Comment les plugfests améliorent la qualité des applications pour les villes intelligentes

TALQ member meeting in Vienna, Austria

L’étroite collaboration entre les entreprises membres de TALQ facilite l’intégration de la norme d’interface applicative TALQ

Le plugfest est l’un des événements les plus importants pour tous ceux qui implémentent des normes, qu’il s’agisse de les définir ou de les mettre en œuvre.” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, développeur du Protocole Smart City éponyme, une norme internationale d’interfaçage entre les applications pour les villes intelligentes, organise chaque année des évènements de tests appelés « plugfests » pour garantir un processus de certification rigoureux et partager un savoir-fair parmi ses membres . Que les participants soient des membres de longue date avec des produits déjà certifiés TALQ ou de nouvelles entreprises en cours d’intégration et de certification de leurs produits, ils s’accordent tous à dire que l’événement offre des perspectives et des opportunités d’apprentissage importantes. En 2024, le plugfest a démontré sa capacité à accélérer le processus de certification TALQ à travers l’exemple de Lotec, entreprise Turc qui développe des contrôleurs d’éclairage public. La date de l’édition 2025 du plugfest, disponible uniquement pour les membres, sera bientôt annoncée.Au cours d’un plugfest, les équipes de développement de logiciels de diverses sociétés membres testent leurs intégrations du protocole les unes par rapport aux autres et valident les fonctionnalités et les performances de l’outil de certification TALQ (TCT). Traditionnellement, un plugfest dure 1 à 2 semaines, en fonction de s’il se tient en personne ou à distance. Dans les deux cas, les entreprises interfaces leurs produits, que ce soit des logiciels de gestion centralisée (CMS) ou les passerelles, avec ceux d’autres fabricants.Ce processus offre une occasion idéale d’améliorer la flexibilité et la fiabilité des applications pour les villes intelligentes en vérifiant l’interopérabilité avec les produits des autres membres. En outre, les développeurs bénéficient d’un partage des connaissances et d’un apprentissage mutuel, ce qui leur permet souvent d’affiner leurs solutions sur la base de ces expériences. Tout au long des sessions, tous les participants bénéficient d’un soutien technique indépendant et objectif de la part de l’équipe TALQ, ce qui garantit une collaboration productive et efficace.Certification TALQ en 10 joursL’année dernière, l’entreprise Lotec a clairement démontré les avantages des réunions TALQ et des plugfests pour les nouveaux membres. Peu de temps après avoir rejoint le Consortium, Lotec a participé à une réunion TALQ à Vienne, en Autriche, en juin 2024. Motivée par les connaissances acquises à cette occasion, l’équipe logicielle de l’entreprise a immédiatement commencé à intégrer le Protocole Smart City afin de participer au plugfest de septembre. Leur participation active a été déterminante : en collaborant avec des membres plus expérimentés, ils ont approfondi leur compréhension du protocole et affiné leur produit. Ils ont notamment identifié des ambiguïtés dans des domaines tels que les rapports d’enregistrement de données de télémétrie et le processus de connexion initiale, découvrant des possibilités d’améliorer leur mise en œuvre, tout cela grâce aux tests effectués avec plusieurs autres produits certifiés TALQ . En octobre, dix jours seulement après avoir soumis les résultats de ses tests, Lotec a obtenu la certification TALQ pour les profils d’éclairage public et de gestion de l’inventaire, dans deux domaines clés de l’infrastructure des villes intelligentes.« Le plugfest est l’un des événements les plus importants pour tous ceux qui implémentent des normes, qu’il s’agisse de les définir ou de les mettre en œuvre. C’est pourquoi nous organisons régulièrement des plugfests depuis 2015. Nous sommes surpris par les nouvelles connaissances acquises chaque année, mais nous sommes aussi extrêmement fiers de la collaboration empreinte de confiance de nos membres pour créer des bénéfices pour les utilisateurs finaux : les villes et les services publics », souligne Simon Dunkley, Secrétaire général du Consortium TALQ.À propos du Consortium TALQ : Fondé en 2012, le Consortium TALQ a établi une norme reconnue à l’échelle internationale pour les interfaces de logiciel de gestion en vue de contrôler et de surveiller des applications hétérogènes de ville intelligente. Le Protocole Smart City du Consortium TALQ est une spécification pour l’échange d’informations, adaptée à une implémentation dans divers produits et systèmes. De cette manière, une interopérabilité est permise entre les logiciels de gestion centralisée (CMS) et les réseaux d’appareils extérieurs (ODN) de différents fournisseurs, de sorte qu’un seul et unique CMS peut contrôler différents ODN dans différentes zones d’une ville ou d’une région.TALQ est un consortium industriel, comptant plus de 70 entreprises membres actuellement.Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.talq-consortium.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.