Servicio y Apoyo el 25 de Febrero a las 7 p.m.

MARYLAND, February 21 - For Immediate Release: Friday, February 21, 2025 De las Oficinas del Concejo del Condado de Montgomery y el Ejecutivo del Condado Reunión virtual comunitaria para informar a los empleados federales y residentes Presidenta del Concejo Kate Stewart, Vicepresidente Will Jawando, Ejecutivo del Condado Marc Elrich y todo el Concejo lo invita a la reunión comunitaria virtual en solidaridad con los empleados federales y residentes el 25 de febrero empezando a las 7 p.m. La reunión comunitaria se realizará vía Zoom. Mientras los empleados federales enfrentan incertidumbre en el futuro y los derechos fundamentales están siendo atacados, los líderes locales se están uniendo para mostrar su apoyo a los miembros de la comunidad y animar a los residentes a que pidan ayuda. Los líderes del Condado se unirán al senador de Estados Unidos Chris Van Hollen y el representante Jamie Raskin quienes están trabajando juntos para ayudar a los residentes del Condado de Montgomery. “Trump y Musk están atacando nuestras comunidades, incluyendo los empleados federales que trabajan duro y los servicios vitales que se proporcionan a los estadounidenses – todo esto mientras trabajan en reducir los impuestos para ricos,” dijo el senador Van Hollen. “Estamos luchando contra los ataques del Congreso, en las Cortes y juntos en nuestras comunidades. Tenemos el compromiso de proteger los derechos de los estadounidenses y defender nuestra fuerza laboral federal y el importante trabajo que ellos ejercen – desde beneficios para los veteranos hasta desarrollar nuevos tratamientos médicos y dar datos meteorológicos diariamente.” “Yo estoy con la gente de mi distrito todos los días—incluyendo los empleados federales, contratistas federales, refugiados e inmigrantes y la comunidad LGBTQ+ —quienes son víctimas de la desastrosa agenda política de Trump-Vance y estoy trabajando duro en el Congreso para proteger nuestra comunidad y nuestra democracia en contra de estas amenazas escandalosas,” dijo el congresista Raskin, quien representa el distrito ocho de Maryland en la Casa de Representantes de Estados Unidos conocido en inglés como U.S. House of Representatives. “Estoy agradecido por nuestra poderosa asociación federal-local en el Condado de Montgomery que nos ayuda a cumplir con las personas a las que servimos durante este momento: compartiendo información, expandiendo recursos y movilizando nuestra solidaridad y cooperación creativa para ayudar a la gente en esta pesadilla.” “En el Condado de Montgomery, seguimos decididos a defender los derechos fundamentales de nuestros residentes”, dijo la presidenta del Concejo Kate Stewart. “Estamos agradecidos con todos nuestros aliados federales y del estado que nos ayudan en esta lucha unida por nuestra democracia. “Durante este tiempo de desafíos y confusión creados por la administración de Trump, queremos que los miembros de la comunidad sepan que no están solos y animamos a las personas para que tomen pasos proactivos para ayudar a proteger su futuro. Esto incluye el conocer sus derechos, conocer sobre recursos disponibles y pedir ayuda.” “Los empleados federales, contratistas y sus familias son la columna vertebral de nuestra región,” dijo el vicepresidente del Concejo Will Jawando. “Ellos protegen nuestros alimentos, nuestro aire y nuestra agua y proporcionan servicios críticos para millones de estadounidenses. En el momento en el que enfrentan tanta incertidumbre, y como exempleado del gobierno federal, quiero que sepan que el Condado de Montgomery los apoya. Estamos comprometidos en proporcionar apoyo real —ya sea con acceso a recursos críticos, ayuda financiera y legal, o simplemente el reasegurarles que no están solos. En tiempos de desafíos, nuestras comunidades se unen y continuaremos luchando por el bienestar, la seguridad y la dignidad de cada residente.” “El Condado de Montgomery siempre ha sido un sitio donde nos protegemos los unos a los otros, y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí,” dijo el Ejecutivo del Condado Mark Elrich. “Los empleados federales, contratistas y organizaciones con fondos federales están alineando con mucha incertidumbre y mucho estrés en estos momentos—esto afecta su estabilidad, su seguridad y su capacidad para planear para el futuro. Estamos junto a nuestros residentes para que sepan que no están solos. Estamos trabajando en conjunto con nuestros aliados federales y estatales al igual que con los sindicatos de empleados federales, para conectar a las personas con los recursos y el apoyo que necesitan. Animo a cualquier persona afectada por las decisiones de la reciente administración federal para que por favor participen en esta reunión virtual.” Después de la reunión virtual, y a partir de marzo, nuestros líderes locales estarán realizando una serie de sesiones en línea sobre los recursos disponibles con nuestros asociados y organizaciones que proporcionan recursos. Estas sesiones se enfocarán en empleo, desarrollo de fuentes de trabajo y beneficios de desempleo, problemas de inmigración, ayuda con vivienda, salud y bienestar y servicios esenciales del Condado. Los residentes también deben visitar la página de recursos del Concejo la cual tiene información variada para los residentes sobre servicios en el Condado de Montgomery. El anfitrión en línea tendrá acceso a leer los mensajes de la función de preguntas y respuestas para proteger la privacidad de las personas que se unan a la reunión. Los residentes también pueden enviar sus preguntas aquí en cualquier momento. Se proporcionará interpretación simultanea en español. La charla en línea también será transmitida en el canal de cable del Condado de Montgomery, conocido en ingles como County Cable Montgomery y presentado en las paginas del YouTube y Facebook del Concejo. # # # Release ID: 25-054

Marcela Rodriguez 240-777-7808

