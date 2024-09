Conferencista y Psicóloga Yelitzé Rangel presenta su libro "Hilos de Conexión: un viaje curativo a la memoria del origen

Portada Hilos de Conexión

La psicoterapeuta impulsa los sistemas de Coaching Ancestral y del Tablero Educativo: La Anatomía del Alma.

No hay vida sin historias y este libro nos invita a ir más allá de nuestra historia, a comprender que también tenemos un ADN universal...."” — Yelitzé Rangel

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- En el marco de su gira internacional, la sanadora ancestral y conferencista venezolana, Yelitzé Rangel, llegó a Miami, con su recién bautizado libro ‘Hilos de Conexión: un viaje curativo a la memoria del origen’, cuyas líneas se expresan a favor de la vida y el despertar espiritual.

La obra, publicada por Casa Editorial Pan House, está basada en la conexión energética que los seres humanos pueden establecer con su fuerza superior, sobre la cual son capaces de hacer milagros y descubrir un poder infinito.

"Hilos de Conexión lo he hecho para el crecimiento personal, con el propósito de encontrar herramientas que nos ayuden a expandir nuestro futuro y las relaciones", subraya la autora, quien apela a la memoria del origen para sumergir a sus lectores en la verdadera esencia del ser.

¿Quién es la escritora de Hilos de Conexión?

Yelitzé Rangel es administradora y psicóloga de profesión, especializada en Medicina Ayurveda. Se ha dedicado durante más de 25 años al trabajo profundo del cuerpo y lo que se conoce como descongelamiento del trauma, honrando los vastos conocimientos de sus raíces indígenas.

La psicoterapeuta impulsa los sistemas de Coaching Ancestral y del tablero educativo: La anatomía del alma. Con ellos fundó un método terapéutico llamado Inteligencia Corporal Sistémica, que tiene el propósito de explorar el lenguaje oculto del cuerpo para ordenar el árbol genealógico que yace sumergido en las profundidades de la memoria celular.

"No hay vida sin historias y este libro nos invita a ir más allá de nuestra historia, a comprender que también tenemos un ADN universal, en su mayoría aleatorio y caótico, con el que tejemos una nueva historia y conectamos con el ser que realmente somos", esboza la escritora.

Y agrega que el viaje curativo a la memoria del origen, "ese centro de luz y lugar de nosotros que yace intacto, nos permite transformar esa historia, evento o trauma familiar que llevamos, para crear nuevas realidades".

Rangel también se dedica a la lectura del tarot ancestral y trabaja con constelaciones familiares, chamánicas y de trauma. Dirige rituales de limpieza y armonizaciones; y acompaña ceremonias, bodas ancestrales y danzas en honor a la mujer. Además, ha recorrido el mundo consultando a miles de personas y dictando cursos, talleres y diplomados.

“En Hilos de Conexión puedes encontrar rituales y experiencias positivas que te van a acompañar a ir a un próximo nivel”, subraya.

“Somos responsables de nuestra creación”

En su libro, Yelitzé Rangel describe cómo experimentó el regreso a su memoria del origen, cómo atendió al llamado y “escuchó el timbre que invita al crecimiento y a la expansión del ser”, para recordarle el camino a sus propios poderes curativos y así compartirlos con los demás.

Hilos de Conexión ya está disponible en Tecni Ciencia Libros y la tienda de Amazon.

***

Plataformas digitales:

Instagram: @yelitzerangeloficial

Facebook: Yelitze Rangel

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.