Das neue „NEON GENESIS EVANGELION“ XR-Spiel ist in Entwicklung

GYEONGGI, SOUTH KOREA, February 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Am 21. Februar 2025 gab der XR-Spieleentwickler Pixelity Inc. offiziell die Entwicklung eines XR-Spiels basierend auf „NEON GENESIS EVANGELION“ bekannt.Pixelity Inc. hat eine Lizenzvereinbarung mit khara, inc. unterzeichnet, um das Spiel zu entwerfen und zu entwickeln.Das Spiel ist als Trilogie geplant und basiert auf der Welt und den Ereignissen aller 26 Episoden von „NEON GENESIS EVANGELION“. Die erste Veröffentlichung ist für 2026 geplant.Spieler erleben die Geschichte aus der Perspektive eines neuen Originalcharakters, erkunden die Welt von „NEON GENESIS EVANGELION“, nehmen Quests an und kämpfen in actionreichen Schlachten – alles im Einklang mit der Timeline und den Schlüsselmomenten des Animes.Das Spiel wird interaktive und kooperative Gameplay-Elemente mit bekannten Charakteren enthalten, was es besonders für langjährige Fans attraktiv macht. Ziel ist es, ein einzigartiges und dynamisches Action-Adventure-Erlebnis zu bieten.Bleibt gespannt auf weitere Updates und exklusive Einblicke in das Spiel, die nach und nach auf der Website und den Social-Media-Kanälen von Pixelity Inc. veröffentlicht werden.Über „NEON GENESIS EVANGELION“„NEON GENESIS EVANGELION“, ursprünglich geschrieben und inszeniert von Hideaki Anno, ist eine legendäre Mega-Hit-TV-Animeserie, die 1995 ausgestrahlt wurde (insgesamt 26 Episoden) und ab 1997 mit Kinofilmen fortgesetzt wurde. Die Serie wird bis heute von unzähligen Fans geliebt und feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum.Die Geschichte spielt im Jahr 2015, als geheimnisvolle Wesen, die als „Engel“ bekannt sind und jeweils eine einzigartige Bedrohung darstellen, mit der Invasion von Tokio-3 beginnen. Shinji Ikari, der Protagonist, wird auserwählt, den Evangelion zu steuern – eine humanoide ultimative Waffe –, um sich den Engeln in einer Schlacht zu stellen, die über das Schicksal der Menschheit entscheidet. Während der Kampf eskaliert, rücken das Geheimnis der Engel und die Schicksale der jungen Piloten immer mehr in den Mittelpunkt.In den 1990er-Jahren wurde „NEON GENESIS EVANGELION“ zu einem gewaltigen kulturellen Phänomen in Japan. Es beeinflusst noch heute zahlreiche Animes und brach Rekorde in den Bereichen Musik- und Videoverkäufe. Die Serie wurde als wegweisendes Beispiel für die moderne Expansion von Medien-Franchises anerkannt.

