休閒城市建設模擬手機遊戲《袖珍城市建設者》 正式上市

輕鬆無壓享受建設的樂趣!建設、擴展、繁榮您的城市!

EUNPYEONG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- 準備好建設夢想中的城市了嗎? ㈜GAHEE(總經理 具賢佑)宣布,旗下的手機城市建設模擬遊戲《袖珍城市建設者》將於今天,2月25日,正式在包含台灣在內的亞洲地區於Google Play商店上架。這款遊戲專為城市建設愛好者和休閒玩家打造,提供獨特且令人上癮的遊戲體驗。玩家只需輕觸螢幕即可建設和擴展城市,並透過戰略性管理資源來打造充滿活力的大都會。此外,還可以規劃道路、設置地標、升級商業設施,並高效管理城市運營,每一項決策都將對城市的成功發展產生重要影響。遊戲的主要特色包括:即使在離線狀態下,城市也會持續發展,當玩家再次登錄時可以看到更加繁榮的城市。結合放置元素與策略性玩法,帶來真實的城市成長體驗。多樣的建築與地標種類、吸引眼球的城市建設圖形、舒適的背景音樂等。株式會社Gahee的具賢佑總經理表示:“我們希望打造一款能夠同時讓玩家享受到建設樂趣及離線時城市發展的滿足感的遊戲。《袖珍城市建設者》讓玩家能輕鬆上手,並獲得成就感。”《袖珍城市建設者》目前可在 Google Play 商店下載,未來將透過更新推出更多內容與多樣化功能。

