SECO stellt den SECO Pi Vision 10.1 CM5 vor – powered by Raspberry Pi

Die hochmoderne HMI-Lösung auf Basis des Raspberry Pi Compute Module 5 feiert seine Premiere auf der embedded world 2025

Mit SECO Pi Vision 10.1 bringen wir die Leistung und Vielseitigkeit des Raspberry Pi in die industrielle Welt und bieten eine robuste, skalierbare und intelligente HMI-Lösung für reale Anwendungen” — Massimo Mauri, CEO von SECO

AREZZO, ITALY, February 14, 2025 / EINPresswire.com / -- SECO S.p.A. („SECO“) und Raspberry Pi Ltd („Raspberry Pi“) freuen sich, die innovative Human-Machine Interface (HMI)-Lösung SECO Pi Vision 10.1 CM5 powered by Raspberry Pi Compute Module 5 auf der embedded world 2025 bekannt zu geben. Die führende Messe für Embedded-Technologien findet vom 11. Bis 13. März in Nürnberg statt. Diese neue integrierte Lösung unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für Innovationen im industriellen IoT-Sektor und wird auf dem SECO Messestand in Halle 1, Stand Nr. 320 und auf dem Raspberry Pi Stand in Halle 3A, Messestand 138 zu sehen sein.Der SECO Pi Vision 10.1 CM5 ist ein vielseitiges und modulares 10,1-Zoll-HMI, das für die voranschreitenden Anforderungen industrieller Anwendungen entwickelt wurde. Es basiert auf dem Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) und integriert die Clea IoT Software Suite. Es vereint SECOs Expertise in Hardware-Engineering und IoT-Software mit der fortschrittlichen Rechentechnologie des Raspberry Pi und bietet herausragende Leistung und Flexibilität.Der SECO Pi Vision 10.1 CM5 dient als umfassende Entwicklungsplattform für OEMs und Startups, die Lösungen der nächsten Generation entwickeln wollen. Ausgestattet mit einem industrietauglichen Display, ermöglicht es einen reibungslosen Weg vom Prototyp bis hin zur Massenproduktion. Mit integrierter Unterstützung für IoT- und KI-Anwendungen ermöglicht das modulare Design maßgeschneiderte Lösungen, wobei SECO die Integration in nur wenigen Monaten arrangiert.Durch die Kombination des Raspberry Pi-Ökosystems und ihrer hoch performanten Technologie mit der industriellen Expertise von SECO ermöglicht SECO Pi Vision 10.1 OEMs und Systemintegratoren den schnellen Einsatz von intelligenten HMI-Lösungen mit langfristiger Zuverlässigkeit und breiter Softwarekompatibilität in einer Vielzahl von unterschiedlichen Branchen. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören die Industrieautomatisierung mit Fabriksteuerungen, Maschinenschnittstellen und SCADA-Systemen, Transport und Logistik, wie Flottenmanagement-Terminals, Lagerautomatisierung und Anzeigen für den öffentlichen Nahverkehr, sowie der intelligente Einzelhandel, einschließlich interaktiver Kioske und POS-Systeme, die intuitive HMI-Schnittstellen für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit bieten.Clea OS, das auf Yocto OS basiert, versorgt den SECO Pi Vision 10.1 CM5 mit sicherem Flottenmanagement, Echtzeit-Datenverarbeitung und Edge-KI-Funktionen. Es ist vollständig in die Clea IoT Suite integriert und gewährleistet sicheres Booten, Verschlüsselung und nahtlose KI-Modellbereitstellung, -Umschulung und -Wiederbereitstellung über verschiedene Hardware hinweg und ermöglicht so intelligente IoT-getriebene Automatisierung.Auf der embedded world 2025 werden SECO und Raspberry Pi an ihren jeweiligen Ständen ein mit Clea betriebenes industrielles Bedienfeld auf dem SECO Pi Vision 10.1 präsentieren. Die Demo wird eine Clea Portal App beinhalten, die Echtzeitdaten von Sensoren industrieller Geräte anzeigt und verwertbare Einblicke in die Systemleistung und -effizienz bietet.„Mit SECO Pi Vision 10.1 bringen wir die Leistung und Vielseitigkeit des Raspberry Pi in die industrielle Welt und bieten eine robuste, skalierbare und intelligente HMI-Lösung für reale Anwendungen“, sagt Massimo Mauri, CEO von SECO. „Diese Zusammenarbeit mit Raspberry Pi stärkt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer und zugänglicher industrieller Technologien und schließt die Lücke zwischen Rapid Prototyping und Serienproduktion.“Eben Upton, CEO von Raspberry Pi: „Unser wachsendes Angebot an Raspberry Pi Compute-Module-Produkten macht es für Industrie- und Embedded-Kunden einfach, Raspberry Pi-Technologie in kundenspezifische Produkte zu integrieren. Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern bei SECO zusammenzuarbeiten, um die Leistungsfähigkeit des Compute Module 5 für noch mehr innovative Anwendungen zu nutzen. Pi Vision 10.1 ermöglicht Produktentwicklern die schnelle Entwicklung und den Einsatz von leistungsstarken, industrietauglichen HMI-Lösungen in einer Vielzahl von Branchen.“SECO und Raspberry Pi laden die Besucher ein, beide Messestände (Halle 1, Stand 320, und Halle 3A, Stand 138) auf der embedded world 2025 zu besuchen, um das Potenzial des SECO Vision 10.1 CM5 kennenzulernen und sich aus erster Hand von den Möglichkeiten zu überzeugen.

