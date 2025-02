"دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تُعلن تعاونها مع "VWO" للارتقاء بالتجربة الرقمية

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 17, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Dentsu MENA)، الشركة الرائدة في حلول التسويق المتكاملة، عقدها شراكةً استراتيجية مع " VWO"، وهي منصة عالمية تُعنى بتحسين تجربة العملاء، واختبارات A/B، وزيادة معدلات التحويل. يهدف هذا التعاون تعزيز إمكانات دينتسو في مجال التجربة الرقمية، مما يتيح لعملائها تحسين مواقعهم الإلكترونية وأصولهم الرقمية لتحقيق أفضل النتائج.في ظل التطورات السريعة في العالم الرقمي، أصبح تقديم تجارب استثنائية للمستخدمين أولوية قصوى. وعليه، فإن هذه الشراكة تجمع بين خبرة دينتسو العميقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وقوتها الإبداعية، ونهجها القائم على البيانات، وبين منصة "VWO" المتطورة؛ لتمنحالعملاء القدرة على اتخاذ قرارات استنادا إلى بيانات حقيقية وإحداث نقلة نوعية في أدائهم الرقمي.وعلق ديباك مانكاني، رئيس قسم تجربة البحث في دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ازدياداً سريعاً في تبني الحلول الرقمية، مما يستدعي من الشركات تقديم تجارب سلسة وجذابة لتحقيق النجاح والنمو. وتتيح لنا شراكتنا مع "VWO" تزويد عملائنا بالأدوات والخبرات اللازمة لتعزيز حضورهم الرقمي وتحقيق أهدافهم التجارية."ستُمكّن هذه الشراكة دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تعزيز مجموعة خدماتها المتكاملة المعنية بتحسين التجربة الرقمية، والتي تشمل:- اختبار A/B والاختبار متعدد المتغيرات: إجراء اختبارات دقيقة لعناصر الموقع الإلكتروني لتحديد أكثر الخيارات فعالية لزيادة معدلات التحويل والتفاعل.- التخصيص: تصميم تجارب رقمية تتناسب مع تفضيلات وسلوكيات المستخدمين لتعزيز الصلة والتأثير.- تحسين معدلات التحويل (CRO): اتباع منهجية قائمة على البيانات تهدف إلى تحسين أداء الموقع الإلكتروني وزيادة معدلات التحويل.- تحليل سلوك المستخدم: الاستفادة من الخرائط الحرارية (heatmaps)، وتسجيلات الجلسات (session recordings)، وتحليلات النماذج، لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع المنصات الرقمية وتحديد الجوانب القابلة للتحسين.- رؤى مستندة إلى البيانات: تزويد العملاء بتحليلات قابلة للتنفيذ تعتمد على بيانات واقعية لدعم استراتيجياتهم الرقمية.كما ستساعد هذه الشراكة بين دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"VWO" الشركات في المنطقة على:- زيادة عدد الزيارات لمواقعهم الإلكترونية ومعدلات التحويل: من خلال تحسين تجربة المستخدم وتطوير أداء المواقع الإلكترونية.- تعزيز تفاعل العملاء ورضاهم: عبر تقديم تجارب مخصصة وذات قيمة.- رفع العائد على الاستثمار في التسويق الرقمي: من خلال ضمان تحسين الأصول الرقمية لتحقيق أفضل النتائج.- ينتهي-لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:Sara PayeSenior Communications and Marketing Director MENAT00971 (0) 4 447 4996sara.paye@dentsu.comحول dentsuتُعتبر dentsu شريكًا متكاملًا للنمو والتحول للمنظمات الرائدة عالميًا. تأسست في عام 1901 في طوكيو، اليابان، وهي حاضرة الآن في أكثر من 145 دولة ومنطقة. تمتلك سجلاً حافلاً في رعاية وتطوير الابتكارات، حيث تجمع مواهب شبكتها العالمية من العلامات التجارية الرائدة لتطوير حلول نمو متكاملة وفعّالة للعملاء. تقدم dentsu تحولًا شاملاً لتجارب العملاء من خلال دمج خدماتها عبر وسائل الإعلام، وتجربة العملاء، والإبداع، بينما يدفع تفكيرها في التحول التجاري حدود التحول والنمو المستدام للعلامات التجارية والأفراد والمجتمع.dentsu، مبتكرة من أجل التأثير.اكتشف المزيد:حول VWOفي VWO، نحن شركة ممتعة مكرسة لبناء منتجات استثنائية تعزز التجارب الرقمية للجميع. رؤيتنا هي خلق تفاعلات رقمية ممتعة، ومهمتنا هي تمكين العملاء بتقنية تحسين التحويل المتطورة. منذ تأسيسنا في عام 2009، حققنا العديد من الإنجازات، بما في ذلك إطلاق مجموعة تحسين التسويق وابتكار اختبار A/B باستخدام محررنا المرئي. على مر السنين، وسعنا عروضنا، ووصلنا إلى أكثر من 2500 عميل في أكثر من 90 دولة، وتجاوزنا معالم إيرادات هامة. يستمر التزامنا بالابتكار ونحن نطلق ميزات وأدوات جديدة، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا معًا.لمزيد من المعلومات، https://vwo.com/ يرجى التواصل على paresh.mandhyan@vwo.com

