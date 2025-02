SECO presenta il SECO Pi Vision 10.1 CM5 powered by Raspberry Pi

Una soluzione HMI all'avanguardia basata su Raspberry Pi Compute Module 5, in anteprima a embedded world 2025

Con SECO Pi Vision 10.1, portiamo la potenza e la versatilità di Raspberry Pi nel mondo industriale, offrendo una soluzione HMI robusta, scalabile e intelligente, pensata per applicazioni reali” — Massimo Mauri, CEO di SECO

AREZZO, ITALY, February 14, 2025 / EINPresswire.com / -- SECO S.p.A. ("SECO") e Raspberry Pi Ltd ("Raspberry Pi") sono entusiaste di annunciare la presentazione della soluzione avanzata di Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) SECO Pi Vision 10.1 CM5, basata su Raspberry Pi Compute Module 5, in occasione di embedded world 2025, la fiera principale dedicata alle tecnologie embedded, che si terrà dall'11 al 13 marzo a Norimberga, in Germania. Questa nuova soluzione integrata sottolinea l’impegno condiviso delle due aziende nell’innovazione del settore Industrial IoT e sarà esposta presso lo stand SECO in Hall 1, Booth 320 e lo stand Raspberry Pi in Hall 3A, Booth 138.SECO Pi Vision 10.1 CM5 è una soluzione HMI modulare e versatile da 10,1 pollici, progettata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle applicazioni industriali. Costruito attorno al Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) e integrato alla suite software IoT Clea, combina l’esperienza di SECO nella progettazione hardware e nello sviluppo software IoT con la tecnologia di calcolo avanzata di Raspberry Pi, offrendo prestazioni eccellenti e massima flessibilità.SECO Pi Vision 10.1 CM5 è una piattaforma di sviluppo completa per OEM e startup che desiderano creare soluzioni di nuova generazione. Dotato di un display di livello industriale, facilita il passaggio dalla fase prototipale alla produzione su larga scala. Con il supporto nativo per applicazioni IoT e AI, il suo design modulare consente soluzioni personalizzate, con un'integrazione semplificata da SECO in pochi mesi.Combinando l’ecosistema e le tecnologie ad alte prestazioni di Raspberry Pi con l’esperienza industriale di SECO, SECO Pi Vision 10.1 consente a OEM e system integrator di distribuire rapidamente soluzioni HMI intelligenti, garantendo affidabilità a lungo termine e ampia compatibilità software in diversi settori industriali. Le applicazioni principali includono l’automazione industriale, con pannelli di controllo per fabbriche, interfacce per macchinari e sistemi SCADA; trasporti e logistica, con terminali per la gestione delle flotte, automazione di magazzini e display per il trasporto pubblico; e smart retail, con chioschi interattivi e sistemi POS (Point-of-Sale), offrendo interfacce HMI intuitive per un’esperienza d’uso ottimizzata.Clea OS, basato su Yocto OS, alimenta SECO Pi Vision 10.1 CM5, offrendo gestione sicura dei dispositivi, elaborazione dati in tempo reale e funzionalità AI per l’edge computing. Completamente integrato con la suite IoT Clea, garantisce secure boot, crittografia e distribuzione ottimizzata dei modelli AI, facilitando l'automazione intelligente basata sull'IoT, anche in contesti di flotte di dispositivi frammentate su diverse piattaforme hardware.Durante embedded world 2025, SECO e Raspberry Pi presenteranno un pannello di controllo industriale basato su Clea in funzione su SECO Pi Vision 10.1 presso i rispettivi stand. La demo mostrerà un’app di Clea Portal che visualizza dati in tempo reale raccolti dai sensori industriali, offrendo informazioni utili sulle prestazioni e l’efficienza del sistema."Con SECO Pi Vision 10.1, portiamo la potenza e la versatilità di Raspberry Pi nel mondo industriale, offrendo una soluzione HMI robusta, scalabile e intelligente, pensata per applicazioni reali", ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO. "Questa collaborazione con Raspberry Pi rafforza il nostro impegno nel fornire tecnologie industriali innovative e accessibili, colmando il divario tra prototipazione rapida e produzione su larga scala”.Eben Upton, CEO di Raspberry Pi, ha dichiarato: “La nostra gamma in continua espansione di Compute Module Raspberry Pi semplifica l'integrazione della tecnologia Raspberry Pi nei prodotti personalizzati per i clienti del settore industriale ed embedded. Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner di SECO per portare la potenza del Compute Module 5 in un numero ancora maggiore di applicazioni innovative. Pi Vision 10.1 consentirà ai progettisti di prodotto di sviluppare e distribuire rapidamente soluzioni HMI ad alte prestazioni e di livello industriale in un'ampia gamma di settori”.SECO e Raspberry Pi invitano i visitatori a recarsi presso i loro stand (Hall 1, Booth 320 e Hall 3A, Booth 138) durante embedded world 2025 per scoprire SECO Pi Vision 10.1 CM5 e vedere il suo potenziale in azione.

