AMPECO et Elinta Charge, leaders de la recharge de VE, s’allient pour relever les défis de compatibilité et de sécurité

Partenariat Ampeco et Elinta Charge Vaidas Bielinis, PDG d’Elinta Charge Chargeurs pour véhicules électriques Elinta Charge

Les leaders de la recharge de VE, AMPECO et Elinta Charge, s’associent pour relever les défis de compatibilité et de sécurité.

Ensemble, nous proposons une expérience de charge sécurisée, innovante et centrée sur l’utilisateur qui établit de nouvelles références pour l’avenir de la recharge des véhicules électriques.” — Vaidas Bielinis, PDG d’Elinta Charge

KAUNAS, LITHUANIA, February 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les opérateurs de points de charge (CPO) est la pression croissante pour assurer une intégration harmonieuse entre le matériel de recharge et le logiciel de gestion, tout en respectant des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité. AMPECO, leader dans le domaine des logiciels de gestion de recharge des véhicules électriques, et Elinta Charge, fabricant de stations de recharge innovantes pour véhicules électriques, ont annoncé leur intégration pour relever ces défis. Ce partenariat répond au besoin urgent des CPO de développer efficacement leurs opérations tout en protégeant les données de paiement et en respectant les délais de conformité AFIR à travers l’Europe.

Sécurité renforcée

La sécurité reste une préoccupation majeure à mesure que les réseaux de recharge de véhicules électriques se développent. Avec l’augmentation du nombre de points de charge connectés et des volumes de transaction, la protection à la fois des infrastructures et des opérations est devenue essentielle pour la stabilité du réseau.

Dans le cadre de son partenariat avec AMPECO, Elinta Charge a intégré avec succès des protocoles de cryptage solides et des mesures de cybersécurité avancées pour ses bornes de recharge, garantissant ainsi la protection des données et une fonctionnalité ininterrompue. Le cadre de sécurité renforcé favorise la confiance des conducteurs de véhicules électriques tout en assurant la tranquillité d’esprit des opérateurs de charge.

Conformité AFIR

Les stations Elinta Charge, intégrées à la plateforme logicielle d’AMPECO, sont entièrement conformes au règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR). La solution permet aux CPO d’afficher des QR codes dynamiques sur les écrans des chargeurs et de fixer les prix en fonction de l’heure d’utilisation, de la demande ou du coût de l’énergie. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs moyens de paiement, y compris les applications mobiles, la RFID et les lecteurs de cartes bancaires, avec un accès aux informations détaillées de la transaction et à des reçus numériques.

Simplifier les opérations et améliorer l’expérience des utilisateurs

Tirant parti de l’OCPP 1.6, le protocole de communication le plus largement adopté entre les stations de recharge et les systèmes backend, AMPECO et Elinta Charge offrent des capacités avancées de surveillance et de gestion à distance pour les réseaux de recharge. Leurs technologies combinées permettent le déploiement d’infrastructures évolutives à l’épreuve du temps qui permet aux opérateurs de se concentrer sur l’expansion de leurs activités sans se préoccuper des obstacles techniques. Pour les conducteurs de véhicules électriques, l’intégration garantit une compatibilité universelle entre tous les modèles de véhicules, avec des informations de session transparentes qui donnent aux utilisateurs clarté et confiance à chaque transaction.

En tant que plateforme indépendante, AMPECO est partenaire des principaux fabricants de chargeurs de véhicules électriques comme Elinta Charge pour garantir que les CPO du monde entier puissent gérer et développer leurs réseaux en toute confiance. Vous pouvez trouver tous les matériels de charge compatibles avec AMPECO ici.

Vaidas Bielinis, PDG d’Elinta Charge, a ajouté : « Le partenariat avec AMPECO démontre notre engagement à résoudre les défis critiques du secteur. Ensemble, nous proposons une expérience de charge sécurisée, innovante et centrée sur l’utilisateur qui établit de nouvelles références pour l’avenir de la recharge des véhicules électriques ».

« En joignant nos forces à celles d’Elinta Charge, nous relevons des défis concrets qui ont un impact à la fois sur les opérateurs de réseaux de recharge et sur les conducteurs de véhicules électriques », a déclaré Stefan Ivanov, directeur des recettes chez AMPECO. « L’intégration de leurs chargeurs à notre CPMS complet offre la sécurité, la compatibilité et l’expérience utilisateur nécessaires pour des opérations de recharge des véhicules électriques réussies. »

À propos de ELINTA CHARGE

Elinta Charge produit des bornes de recharge de véhicules électriques de haute qualité adaptés aux priorités essentielles du secteur : qualité, sécurité et efficacité. Grâce à l’innovation et une ingénierie de précision, la société propose des solutions de recharge fiables aux entreprises et aux particuliers à la recherche de performances durables. Mettant l’accent sur une infrastructure intelligente et prête pour l’avenir, Elinta Charge garantit une intégration transparente et une expérience conviviale, en phase avec les besoins évolutifs du marché des véhicules électriques. Pour en savoir plus sur les solutions de Elinta Charge, veuillez cliquer ici.

À propos de AMPECO

AMPECO permet aux fournisseurs de services de recharge de véhicules électriques à grande échelle de lancer et développer leurs activités commerciales sous leur propre marque. La société propose une plateforme de gestion de recharge des véhicules électriques en marque blanche et indépendante qui couvre tous les cas de figure en matière de recharge des véhicules électriques. Elle dispose d’un ensemble complet de fonctionnalités prêtes à l’emploi qui permet une mise sur le marché rapide tout en offrant une flexibilité et une extensibilité inégalées via une API pour permettre aux entreprises de créer leurs propres différentiateurs. AMPECO soutient plus de 160 opérateurs de réseaux de recharge dans plus de 65 pays. La société a été reconnue mondialement par Frost & Sullivan, Financial Times, Forbes, Deloitte et PwC pour l’innovation technologique de ses produits et le développement stratégique de ses activités.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.