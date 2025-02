AMPECO und Elinta Charge vereinen sich für sichere und AFIR-konforme EV-Ladelösungen in Europa

Ampeco & Elinta Charge Partnerschaft Vaidas Bielinis, CEO bei Elinta Charge Elinta Charge-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

AMPECO und Elinta Charge kooperieren für sichere, effiziente EV-Ladelösungen und AFIR-konforme Integration in Europa.

Gemeinsam liefern wir eine sichere, innovative und nutzerorientierte Ladelösung, die neue Standards für die Zukunft des Ladens von Elektrofahrzeugen setzt.” — Vaidas Bielinis, CEO bei Elinta Charge

KAUNAS, LITHUANIA, February 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Eine der größten Herausforderungen denen Betreiber von Ladestationen (CPOs) gegenüberstehen ist der zunehmende Druck, eine sanfte Integration zwischen der Ladehardware und der Managementsoftware zu gewährleisten und zugleich die strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. AMPECO, führend bei der Managementsoftware für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, und Elinta Charge, Hersteller von innovativen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, haben ihre Integration angekündigt, um diese Herausforderungen anzugehen. Die Partnerschaft ist eine Reaktion auf das dringende Bedürfnis von CPOs, den Betrieb wirksam zu erweitern und zugleich die Zahlungsdaten und Einhaltung der AFIR-Fristen in ganz Europa zu wahren.

Verbesserte Sicherheit

Sicherheit bleibt eine große Sorge, während sich die Ladenetze für Elektrofahrzeuge ausbreiten. Durch die zunehmende Zahl an angeschlossenen Ladepunkten und der wachsenden Transaktionsvolumen gewann der Schutz der Infrastruktur und der Operationen an entscheidender Bedeutung für die Netzstabilität.

Innerhalb der Partnerschaft mit AMPECO, hat Elinta Charge mit Erfolg robuste Verschlüsselungsprotokolle und fortschrittliche Cybersicherheitsmaßnahmen in seine Ladegeräte integriert, die den Datenschutz und eine ununterbrochene Funktionalität gewährleisten. Die verbesserte Sicherheitsstruktur baut Vertrauen zwischen den Fahrern von Elektrofahrzeugen auf, während sie den Betreibern von Ladestationen eine innere Ruhe bieten.

AFIR-konform

Ladegeräte von Elinta Charge mit der integrierten Software-Plattform von AMPECO erfüllen die Verordnung über den Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) in vollem Umfang. Die Lösung ermöglicht den Betreibern von Ladestationen (CPOs) die Anzeige von dynamischen QR-Codes auf den Bildschirmen von Ladegeräten und von Sitzungspreisen auf der Grundlage von Nutzungsdauer, Bedarf oder Energiekosten. Die Benutzer haben die Wahl zwischen mehreren Zahlungsmethoden, einschließlich mobiler Apps, RFID und Bankkartenlesegeräten mit Zugriff auf detaillierte Transaktionsinformationen und digitalen Quittungen.

Erleichterung von Operationen und Verbesserung der Benutzererfahrung

Durch den Einsatz von OCPP 1.6, das am weitesten verbreitete Kommunikationsprotokoll zwischen Ladestationen und Back-Office-Systemen, bieten AMPECO und Elinta Charge erweiterte Überwachungs- und Fernverwaltungsfunktionen für Ladenetze. Ihre kombinierten Technologien unterstützen den Einsatz einer skalierbaren und zukunftsorientierten Infrastruktur, die es CPOs ermöglicht, sich auf die Erweiterung Ihres Betriebs zu konzentrieren, ohne sich mit technischen Hindernissen herumschlagen zu müssen. Den Fahrern von Elektrofahrzeugen bietet die Integration eine universelle Kompatibilität entlang aller Fahrzeugmodelle mit transparenten Sitzungsinformationen, die den Benutzern Klarheit und Vertrauen bei jeder Transaktion bieten.

Als eine geräteunabhängige Plattform arbeitet AMPECO mit führenden Herstellern von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wie Elinta Charge zusammen, um sicherzustellen, dass Ladestationsbetreiber auf der ganzen Welt ihre Netzwerke zuverlässig betreiben und erweitern können. Alle Ladehardware, die von AMPECO, unterstützt wird, finden Sie hier.

Vaidas Bielinis, CEO bei Elinta Charge gibt an: „Unsere Partnerschaft mit AMPECO unterstreicht unser Engagement für die Lösung wichtiger Herausforderungen der Branche. Gemeinsam liefern wir eine sichere, innovative und nutzerorientierte Ladelösung, die neue Standards für die Zukunft des Ladens von Elektrofahrzeugen setzt.“

„Durch die Verknüpfung unserer Kräfte mit Elinta Charge stehen wir vor echten Herausforderungen sowohl für die Betreiber von Ladenetzen als auch für die Fahrer von Elektrofahrzeugen," sagte Stefan Ivanov, Verantwortlicher für den Umsatz bei AMPECO. “Die Integration ihrer Ladestationen mit unserem umfassenden CPMS sorgt für Sicherheit, Kompatibilität und Benutzererfahrung, die für erfolgreiche Ladeoperationen für Elektrofahrzeuge erforderlich sind."

Über ELINTA CHARGE

Elinta Charge qualitative hochwertige Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, die auf die wichtigsten Prioritäten der Industrie zugeschnitten sind: Qualität, Sicherheit und Effizienz. Angetrieben von Innovation und Feinmechanik, bietet das Unternehmen zuverlässige Ladelösungen für Unternehmen und Privatpersonen, die eine dauerhafte Leistung suchen. Mit dem Schwerpunkt auf einer smarten, zukunftsfähigen Infrastruktur, gewährleistet Elinta Charge eine nahtlose Integration und eine benutzerfreundliche Erfahrung, die mit den sich entwickelnden Bedürfnissen des Elektrofahrzeugmarktes Schritt halten. Weitere Informationen über die Elinta Charge-Lösungen finden Sie hier.

Über AMPECO

AMPECO ermöglicht großen Anbietern von EV-Ladestationen ihre Geschäftstätigkeit unter ihrer Marke zu starten und zu erweitern. Das Unternehmen bietet eine geräteunabhängige White-Label-Plattform für das Lademanagement von Elektrofahrzeugen, um alle Geschäftsmodelle für das Laden von Elektrofahrzeugen abzudecken. Es bietet ein umfassendes Set aus Standardfunktionen, die eine schnelle Markteinführung und gleichzeitig eine beispiellose Flexibilität und Erweiterbarkeit über eine API ermöglichen, so dass Unternehmen ihre eigenen Alleinstellungsmerkmale erzeugen können. AMPECO unterstützt über 160 Betreiber von Ladestationsnetzen in über 65 Ländern. Es wird weltweit von Frost & Sullivan, Financial Times, Forbes, Deloitte und PwC für seine technologische Produktinnovation und strategische Geschäftsentwicklung geschätzt.

