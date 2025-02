La Ciudad de Doral reconoce a la Fundación Supreme Twins

En la foto: Rafael Pineyro, Ilys Valdés, Christi Fraga, Miguel Valdés y Alegna Cambra

Supreme Twins es reconocida por su labor en la inclusión y apoyo a niños y jóvenes con necesidades especiales

Este reconocimiento es un testimonio del poder de la comunidad y la colaboración. Nuestro agradecimiento a la Alcaldesa Fraga, el Consejal Pineyro y la Ciudad de Doral por reconocer nuestro trabajo.” — Ilieva Valdés, cofundadora de la Fundación Supreme Twins

DORAL, FL, UNITED STATES, February 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Por iniciativa de la oficina del concejal Rafael Pineyro, se celebró una ceremonia especial presidida por la alcaldesa Christi Fraga y el concejal Pineyro, en la que la Fundación Supreme Twins fue honrada con una proclama que declara el 17 de noviembre como el "Día de la Fundación Supreme Twins" en la ciudad de Doral. Durante el evento, la familia Valdés, fundadora de esta organización sin fines de lucro, recibió este reconocimiento en celebración del compromiso excepcional de la fundación para apoyar a familias de niños con discapacidades y su dedicación a fomentar la inclusión y la defensa en la comunidad.

Creada con la misión de proporcionar recursos vitales, apoyo y educación a familias que enfrentan los desafíos del cuidado de niños y adolescentes con necesidades especiales, la Fundación Supreme Twins se ha convertido en un faro de esperanza para muchos en el sur de Florida. A través de sus iniciativas, empodera a las familias, conectándolas con servicios esenciales, organizando programas comunitarios y abogando por una mayor conciencia e inclusión.

La Alcaldesa de Doral, Christi Fraga elogió los esfuerzos de la organización, afirmando: "La Fundación Supreme Twins ejemplifica el espíritu de servicio y dedicación que fortalece nuestra comunidad. Su impacto en las familias y los niños es verdaderamente inspirador, y es un privilegio reconocer sus invaluables contribuciones."

Durante el reconocimiento, la Fundación Supreme Twins reafirmó el compromiso con su misión de transformar vidas, de corazón a corazón, para garantizar que las oportunidades lleguen a todos. Ilieva Valdés, cofundadora de la Fundación Supreme Twins, expresó su gratitud. "Este reconocimiento es un testimonio del poder de la comunidad y la colaboración. Estamos profundamente agradecidos con la Alcaldesa Fraga, el Consejal Pineyro y la Ciudad de Doral por reconocer nuestro trabajo. Esto nos motiva a continuar abogando por las familias y asegurando que cada niño, independientemente de sus capacidades, tenga acceso a oportunidades de crecimiento y éxito."

ACERCA DE SUPREME TWINS FOUNDATION

La Fundación Supreme Twins, fundada por Ilieva y Miguel Valdés, padres de dos hijas gemelas con el Síndrome de Prader-Willi (PWS), nació de sus experiencias personales al enfrentar los desafíos de cuidar a niños con necesidades especiales. La fundación se enfoca en tres áreas clave: proporcionar acceso a servicios terapéuticos esenciales, crear oportunidades educativas y laborales para jóvenes adultos con discapacidades, y ofrecer apoyo continuo a los cuidadores a través de recursos educativos y asistencia emocional. Impulsada por la misión de crear una comunidad más inclusiva y solidaria, la Fundación Supreme Twins está comprometida en empoderar a las personas con discapacidades y a sus familias para que alcancen su máximo potencial.



Síganos en Social media: IG @supreme_twins_foundation

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.