IGY Marinas rinnova l'accordo con Porto Cervo Marina e Cantiere Navale in Sardegna, di proprietà di Smeralda Holding

SARDINIA, ITALY, February 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Porto Cervo, Sardegna, Italia e New York, NY - 21 febbraio 2025 - IGY Marinas è lieta di annunciare il rinnovo del suo accordo per la gestione della prestigiosa Porto Cervo Marina e il cantiere navale di proprietà di Smeralda Holding. IGY Marinas continuerà a fornire competenze in materia di gestione, marketing, branding e servizio clienti per Porto Cervo Marina come destinazione IGY. Questa rinnovata partnership riflette l'impegno costante di IGY nel promuovere questa iconica destinazione nautica del Mediterraneo nel futuro.Porto Cervo Marina (PCM) è una struttura da 700 posti barca in grado di ospitare yacht fino a 160 metri (525 piedi). Pietra miliare del portafoglio globale di porti turistici di IGY, la destinazione continua a rappresentare un punto di riferimento per le esperienze di yachting di lusso."Siamo immensamente orgogliosi del nostro team globale e profondamente grati a Smeralda Holding per la fiducia che ci ha accordato negli ultimi cinque anni", ha dichiarato Steven English, CEO di IGY Marinas. "Porto Cervo Marina non è solo una destinazione straordinaria, ma un marchio di eccellenza nella nautica da diporto. Il rinnovo di questo accordo sottolinea il nostro impegno a preservare la sua eredità e a rafforzare la sua posizione di destinazione di livello mondiale". Insieme a PCM, lo Yacht Club Costa Smeralda e gli stakeholder locali, siamo entusiasti di tracciare il futuro di questo polo nautico di fama mondiale".Questa proficua collaborazione intende continuare a integrare le ricche tradizioni nautiche della Sardegna con le best practice di ospitalità di IGY riconosciute a livello mondiale, sperimentate dai clienti della società in 13 paesi."Porto Cervo Marina incarna tutto ciò che rende la Costa Smeralda una destinazione da sogno per gli armatori e gli appassionati di yacht, con una bellezza senza pari, una tradizione e una vibrante cultura marittima", ha dichiarato Simon Bryan, vicepresidente delle operazioni di IGY Marinas per l'Europa.Situata lungo i 55 chilometri di costa mozzafiato della Costa Smeralda, Porto Cervo Marina offre diversi servizi tra cui il rifornimento di carburante ad alta velocità, la fornitura per gli yacht e la gestione dei rifiuti, oltre agli eccezionali negozi, beach club, ristoranti, bar e locali. Questa posizione privilegiata consente di raggiungere facilmente alcune delle zone di crociera più ambite del Mediterraneo, tra cui la Corsica, la Costiera Amalfitana, la Riviera Italiana e la Costa Azzurra.IGY Marinas rinnova il suo impegno verso questa destinazione e si augura che Porto Cervo Marina rimanga un punto di riferimento della nautica di lusso e parte integrante della sua prestigiosa rete globale.### ENDS ###Informazioni su IGY MarinasLa rete mondiale di destinazioni turistiche di IGY stabilisce standard di servizio e qualità leader nel settore del turismo nautico. IGY è l'unico portafoglio globale di destinazioni nautiche di alto livello, che serve oltre 10.000 clienti annuali in 23 porti turistici in 13 paesi.La collezione senza precedenti di porti turistici di IGY si estende nelle Americhe, in Europa e in Medio Oriente, serve una varietà di tipi di imbarcazioni ed è il porto preferito da molti dei più grandi yacht del mondo. Il Trident Club di IGY eleva ulteriormente i servizi per i superyacht come un innovativo club ad invito per gli yacht, con vantaggi preziosi come l'attracco garantito. In quanto orgogliosa sussidiaria di MarineMax, società quotata alla Borsa di New York (NYSE: HZO), IGY Marinas beneficia dell'affiliazione con il più grande rivenditore di imbarcazioni da diporto del mondo e con altre società MarineMax, tra cui Fraser Yachts ( www.fraseryachts.com ) e Northrop & Johnson ( www.northropandjohnson.com ). MarineMax non solo detiene una posizione dominante nella vendita di imbarcazioni, ma eccelle anche nell'intermediazione di yacht, nei servizi di noleggio e nell'assistenza marittima in generale. Scoprite la rete di IGY Marinas su www.igymarinas.com IGY Trident Club su www.igytrident.com Contatto IGY per i media: +1-954-510-3309 / PR@IGYMarinas.comSmeralda Holding è una società italiana indirettamente controllata da Qatar Investment Authority ("QIA"). QIA è uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, che nel 2012 ha acquistato la proprietà di un patrimonio immobiliare composto da quattro hotel (Cala Di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), la Marina di Porto Cervo (uno dei porti più importanti porti nel Mediterraneo), un cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come shops, uffici, appartamenti, bar, ristoranti e 2.300 ettari di terreni in Costa Smeralda.Smeralda Holding Contatto con i media:SEC Newgate Italia +39 02 624.999.1Daniele Pinosa -daniele.pinosa@secnewgate.it - +39 335 7233872Paola Lazzotto -paola.lazzarotto@secnewgate.it - +39 335 193 7614Carlo Carboni – carlo.carboni@secnewgate.it -+39 348 941 2226

