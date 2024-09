Artista Plástico Eddie Mosler deslumbra en su gira por Panamá, Miami y Nueva York con su nueva colección áurica

El artista plástico Eddie Mosler

En el marco de su Gira Internacional Septiembre 2024 por el lanzamiento de su nueva colección “Registros Áuricos Originales del Origen del Universo”

A través de mis obras, invito a los espectadores a conectarse con la unidad y reconocer el origen, transformando su manera de ver el mundo y su relación con él” — Eddie Mosler

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- El destacado artista ecuatoriano Eddie Mosler ha cautivado a los amantes del arte en tres grandes ciudades: Panamá City, Miami y Nueva York, donde presentó su más reciente colección titulada “Registros Áuricos Originales del Origen del Universo”.

Esta gira internacional se enmarca en el lanzamiento de su propuesta que combina arte y espiritualidad, buscando una evolución colectiva a través de su concepto de la Frecuencia Áurica.

Nueva York: epicentro del lanzamiento mundial

Nueva York, conocida como la capital cultural del mundo, fue el escenario elegido por Mosler para el gran lanzamiento de su colección. "Es una ciudad vibrante, llena de energía, donde el arte y la creatividad están en constante movimiento. Aquí es donde el mensaje de esta colección puede resonar a nivel global", explicó el artista. A través de sus obras, Mosler busca transmitir una energía elevada que conecta lo terrenal con lo astral.

Una obra que conecta con el origen del universo

La nueva colección de Mosler está inspirada en su exploración del origen del color y del oro en el universo. Cada pieza es un testimonio del "origen original" y pretende llevar al espectador a una reflexión profunda sobre lo auténtico y valioso. "Cada obra invita a conectarse con una energía primordial que promueve la evolución del alma para el bienestar común del planeta", señaló Mosler, quien define su Frecuencia Áurica como una vibración que transmite sanación y paz.

Reconocimientos en el mundo del arte

Durante esta gira, Mosler ha recibido múltiples distinciones, entre las que destacan el Doctorado Honoris Causa del Colegio Internacional Oficial de Doctores en Panamá City y el Trofeo La Palma d’Oro per le Arti Visive de ArtExpó Gallery Italia en Monte-Carlo, entre otros. "Estos reconocimientos validan la misión artística que llevo con mis obras: expandir la Frecuencia Áurica y su energía transformadora", expresó Mosler, visiblemente emocionado.

Un legado para el futuro

Mosler tiene claro que su arte está destinado a trascender. La exclusividad y originalidad de su obra, compuesta por portales áuricos de colores y figuras geométricas, están diseñadas para aquellos coleccionistas que entienden el arte como una vía de conexión con lo divino. "A través de mis creaciones, invito a las personas a conectarse con el origen y a transformar su visión del mundo", concluyó el artista.

La gira de Eddie Mosler continuará llevando su mensaje a nivel global, con un enfoque en la educación de las futuras generaciones sobre la importancia de crear desde la autenticidad y el bien común.

---

Siga a Eddie Mosler IG@eddiemosler

www.eddiemosler.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.