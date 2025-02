Plugfest Etkinlikleri Akıllı Şehir Uygulamalarının Ürün Kalitesini Artırmaya Nasıl Yardımcı Olur?

TALQ member meeting in Vienna, Austria

TALQ üyesi şirketlerin yakın işbirliği, TALQ arayüz protokolü standardının entegrasyonunu kolaylaştırıyor

Plugfest, standartın tanımlamasında veya uygulamasında çalışan herkes için en önemli etkinliklerden biridir.” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Akıllı şehir uygulamaları için küresel bir arayüz standardı olan Akıllı Şehir Protokolü'nün geliştiricisi olan TALQ Konsorsiyumu, sağlam bir sertifikasyon süreci sağlamak ve üyeleri arasında derin teknoloji bilgi birikimini paylaşmak için yıllık Plugfest etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Her yıl, katılımcılar ister belgelenmiş TALQ sertifikalı ürünlere sahip uzun süreli üyeler olsun, ister entegrasyon ve sertifikasyonu tamamlamak üzere olan yeni şirketler olsun, etkinliğin değerli bilgiler ve öğrenme fırsatları sunduğu konusunda hemfikirler. Plugfest, 2024 yılında TALQ Sertifikasyonu sürecini hızlandırma yeteneğini Türk üyesi Lotec örneğiyle gösterdi. Sadece TALQ üyelerine açık olan 2025 Plugfest planlaması şimdiden yapılmaya başlandı.Plugfest sırasında çeşitli üye şirketlerin yazılım geliştirme ekipleri, protokol entegrasyonlarını birbirleriyle karşılaştırarak test eder ve TALQ Sertifikasyon Aracının (TCT- TALQ Certification Tool) performansını doğrular. Tipik olarak bir Plugfest, yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapıldığına bağlı olarak 1-2 hafta sürer. Her iki formatta da şirketler, Merkezi Yönetim Yazılımı (CMS- Central Management Software) veya Ağ Geçitleri (Gateway) gibi ürünlerini farklı üreticilerle birden fazla oturumda eşleştirir.Bu süreç, diğer üyelerin ürünleriyle birlikte çalışabilirliğini doğrulayarak akıllı şehir uygulamalarının esnekliğini ve güvenilirliğini artırmak için ideal bir fırsat sunar. Ek olarak üreticiler, paylaşılan öngörülerden ve karşılıklı öğrenmeden yararlanır ve genellikle çözümlerini bu deneyimlere dayanarak geliştirirler. Oturumlar boyunca tüm katılımcılar bağımsız, objektif teknik destek alarak verimli ve etkili bir işbirliği elde ederler.10 gün içinde TALQ SertifikasıYüz yüze yapılan toplantıların ve Plugfest'lerin yeni üyeler için faydaları geçen yıl Lotec tarafından açıkça ortaya konuldu. Lotec, konsorsiyuma katıldıktan kısa bir süre sonra Haziran 2024'te Avusturya'nın Viyana kentinde bir TALQ toplantısına katıldı. Burada edinilen bilgilerden motive olan şirketin yazılım ekibi, Eylül ayındaki Plugfest'e katılmak için hemen Akıllı Şehir Protokolünü entegre etmeye başladı. Aktif katılımları çok önemliydi: Daha deneyimli üyelerle işbirliği yaparak protokole ilişkin anlayışlarını derinleştirdiler ve ürünlerini geliştirdiler. Özellikle, birden fazla TALQ sertifikalı ürünle yapılan testler sayesinde, geçici günlük raporları ve önyükleme süreci gibi alanlardaki belirsizlikleri tespit ederek bunların uygulanmasını iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkardılar. Ekim ayında, test sonuçlarını gönderdikten sadece on gün sonra Lotec, akıllı şehir altyapısının iki temel alanını ele alan hem Aydınlatma hem de Aydınlatma Varlık Yönetimi profilleri için TALQ Sertifikasını aldı.“Plugfest, standartın tanımlamasında veya uygulamasında çalışan herkes için en önemli etkinliklerden biridir. Bu nedenle 2015'ten bu yana düzenli olarak Plugfest'ler düzenliyoruz. Her yıl yeni öğrenilenlere şaşırıyoruz, ancak aynı zamanda üyelerimizin şehirler ve kamu hizmetleri gibi son kullanıcılar için faydalar yaratmak amacıyla yaptıkları güvenilir işbirliğinden de son derece gurur duyuyoruz," TALQ Konsorsiyumu Genel Sekreteri Simon DunkleyTALQ Konsorsiyumu Hakkında: 2012 yılında kurulan TALQ Konsorsiyumu, heterojen akıllı şehir uygulamalarını kontrol etmek ve izlemek için yönetim yazılımı arayüzleri için küresel olarak kabul edilen bir standart oluşturmuştur. TALQ Akıllı Şehir Protokolü, çeşitli ürün ve sistemlerde uygulamaya uygun, bilgi alışverişine yönelik bir spesifikasyondur. Bu şekilde, farklı üreticilerin Merkezi Yönetim Yazılımı (CMS- Central Management Software) ile Dış Mekan Cihaz Ağları (ODN- Outdoor Device Networks) arasında birlikte çalışabilirlik sağlanır; böylece tek bir CMS, bir şehrin veya bölgenin farklı yerlerindeki farklı ODN'leri kontrol edebilir.TALQ, şu anda 70'den fazla üye şirketten oluşan bir açık sanayi konsorsiyumudur.

