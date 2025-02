Plugfest大会如何助力提升智慧城市应用的产品质量

TALQ member meeting in Vienna, Austria

TALQ成员企业通力合作,致力于简化TALQ接口协议标准的集成

Plugfest是任何参与标准制定或实现工作的人员最不容错过的活动之一。” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- 作为智慧城市应用全球接口标准《智慧城市协议》的开发者,TALQ联盟举办了一年一度的Plugfest大会,以确保认证流程无懈可击并加强其成员间技术知识的分享与交流。每年,无论参与方是拥有成熟TALQ认证产品的老成员,还是仍在集成与认证之路上不断努力探索的新公司,都一致认为此项活动为他们提供了宝贵的洞见和学习机会。2024年,Plugfest以土耳其成员Lotec为例,向大家展示了其加速TALQ认证流程的能力。2025 Plugfest已在筹划中,仅面向成员开放。在Plugfest大会期间,来自不同成员企业的软件开发团队相互测试他们的协议集成,并验证TALQ认证工具(TCT)的性能。Plugfest大会通常为1到2周,时间长短取决于主办形式是选择现场参会还是远程参会。无论采用哪种形式,各大企业都能在多个活动中与不同的制造商配对自身的产品,如中央管理软件(CMS)或网关。这一过程为通过验证与其他成员产品的互操作性来增强智慧城市应用的灵活性和可靠性带来了绝佳契机。此外,制造商们还能从分享洞见和相互交流中获益,依托汲取到的经验来不断完善解决方案。活动期间,所有参会方都可以获得独立、客观的技术支持,确保协作富有成效。10日内获得TALQ认证去年,Lotec向新成员们充分诠释了常规面对面会议和Plugfest大会的好处。加入联盟不久后,Lotec出席了2024年6月在维也纳举办的一次TALQ会议。在会上收获深刻洞见的启示之下,公司软件团队立即着手集成智慧城市协议,目标直指九月举办的Plugfest大会。他们的积极参与至关重要:通过与更多经验丰富的成员协作,加深了对协议的理解并不断完善自身产品。尤其需要指出的是,他们发现了ad-hoc日志报告和引导进程等领域中的二义性,把握住提高自身实现能力的机会,而这一切都要归功于使用了多个TALQ认证产品进行测试。10月,在提交测试结果后仅十天,Lotec就通过了智慧城市基础设施两大关键领域的TALQ认证,即照明和照明资产管理配置架构。TALQ联盟秘书长Simon Dunkley强调道:“Plugfest是任何参与标准制定或实现工作的人员最不容错过的活动之一。这也是为什么我们自2015年起定期主办Plugfest大会的原因所在。每年,新的学习成果都令我们震惊不已,与此同时,我们也为成员之间的互信合作倍感自豪,他们携手为最终用户(城市与公用事业集团)谋福利。”

